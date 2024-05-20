Готував "прорив" окупантів на Покровському напрямку: СБУ затримала інформатора РФ на Донеччині
Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського інформатора на Донеччині. Він намагався допомогти РФ із проривом оборони ЗСУ на Покровському напрямку, який наразі є однією із найгарячіших точок фронту.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, зловмисник передавав окупантам геолокації вогневих позицій артилерії та укріпрайонів українських військ.
Щоб виявити місця базування підрозділів ЗСУ, фігурант автостопом об’їжджав прифронтові селища, де приховано фіксував розташування потенційних цілей.
Під час розвідувальних вилазок він "звітував" російській розвідці про виявлені пункти можливої дислокації українських захисників.
За отриманими координатами рашисти планували здійснити масовані удари із використанням фугасних авіабомб та реактивної артилерії.
Співробітники СБУ провели заходи із убезпечення пунктів базування ЗСУ, а потім затримали фігуранта у його власному помешканні.
В інформатора вилучено мобільний телефон, з якого він передавав голосові повідомлення з розвідданими.
Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму.
Зловмисник дистанційно підтримував контакт з двома знайомими – бойовиками окупаційних угруповань РФ, які воюють на східному фронті. Через них інформація потрапляла до воєнної розвідки РФ, яка планувала використати її для підготовки бойових операцій на Донеччині.
На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).
Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.
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А суддівські з прокурорським, запопадливо кидаються мордувати Патріотів України по командам з ОПУ, а не цих ЖДУНІВ-коригувальників!! Прикладів дій суддівських+прокурорських, з беркутньою та ригоАНАЛЬНИМИ ЖДУНАМИ, достатньо для прийняття нарешті дієвих ЗМІН до мирного ККУ!! Але привладні, за 11 років КРИВАВИХ УБИВСТВ Українців, лише сором'язливо лупають очима!
Їх бездіяльність приносить ЩОДЕННО сво криваві результати!
Генпрокурори, з 2014 року, це можуть тільки підтвердити, ОСОБИСТИМ «художнім свистом», перед камерами ЗМІ!
Чому ми бідні? Бо, дурні! А чому ми дурні? Бо, бідні! Споконвічна тема упродовж > 30 років в Україні! Але це, не стосується ПРИВЛАДНИХ, що на ПОСАДАХ!
Слава Україні