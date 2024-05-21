В Запорожье задержана информатор ФСБ, которая хотела сорвать поставки тяжелой техники ВСУ на южный фронт, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности задержала информатора российских спецслужб в Запорожье. Злоумышленница отслеживала интенсивность движения и ориентировочное количество военных эшелонов ВСУ, следующих в направлении передовой.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Задание предательницы
"Особое внимание фигурантка обращала на подвижные составы, которые перевозят тяжелое вооружение. Также среди ее задач было установление геолокаций ремонтных баз Сил обороны вблизи железнодорожных станций", - говорится в сообщении.
Разведданные нужны были оккупантам для планирования боевых операций на передовой и подготовки воздушных ударов по объектам ВСУ и Укрзализныци.
Для выполнения вражеского задания информатор ФСБ пешком обходила местность возле железнодорожных путей, где наблюдала за трафиком и фиксировала координаты возможных ремонтных баз ВСУ.
Также фигурантка "втемную" использовала своих знакомых, когда завуалированно выспрашивала у них информацию об украинских войсках.
Полученные разведданные она отображала в виде отметок на картах Google с детальным описанием "нужных" объектов.
СБУ разоблачила злоумышленницу еще на начальном этапе ее преступной деятельности.
Украинская спецслужба провела комплексные меры для обеспечения безопасности позиций ВСУ и задержала злоумышленницу в собственном доме.
Вербовка информатора спецслужбами РФ
По данным следствия, оккупанты привлекли женщину к сотрудничеству в дистанционном режиме.
В поле зрения ФСБ она попала из-за своей антиукраинской активности в соцсетях. Дальнейшая коммуникация с ней происходила через анонимный чат в популярном мессенджере.
Что грозит?
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности).
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.
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Любители руSSкага языка - они такие.....
Типовий приклад, наслідків знищення України ригоАНАЛАМИ і служками !!
А змін до ЗАКОНІВ щодо посилення ПОКАРАНЬ таких убивць-ЖДУНІВ, привладні, так і не вносять…?? Співпадіння….?