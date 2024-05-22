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Новини Фото Війна
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Фіксував координати розміщення українських військ на півночі Харківщини: СБУ затримала інформатора ГРУ РФ. ФОТО

Служба безпеки зірвала нові спроби воєнної розвідки РФ отримати стратегічно важливу інформацію про Сили оборони на півночі Харківщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, найбільше ворога цікавили геолокації важкої артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що намагаються захопити Вовчанськ.

Для того, щоб отримати розвіддані, російська спецслужба залучила свого інформатора – місцевого підприємця.

Під виглядом розв'язання комерційних питань агент об’їжджав прифронтову місцевість, де приховано фіксував координати українських військ.

Затримано російського інформатора на Харківщині

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У СБУ зауважили, що також фігурант "втемну" використовував своїх колег та знайомих, у яких вивідував "потрібну" інформацію під час побутових розмов.

Надалі зловмисник узагальнював отримані відомості та надиктовував їх у голосових повідомленнях для російської розвідки.

"Звітуючи" окупантам, їхній поплічник детально описував розташування українських захисників з прив’язкою до місцевих орієнтирів. Одержані розвіддані агресор планував використати для підготовки авіаційних та ракетних ударів.

Затримано російського інформатора на Харківщині

Однак співробітники СБУ завчасно викрили російського інформатора та затримали його.

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Також Служба безпеки провела додаткові заходи для убезпечення позицій українських військ.

На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Також читайте: Готували удари РФ по базах спецпризначенців ГУР МО на Харківщині: двох зрадників засудили до 15 років тюрми, - СБУ. ФОТО

Автор: 

СБУ (12818) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+5
Які нах... 8 років? На шибеницю гниду!
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22.05.2024 10:36
+3
Я хижо вибачаюсь, але що це? Праворуч його жінка, отруєная ботоксом невідомими важкими металами? А ліворуч що?
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22.05.2024 10:32
+3
Ну слева может быть "спецагентка", которой грамоту вручили...
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22.05.2024 10:35
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ну, це і зрозуміло. Судячи по фото, він не в змозі переплисти Тису.
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22.05.2024 10:20 Відповісти
Допитайте гарно. Слід обов'язково приведе у ОПіс. Там йому прапорці коригувальника видавали.
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22.05.2024 10:21 Відповісти
Чергова савкова смердюча відрижка...
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22.05.2024 10:21 Відповісти
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22.05.2024 10:23 Відповісти
Та ну нах.....
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22.05.2024 10:25 Відповісти
Типо, вспомнилась зимняя рыбалка на мормышку(на карася)...
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22.05.2024 10:29 Відповісти
Я хижо вибачаюсь, але що це? Праворуч його жінка, отруєная ботоксом невідомими важкими металами? А ліворуч що?
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22.05.2024 10:32 Відповісти
Ну слева может быть "спецагентка", которой грамоту вручили...
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22.05.2024 10:35 Відповісти
Грамоту за ботокс???
Мля, фройд торжествує..
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22.05.2024 10:39 Відповісти
Ліворуч Чіхуа-Хуа є!
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22.05.2024 10:47 Відповісти
в крематорий свинособаку................................
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22.05.2024 10:33 Відповісти
Які нах... 8 років? На шибеницю гниду!
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22.05.2024 10:36 Відповісти
Да хотя бы с конфискацией.
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22.05.2024 11:12 Відповісти
Судді Майдану, уже його якось, вчергове, «прилампічать», за ********* там , чи ще, якусь там ГАЛІМАТНЮ, років на 5-8 …. А потім він почне гадити під себе, і його відпустять, адвокатські, як не дивно, цілий СХЕМАТОЗ відпрацювали на таких, ще на БЕРКУТНІ!!
За 11 років війни, проти України московитами, привладні УСІЛЯКО «забували внести ЗМІНИ» до ККУ, до посилення КАРИ для таких ОСІБ та категорій таких ЗЛОЧИНІВ в Особливий Період!

А на сьогодні, «ЧОМУСЬ», винуваті, ВИКЛЮЧНО військовослужбовці під час дії Особливого періоду, а про покарання КЕРІВНИКІВ ЦОВВ та ЖДУНІВ-коригувальників, чомусь «забули» в ОПУ, КМУ, ВРУ !!
Співпадіння чи навмисно…
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22.05.2024 10:51 Відповісти
Їх таких дуже багато, тільки повернення смертної кари може їх трохи налякати. А як зараз (5-8 років) то їм пох7й , ловити не переловити.
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22.05.2024 11:32 Відповісти
 
 