Готовил "прорыв" оккупантов на Покровском направлении: СБУ задержала информатора РФ в Донецкой области

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского информатора в Донецкой области. Он пытался помочь РФ с прорывом обороны ВСУ на Покровском направлении, которое сейчас является одной из самых горячих точек фронта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленник передавал оккупантам геолокации огневых позиций артиллерии и укрепрайонов украинских войск.

Чтобы выявить места базирования подразделений ВСУ, фигурант автостопом объезжал прифронтовые поселки, где скрыто фиксировал расположение потенциальных целей.

Во время разведывательных вылазок он "отчитывался" российской разведке об обнаруженных пунктах возможной дислокации украинских защитников.

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По полученным координатам рашисты планировали осуществить массированные удары с использованием фугасных авиабомб и реактивной артиллерии.

Сотрудники СБУ провели мероприятия по обеспечению безопасности пунктов базирования ВСУ, а затем задержали фигуранта в его собственном доме.

У информатора изъят мобильный телефон, с которого он передавал голосовые сообщения с разведданными.

Как установило расследование, вражеским приспешником оказался местный житель, идеологический сторонник рашизма.

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Злоумышленник дистанционно поддерживал контакт с двумя знакомыми - боевиками оккупационных группировок РФ, которые воюют на восточном фронте. Через них информация попадала в военную разведку РФ, которая планировала использовать ее для подготовки боевых операций в Донецкой области.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ).

Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

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