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Готовил "прорыв" оккупантов на Покровском направлении: СБУ задержала информатора РФ в Донецкой области

СБУ затримала інформатора РФ на Донеччині

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского информатора в Донецкой области. Он пытался помочь РФ с прорывом обороны ВСУ на Покровском направлении, которое сейчас является одной из самых горячих точек фронта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленник передавал оккупантам геолокации огневых позиций артиллерии и укрепрайонов украинских войск.

Чтобы выявить места базирования подразделений ВСУ, фигурант автостопом объезжал прифронтовые поселки, где скрыто фиксировал расположение потенциальных целей.

Во время разведывательных вылазок он "отчитывался" российской разведке об обнаруженных пунктах возможной дислокации украинских защитников.

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По полученным координатам рашисты планировали осуществить массированные удары с использованием фугасных авиабомб и реактивной артиллерии.

Сотрудники СБУ провели мероприятия по обеспечению безопасности пунктов базирования ВСУ, а затем задержали фигуранта в его собственном доме.

У информатора изъят мобильный телефон, с которого он передавал голосовые сообщения с разведданными.

Как установило расследование, вражеским приспешником оказался местный житель, идеологический сторонник рашизма.

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Злоумышленник дистанционно поддерживал контакт с двумя знакомыми - боевиками оккупационных группировок РФ, которые воюют на восточном фронте. Через них информация попадала в военную разведку РФ, которая планировала использовать ее для подготовки боевых операций в Донецкой области.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ).

Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Также читайте: Помогал рашистам готовить новое наступление на Харьковщину: СБУ задержала "на горячем" агента ФСБ в Харькове. ФОТО

Автор: 

СБУ (19871) Донецкая область (9562)


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Топ комментарии
+7
Безкарність щодо ЖДУНІВ, які упродовж 11 років УБИВАЮТЬ разом з окупантами московськими Українців, породжує ще БІЛЬШІ криваві їх ЗЛОЧИНИ!!
А суддівські з прокурорським, запопадливо кидаються мордувати Патріотів України по командам з ОПУ, а не цих ЖДУНІВ-коригувальників!! Прикладів дій суддівських+прокурорських, з беркутньою та ригоАНАЛЬНИМИ ЖДУНАМИ, достатньо для прийняття нарешті дієвих ЗМІН до мирного ККУ!! Але привладні, за 11 років КРИВАВИХ УБИВСТВ Українців, лише сором'язливо лупають очима!
Їх бездіяльність приносить ЩОДЕННО сво криваві результати!
Генпрокурори, з 2014 року, це можуть тільки підтвердити, ОСОБИСТИМ «художнім свистом», перед камерами ЗМІ!
Чому ми бідні? Бо, дурні! А чому ми дурні? Бо, бідні! Споконвічна тема упродовж > 30 років в Україні! Але це, не стосується ПРИВЛАДНИХ, що на ПОСАДАХ!
Слава Україні
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20.05.2024 10:30
+6
Тихенько "на падвальчік" - та прикопати, а не висвітлювати в новинах.
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20.05.2024 10:26
+5
Цю паскуду треба просто розстріляти і другим наука буде, хоч цього бидла вистачає.
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20.05.2024 10:32
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Людина, яку завербував дЄрмак ? Чи працював вже на ... зеленСКОГО ?
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20.05.2024 10:22 Ответить
Невже ще живий?
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20.05.2024 10:23 Ответить
Покровськ просто нашпигований "чекашками", всіх без масованих заходів не переловиш.
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20.05.2024 10:40 Ответить
Тихенько "на падвальчік" - та прикопати, а не висвітлювати в новинах.
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20.05.2024 10:26 Ответить
Безкарність щодо ЖДУНІВ, які упродовж 11 років УБИВАЮТЬ разом з окупантами московськими Українців, породжує ще БІЛЬШІ криваві їх ЗЛОЧИНИ!!
А суддівські з прокурорським, запопадливо кидаються мордувати Патріотів України по командам з ОПУ, а не цих ЖДУНІВ-коригувальників!! Прикладів дій суддівських+прокурорських, з беркутньою та ригоАНАЛЬНИМИ ЖДУНАМИ, достатньо для прийняття нарешті дієвих ЗМІН до мирного ККУ!! Але привладні, за 11 років КРИВАВИХ УБИВСТВ Українців, лише сором'язливо лупають очима!
Їх бездіяльність приносить ЩОДЕННО сво криваві результати!
Генпрокурори, з 2014 року, це можуть тільки підтвердити, ОСОБИСТИМ «художнім свистом», перед камерами ЗМІ!
Чому ми бідні? Бо, дурні! А чому ми дурні? Бо, бідні! Споконвічна тема упродовж > 30 років в Україні! Але це, не стосується ПРИВЛАДНИХ, що на ПОСАДАХ!
Слава Україні
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20.05.2024 10:30 Ответить
Цю паскуду треба просто розстріляти і другим наука буде, хоч цього бидла вистачає.
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20.05.2024 10:32 Ответить
Все це сумно нагадує Афганістан : там також одні гинули ,щоб винищити талібів,а інші нагло чекали на талібів,зраджуючи своїх та іноземний контингент, і вважаючи своїми саме талібів(
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20.05.2024 10:57 Ответить
А того що готувався пів-України кацапам здати коли арештують? А то все дрібних ''шісток'' ловлять.
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20.05.2024 10:59 Ответить
Тепер на зоні в нього буде прорив очка...
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20.05.2024 11:01 Ответить
а міг би просто переплисти Тису...
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20.05.2024 11:09 Ответить
На гиляку , падлюку 🤬
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20.05.2024 11:42 Ответить
Навідь із забруленою пикою видно, що кацапська істота!🤬
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20.05.2024 14:14 Ответить
 
 