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Новини
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Викрито агента ФСБ, який мав сформувати у в’язниці "групу підтримки" для прориву російських ДРГ до Харкова, - СБУ

СБУ викрила агента ФСБ на Харківщині

Контррозвідка Служби безпеки зірвала нову спробу ФСБ сформувати власну агентурну мережу на Харківщині. Зловмисники мали сприяти прориву російських диверсійно-розвідувальних груп для захоплення стратегічних об’єктів регіону. Для виконання цього завдання окупанти залучили свого агента – в’язня з місцевої виправної колонії, який невдовзі мав вийти на волю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначається, за вказівкою ФСБ зрадник вербував інших засуджених, у яких також закінчувався термін покарання.

Після виходу з тюрми вони мали роз’їхатись по Харкову та прикордонних селищах регіону і встановлювати геолокації українських блокпостів та укріпрайонів.

Також агресор сподівався отримати від своєї агентури точні координати ключових об’єктів життєзабезпечення з актуальним "звітом" про систему охорони.

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Розвіддані потрібні були окупантам для підготовки диверсійних рейдів у прифронтові райони області в "обхід" оборонних ліній українських військ. Однак Служба безпеки зірвала плани РФ та викрила агента.

Вербування агента

Встановлено, що ув’язнений був завербований ФСБ, коли з 2012 року відбував "строк" на тимчасово окупованій частині території Луганщини.

До початку повномасштабного вторгнення РФ його перевели до виправної колонії на Харківщині як мешканця підконтрольної території України.

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Перед "етапуванням" він отримав інструкції від російської спецслужби щодо проведення розвідувально-підривної діяльності.

Ще в тюрмі він мав сформувати власну агентурну групу, а після виходу на волю – дистанційно зв’язатись зі своїм куратором із ФСБ для уточнення завдань і термінів їх виконання.

Підозра зраднику

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту-в’язню про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Також читайте: Готували удари РФ по базах спецпризначенців ГУР МО на Харківщині: двох зрадників засудили до 15 років тюрми, - СБУ. ФОТО

Автор: 

СБУ (12790) Харків (5576) Харківщина (6054) державна зрада (1681)


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23.05.2024 10:19 Відповісти
Це лапша бо головна косерва на Банковій..
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23.05.2024 10:23 Відповісти
А как же они с ним связались? Кто же его завербовал, если связь в тюрьме запрещена? Кто из тюремной администрации арестован?
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23.05.2024 10:27 Відповісти
вже й в тюрмі не сховатися від СБУ
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23.05.2024 10:39 Відповісти
Так сама система МВС корумопован з голови до ніг...нічого дивного....мусорва відловлює цивільних щоб самім не воювати...подивиться які борови з рилами що в три дні не обсереш займаються здирництвом на дорогах, а мусрші, наче понабирали повій з окружної...Клименко не місці...його потрібно гнати ще вчоара, разом з оточенням...довіри до поліції не існує...5 % нормальні решта це мусора.
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23.05.2024 10:54 Відповісти
Тюрма - це не мвс.
Тюрма - це мінюст (Малюська).
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23.05.2024 11:24 Відповісти
Все керується дермаком і татаровим...а МВС також в долі...
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23.05.2024 11:51 Відповісти
шо за бредятина
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23.05.2024 12:42 Відповісти
 
 