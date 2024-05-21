В Запорожье задержана информатор ФСБ, которая хотела сорвать поставки тяжелой техники ВСУ на южный фронт, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности задержала информатора российских спецслужб в Запорожье. Злоумышленница отслеживала интенсивность движения и ориентировочное количество военных эшелонов ВСУ, следующих в направлении передовой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задание предательницы

"Особое внимание фигурантка обращала на подвижные составы, которые перевозят тяжелое вооружение. Также среди ее задач было установление геолокаций ремонтных баз Сил обороны вблизи железнодорожных станций", - говорится в сообщении.

Разведданные нужны были оккупантам для планирования боевых операций на передовой и подготовки воздушных ударов по объектам ВСУ и Укрзализныци.

Также смотрите: Готовили удары РФ по базам спецназовцев ГУР МО на Харьковщине: двух предателей приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ. ФОТО

Для выполнения вражеского задания информатор ФСБ пешком обходила местность возле железнодорожных путей, где наблюдала за трафиком и фиксировала координаты возможных ремонтных баз ВСУ.

Также фигурантка "втемную" использовала своих знакомых, когда завуалированно выспрашивала у них информацию об украинских войсках.

Полученные разведданные она отображала в виде отметок на картах Google с детальным описанием "нужных" объектов.

СБУ разоблачила злоумышленницу еще на начальном этапе ее преступной деятельности.

Также смотрите: СБУ проводит обыски у митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ МП Луки, - СМИ. ФОТО

Украинская спецслужба провела комплексные меры для обеспечения безопасности позиций ВСУ и задержала злоумышленницу в собственном доме.

Вербовка информатора спецслужбами РФ

По данным следствия, оккупанты привлекли женщину к сотрудничеству в дистанционном режиме.

В поле зрения ФСБ она попала из-за своей антиукраинской активности в соцсетях. Дальнейшая коммуникация с ней происходила через анонимный чат в популярном мессенджере.





Что грозит?

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Смотрите также: Российский агент, шпионивший за позициями ПВО, задержан в Одессе, - СБУ. ФОТО