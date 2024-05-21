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Новини Фото Війна
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У Запоріжжі затримано інформаторку ФСБ, яка хотіла зірвати постачання важкої техніки ЗСУ на південний фронт, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала інформаторку російських спецслужб у Запоріжжі. Зловмисниця відслідковувала інтенсивність руху та орієнтовну кількість військових ешелонів ЗСУ, що прямують у напрямку передової.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Завдання зрадниці

"Особливу увагу фігурантка звертала на рухомі склади, які перевозять важке озброєння. Також серед її завдань було встановлення геолокацій ремонтних баз Сил оборони поблизу залізничних станцій", - йдеться у повідомленні.

Розвіддані потрібні були окупантам для планування бойових операцій на передовій та підготовки повітряних ударів по об’єктах ЗСУ та Укрзалізниці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Готували удари РФ по базах спецпризначенців ГУР МО на Харківщині: двох зрадників засудили до 15 років тюрми, - СБУ. ФОТО

Для виконання ворожого завдання інформаторка ФСБ пішки обходила місцевість біля залізничних шляхів, де спостерігала за трафіком та фіксувала координати можливих ремонтних баз ЗСУ.

СБУ затримала інформаторку ФСБ РФ у Запоріжжі

Також фігурантка "втемну" використовувала своїх знайомих, коли завуальовано випитувала у них інформацію про українські війська.

Отримані розвіддані вона відображала у вигляді позначок на картах Google з детальним описом "потрібних" об’єктів.

СБУ викрила зловмисницю ще на початковому етапі її злочинної діяльності.

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Українська спецслужба провела комплексні заходи для убезпечення позицій ЗСУ та затримала зловмисницю у власному помешканні.

Вербування інформаторки спецслужбами РФ

За даними слідства, окупанти залучили жінку до співпраці у дистанційному режимі.

У поле зору ФСБ вона потрапила через свою антиукраїнську активність у соцмережах. Подальша комунікація з нею відбувалася через анонімний чат у популярному месенджері.

СБУ затримала інформаторку ФСБ РФ у Запоріжжі
СБУ затримала інформаторку ФСБ РФ у Запоріжжі

Що загрожує?

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.

Також читайте: Російського агента, який шпигував за позиціями ППО, затримано в Одесі, - СБУ. ФОТО

Автор: 

Запоріжжя (2265) СБУ (12818)


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Топ коментарі
+24
Розмінуйте щось нею….
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21.05.2024 10:24
+16
8 років дуже мало. Треба пожиттєве позбавлення волі з конфіскацією майна.
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21.05.2024 10:35
+15
Воно просто чергова ублюдська ублюдочна ублюдіна...СБУ-черговий респект...
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21.05.2024 10:23
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Воно просто чергова ублюдська ублюдочна ублюдіна...СБУ-черговий респект...
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21.05.2024 10:23 Відповісти
Розмінуйте щось нею….
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21.05.2024 10:24 Відповісти
Для цього є Верещук.
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21.05.2024 10:27 Відповісти
!!!!!!!!! Нехай втікає в рашку через мінне поле.
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21.05.2024 10:29 Відповісти
Під час війни на виживання це потрібно бути довічне.
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21.05.2024 10:28 Відповісти
З урахуванням того що можливо розгледіти по розмитому фото (знов таки не розумію для чого розмивають) для цієї жінки 8 років це фактично довічне.
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21.05.2024 10:36 Відповісти
Ну розмивають ще й тому, що дуже часто це можна використовувати у "спектаклях" - про напади на "Шефірів", про "терористів" і т. ін.
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21.05.2024 10:44 Відповісти
Через таких гинуть найкращі сини та доньки України!
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21.05.2024 10:31 Відповісти
8 років дуже мало. Треба пожиттєве позбавлення волі з конфіскацією майна.
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21.05.2024 10:35 Відповісти
Курва кацапська допNзділася і нарешті спіймала свою "звізду плінітільнава шясьтя".
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21.05.2024 10:38 Відповісти
Ще одна есесером трахнута...
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21.05.2024 10:45 Відповісти
Клянуся- розстрілював би цих вилупків і рука би не затремтіла 😡
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21.05.2024 11:00 Відповісти
і не затерпла
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21.05.2024 11:45 Відповісти
Редактори, чому ви таким істотам іпальники від людей ховаєте. Ця курва могла вчиняти і інші злочини. Вона ж жила у суспільстві. Працюючи у свій час слідчим прокуратури, а потім керівником у Генеральній прокуратурі України, навпаки звертались до населення, щоб перевірити, чи не було за такими як ця шалава, ознак вчинення інших злочинів. Згоден, якщо б вона лише підозрювалась, а її вину ще треба було довести, але інша справа, якщо її взяли під час вчинення злочину. Чи може хочете пожурити і сказати ай,ай,ай та відпустете.
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21.05.2024 11:03 Відповісти
Завжди дивує, як одній ворожий людині присвячені перелік можливостей руйнації планів нашої армії.
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21.05.2024 11:17 Відповісти
"...я прЕблизТТельно.."

Любители руSSкага языка - они такие.....
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21.05.2024 11:23 Відповісти
Убивця Українців, які були її СУСІДАМИ упродовж житт!!
Типовий приклад, наслідків знищення України ригоАНАЛАМИ і служками !!
А змін до ЗАКОНІВ щодо посилення ПОКАРАНЬ таких убивць-ЖДУНІВ, привладні, так і не вносять…?? Співпадіння….?
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24.05.2024 13:16 Відповісти
 
 