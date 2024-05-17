Затримано шпигуна ФСБ, який намагався мобілізуватися до ЗСУ та "зливав" дані про позиції ППО на Харківщині, - СБУ. ФОТО

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала чергового агента ФСБ на Харківщині. Зловмисник займався підготовкою серії ракетно-бомбових ударів по бойових позиціях Сил оборони, які захищають регіон від нового наступу РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Цілі для ворожих ударів

За наявними даними, головними цілями ворога були пункти базування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ППО.

Для вогневого ураження українських об’єктів агент намагався встановити і передати їхні координати російській спецслужбі.

За даними СБУ, щб виконати це завдання, він об’їжджав передмістя обласного центру, де приховано фіксував місця можливої дислокації підрозділів ЗСУ.

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Затримання ворожого агента

Втім, Служба безпеки запобігла втіленню ворожих планів і затримала зловмисника у його власному помешканні.

"Одночасно з цим було проведено додаткові заходи для убезпечення позицій ЗСУ. У затриманого вилучено знаряддя злочинної діяльності", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 30-річний мешканець одного із селищ Харківського району.

Як наголошується, наприкінці 2023 року він був завербований до агентурного апарату ворожої спецслужби та отримав завдання окрім передачі даних про обʼєкти ППО, мобілізуватись до лав ЗСУ.

"Але військові контррозвідники запобігли проникненню ворожого агента до підрозділу Збройних Сил України на стадії оформлення", - додають у СБУ.

Підозра російському поплічнику

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Служба безпеки України затримала агентів російської розвідки, які планували здійснити 4 теракти у Києві.