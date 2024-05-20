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Новини
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Готував "прорив" окупантів на Покровському напрямку: СБУ затримала інформатора РФ на Донеччині

СБУ затримала інформатора РФ на Донеччині

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського інформатора на Донеччині. Він намагався допомогти РФ із проривом оборони ЗСУ на Покровському напрямку, який наразі є однією із найгарячіших точок фронту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисник передавав окупантам геолокації вогневих позицій артилерії та укріпрайонів українських військ.

Щоб виявити місця базування підрозділів ЗСУ, фігурант автостопом об’їжджав прифронтові селища, де приховано фіксував розташування потенційних цілей.

Під час розвідувальних вилазок він "звітував" російській розвідці про виявлені пункти можливої дислокації українських захисників.

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За отриманими координатами рашисти планували здійснити масовані удари із використанням фугасних авіабомб та реактивної артилерії.

Співробітники СБУ провели заходи із убезпечення пунктів базування ЗСУ, а потім затримали фігуранта у його власному помешканні.

В інформатора вилучено мобільний телефон, з якого він передавав голосові повідомлення з розвідданими.

Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму.

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Зловмисник дистанційно підтримував контакт з двома знайомими – бойовиками окупаційних угруповань РФ, які воюють на східному фронті. Через них інформація потрапляла до воєнної розвідки РФ, яка планувала використати її для підготовки бойових операцій на Донеччині.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Також читайте: Допомагав рашистам готувати новий наступ на Харківщину: СБУ затримала "на гарячому" агента ФСБ у Харкові. ФОТО

Автор: 

СБУ (12788) Донецька область (8368)


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Топ коментарі
+7
Безкарність щодо ЖДУНІВ, які упродовж 11 років УБИВАЮТЬ разом з окупантами московськими Українців, породжує ще БІЛЬШІ криваві їх ЗЛОЧИНИ!!
А суддівські з прокурорським, запопадливо кидаються мордувати Патріотів України по командам з ОПУ, а не цих ЖДУНІВ-коригувальників!! Прикладів дій суддівських+прокурорських, з беркутньою та ригоАНАЛЬНИМИ ЖДУНАМИ, достатньо для прийняття нарешті дієвих ЗМІН до мирного ККУ!! Але привладні, за 11 років КРИВАВИХ УБИВСТВ Українців, лише сором'язливо лупають очима!
Їх бездіяльність приносить ЩОДЕННО сво криваві результати!
Генпрокурори, з 2014 року, це можуть тільки підтвердити, ОСОБИСТИМ «художнім свистом», перед камерами ЗМІ!
Чому ми бідні? Бо, дурні! А чому ми дурні? Бо, бідні! Споконвічна тема упродовж > 30 років в Україні! Але це, не стосується ПРИВЛАДНИХ, що на ПОСАДАХ!
Слава Україні
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20.05.2024 10:30
+6
Тихенько "на падвальчік" - та прикопати, а не висвітлювати в новинах.
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20.05.2024 10:26
+5
Цю паскуду треба просто розстріляти і другим наука буде, хоч цього бидла вистачає.
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20.05.2024 10:32
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Людина, яку завербував дЄрмак ? Чи працював вже на ... зеленСКОГО ?
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20.05.2024 10:22 Відповісти
Невже ще живий?
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20.05.2024 10:23 Відповісти
Покровськ просто нашпигований "чекашками", всіх без масованих заходів не переловиш.
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20.05.2024 10:40 Відповісти
Тихенько "на падвальчік" - та прикопати, а не висвітлювати в новинах.
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20.05.2024 10:26 Відповісти
Безкарність щодо ЖДУНІВ, які упродовж 11 років УБИВАЮТЬ разом з окупантами московськими Українців, породжує ще БІЛЬШІ криваві їх ЗЛОЧИНИ!!
А суддівські з прокурорським, запопадливо кидаються мордувати Патріотів України по командам з ОПУ, а не цих ЖДУНІВ-коригувальників!! Прикладів дій суддівських+прокурорських, з беркутньою та ригоАНАЛЬНИМИ ЖДУНАМИ, достатньо для прийняття нарешті дієвих ЗМІН до мирного ККУ!! Але привладні, за 11 років КРИВАВИХ УБИВСТВ Українців, лише сором'язливо лупають очима!
Їх бездіяльність приносить ЩОДЕННО сво криваві результати!
Генпрокурори, з 2014 року, це можуть тільки підтвердити, ОСОБИСТИМ «художнім свистом», перед камерами ЗМІ!
Чому ми бідні? Бо, дурні! А чому ми дурні? Бо, бідні! Споконвічна тема упродовж > 30 років в Україні! Але це, не стосується ПРИВЛАДНИХ, що на ПОСАДАХ!
Слава Україні
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20.05.2024 10:30 Відповісти
Цю паскуду треба просто розстріляти і другим наука буде, хоч цього бидла вистачає.
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20.05.2024 10:32 Відповісти
Все це сумно нагадує Афганістан : там також одні гинули ,щоб винищити талібів,а інші нагло чекали на талібів,зраджуючи своїх та іноземний контингент, і вважаючи своїми саме талібів(
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20.05.2024 10:57 Відповісти
А того що готувався пів-України кацапам здати коли арештують? А то все дрібних ''шісток'' ловлять.
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20.05.2024 10:59 Відповісти
Тепер на зоні в нього буде прорив очка...
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20.05.2024 11:01 Відповісти
а міг би просто переплисти Тису...
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20.05.2024 11:09 Відповісти
На гиляку , падлюку 🤬
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20.05.2024 11:42 Відповісти
Навідь із забруленою пикою видно, що кацапська істота!🤬
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20.05.2024 14:14 Відповісти
 
 