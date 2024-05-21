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В Запорожье задержана информатор ФСБ, которая хотела сорвать поставки тяжелой техники ВСУ на южный фронт, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности задержала информатора российских спецслужб в Запорожье. Злоумышленница отслеживала интенсивность движения и ориентировочное количество военных эшелонов ВСУ, следующих в направлении передовой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задание предательницы

"Особое внимание фигурантка обращала на подвижные составы, которые перевозят тяжелое вооружение. Также среди ее задач было установление геолокаций ремонтных баз Сил обороны вблизи железнодорожных станций", - говорится в сообщении.

Разведданные нужны были оккупантам для планирования боевых операций на передовой и подготовки воздушных ударов по объектам ВСУ и Укрзализныци.

Также смотрите: Готовили удары РФ по базам спецназовцев ГУР МО на Харьковщине: двух предателей приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ. ФОТО

Для выполнения вражеского задания информатор ФСБ пешком обходила местность возле железнодорожных путей, где наблюдала за трафиком и фиксировала координаты возможных ремонтных баз ВСУ.

СБУ затримала інформаторку ФСБ РФ у Запоріжжі

Также фигурантка "втемную" использовала своих знакомых, когда завуалированно выспрашивала у них информацию об украинских войсках.

Полученные разведданные она отображала в виде отметок на картах Google с детальным описанием "нужных" объектов.

СБУ разоблачила злоумышленницу еще на начальном этапе ее преступной деятельности.

Также смотрите: СБУ проводит обыски у митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ МП Луки, - СМИ. ФОТО

Украинская спецслужба провела комплексные меры для обеспечения безопасности позиций ВСУ и задержала злоумышленницу в собственном доме.

Вербовка информатора спецслужбами РФ

По данным следствия, оккупанты привлекли женщину к сотрудничеству в дистанционном режиме.

В поле зрения ФСБ она попала из-за своей антиукраинской активности в соцсетях. Дальнейшая коммуникация с ней происходила через анонимный чат в популярном мессенджере.

СБУ затримала інформаторку ФСБ РФ у Запоріжжі
СБУ затримала інформаторку ФСБ РФ у Запоріжжі

Что грозит?

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Смотрите также: Российский агент, шпионивший за позициями ПВО, задержан в Одессе, - СБУ. ФОТО

Автор: 

Запорожье (2651) СБУ (19898)


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Топ комментарии
+24
Розмінуйте щось нею….
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21.05.2024 10:24
+16
8 років дуже мало. Треба пожиттєве позбавлення волі з конфіскацією майна.
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21.05.2024 10:35
+15
Воно просто чергова ублюдська ублюдочна ублюдіна...СБУ-черговий респект...
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21.05.2024 10:23
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Воно просто чергова ублюдська ублюдочна ублюдіна...СБУ-черговий респект...
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21.05.2024 10:23 Ответить
Розмінуйте щось нею….
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21.05.2024 10:24 Ответить
Для цього є Верещук.
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21.05.2024 10:27 Ответить
!!!!!!!!! Нехай втікає в рашку через мінне поле.
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21.05.2024 10:29 Ответить
Під час війни на виживання це потрібно бути довічне.
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21.05.2024 10:28 Ответить
З урахуванням того що можливо розгледіти по розмитому фото (знов таки не розумію для чого розмивають) для цієї жінки 8 років це фактично довічне.
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21.05.2024 10:36 Ответить
Ну розмивають ще й тому, що дуже часто це можна використовувати у "спектаклях" - про напади на "Шефірів", про "терористів" і т. ін.
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21.05.2024 10:44 Ответить
Через таких гинуть найкращі сини та доньки України!
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21.05.2024 10:31 Ответить
8 років дуже мало. Треба пожиттєве позбавлення волі з конфіскацією майна.
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21.05.2024 10:35 Ответить
Курва кацапська допNзділася і нарешті спіймала свою "звізду плінітільнава шясьтя".
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21.05.2024 10:38 Ответить
Ще одна есесером трахнута...
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21.05.2024 10:45 Ответить
Клянуся- розстрілював би цих вилупків і рука би не затремтіла 😡
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21.05.2024 11:00 Ответить
і не затерпла
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21.05.2024 11:45 Ответить
Редактори, чому ви таким істотам іпальники від людей ховаєте. Ця курва могла вчиняти і інші злочини. Вона ж жила у суспільстві. Працюючи у свій час слідчим прокуратури, а потім керівником у Генеральній прокуратурі України, навпаки звертались до населення, щоб перевірити, чи не було за такими як ця шалава, ознак вчинення інших злочинів. Згоден, якщо б вона лише підозрювалась, а її вину ще треба було довести, але інша справа, якщо її взяли під час вчинення злочину. Чи може хочете пожурити і сказати ай,ай,ай та відпустете.
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21.05.2024 11:03 Ответить
Завжди дивує, як одній ворожий людині присвячені перелік можливостей руйнації планів нашої армії.
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21.05.2024 11:17 Ответить
"...я прЕблизТТельно.."

Любители руSSкага языка - они такие.....
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21.05.2024 11:23 Ответить
Убивця Українців, які були її СУСІДАМИ упродовж житт!!
Типовий приклад, наслідків знищення України ригоАНАЛАМИ і служками !!
А змін до ЗАКОНІВ щодо посилення ПОКАРАНЬ таких убивць-ЖДУНІВ, привладні, так і не вносять…?? Співпадіння….?
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24.05.2024 13:16 Ответить
 
 