Готовили удары РФ по базам спецназовцев ГУР МО на Харьковщине: двух предателей приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ. ФОТО

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальные сроки заключения получили участники агентурной группы ФСБ, действовавшей на Харьковщине. Двое российских агентов готовили прицельные ракетно-бомбовые удары РФ по местам дислокации Сил обороны на территории региона.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, среди основных целей врага были пункты временного базирования спецподразделения "Kraken" Главного управления разведки Минобороны Украины.

Надеясь установить "нужные" координаты, злоумышленники на велосипедах объезжали местность областного центра и его пригорода.

Во время таких поездок особое внимание они обращали на знаки различия украинских защитников и фиксировали их геолокации, чтобы "отчитаться" в ФСБ.

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ФСБ завербовала двух харьковчан

Сотрудники Службы безопасности задокументировали разведывательную деятельность российских агентов и в августе 2023 года задержали их "на горячем" во время доразведки потенциальной цели.

По материалам СБУ, суд назначил злоумышленникам по 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как установило расследование, осужденными являются 19 и 21-летний безработные харьковчане, жители жилого массива Салтовка.

После начала полномасштабного вторжения РФ, их дистанционно завербовал кадровый сотрудник 1-й службы Департамента контрразведывательных операций ФСБ.

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В поле его зрения молодые люди попали из-за своих прокремлевских комментариев в соцсетях.

Дальнейшая коммуникация с обоими предателями происходила через заранее отработанный анонимный чат в мессенджере.

Приговор предателям

За сотрудничество с агрессором российская спецслужба обещала своим агентам денежное вознаграждение. Один из них также надеялся на содействие от оккупантов в поступлении в академию ФСБ в России.

На основании полученных доказательств суд признал обоих злоумышленников виновными по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

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