Задержан шпион ФСБ, который пытался мобилизоваться в ВСУ и "сливал" данные о позициях ПВО на Харьковщине, - СБУ. ФОТО

Военная контрразведка Службы безопасности задержала очередного агента ФСБ на Харьковщине. Злоумышленник занимался подготовкой серии ракетно-бомбовых ударов по боевым позициям Сил обороны, защищающих регион от нового наступления РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Цели для вражеских ударов

По имеющимся данным, главными целями врага были пункты базирования радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ПВО.

Для огневого поражения украинских объектов агент пытался установить и передать их координаты российской спецслужбе.

По данным СБУ, чтобы выполнить это задание, он объезжал пригород областного центра, где скрыто фиксировал места возможной дислокации подразделений ВСУ.

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Задержание вражеского агента

Но Служба безопасности предотвратила воплощение планов врага и задержала злоумышленника в его доме.

"Одновременно с этим были проведены дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности позиций ВСУ. У задержанного изъято орудие преступной деятельности", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вражеским соратником оказался 30-летний житель одного из поселков Харьковского района.

Как отмечается, в конце 2023 года он был завербован в агентурный аппарат вражеской спецслужбы и получил задание, кроме передачи данных об объектах ПВО, мобилизоваться в ряды ВСУ.

"Но военные контрразведчики предотвратили проникновение вражеского агента в подразделение Вооруженных Сил Украины на стадии оформления", - добавляют в СБУ.

Подозрение российскому приспешнику

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Служба безопасности Украины задержала агентов российской разведки, планировавших осуществить 4 теракта в Киеве.