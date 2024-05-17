Задержан шпион ФСБ, который пытался мобилизоваться в ВСУ и "сливал" данные о позициях ПВО на Харьковщине, - СБУ. ФОТО
Военная контрразведка Службы безопасности задержала очередного агента ФСБ на Харьковщине. Злоумышленник занимался подготовкой серии ракетно-бомбовых ударов по боевым позициям Сил обороны, защищающих регион от нового наступления РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Цели для вражеских ударов
По имеющимся данным, главными целями врага были пункты базирования радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ПВО.
Для огневого поражения украинских объектов агент пытался установить и передать их координаты российской спецслужбе.
По данным СБУ, чтобы выполнить это задание, он объезжал пригород областного центра, где скрыто фиксировал места возможной дислокации подразделений ВСУ.
Задержание вражеского агента
Но Служба безопасности предотвратила воплощение планов врага и задержала злоумышленника в его доме.
"Одновременно с этим были проведены дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности позиций ВСУ. У задержанного изъято орудие преступной деятельности", - говорится в сообщении.
По данным следствия, вражеским соратником оказался 30-летний житель одного из поселков Харьковского района.
Как отмечается, в конце 2023 года он был завербован в агентурный аппарат вражеской спецслужбы и получил задание, кроме передачи данных об объектах ПВО, мобилизоваться в ряды ВСУ.
"Но военные контрразведчики предотвратили проникновение вражеского агента в подразделение Вооруженных Сил Украины на стадии оформления", - добавляют в СБУ.
Подозрение российскому приспешнику
На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Служба безопасности Украины задержала агентов российской разведки, планировавших осуществить 4 теракта в Киеве.
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