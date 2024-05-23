Викрито агента ФСБ, який мав сформувати у в’язниці "групу підтримки" для прориву російських ДРГ до Харкова, - СБУ

Контррозвідка Служби безпеки зірвала нову спробу ФСБ сформувати власну агентурну мережу на Харківщині. Зловмисники мали сприяти прориву російських диверсійно-розвідувальних груп для захоплення стратегічних об’єктів регіону. Для виконання цього завдання окупанти залучили свого агента – в’язня з місцевої виправної колонії, який невдовзі мав вийти на волю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначається, за вказівкою ФСБ зрадник вербував інших засуджених, у яких також закінчувався термін покарання.

Після виходу з тюрми вони мали роз’їхатись по Харкову та прикордонних селищах регіону і встановлювати геолокації українських блокпостів та укріпрайонів.

Також агресор сподівався отримати від своєї агентури точні координати ключових об’єктів життєзабезпечення з актуальним "звітом" про систему охорони.

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Розвіддані потрібні були окупантам для підготовки диверсійних рейдів у прифронтові райони області в "обхід" оборонних ліній українських військ. Однак Служба безпеки зірвала плани РФ та викрила агента.

Вербування агента

Встановлено, що ув’язнений був завербований ФСБ, коли з 2012 року відбував "строк" на тимчасово окупованій частині території Луганщини.

До початку повномасштабного вторгнення РФ його перевели до виправної колонії на Харківщині як мешканця підконтрольної території України.

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Перед "етапуванням" він отримав інструкції від російської спецслужби щодо проведення розвідувально-підривної діяльності.

Ще в тюрмі він мав сформувати власну агентурну групу, а після виходу на волю – дистанційно зв’язатись зі своїм куратором із ФСБ для уточнення завдань і термінів їх виконання.

Підозра зраднику

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту-в’язню про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

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