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Задержан шпион ФСБ, который пытался мобилизоваться в ВСУ и "сливал" данные о позициях ПВО на Харьковщине, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка затримала російського шпигуна на Харківщині

Военная контрразведка Службы безопасности задержала очередного агента ФСБ на Харьковщине. Злоумышленник занимался подготовкой серии ракетно-бомбовых ударов по боевым позициям Сил обороны, защищающих регион от нового наступления РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Цели для вражеских ударов

По имеющимся данным, главными целями врага были пункты базирования радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ПВО.

Для огневого поражения украинских объектов агент пытался установить и передать их координаты российской спецслужбе.

По данным СБУ, чтобы выполнить это задание, он объезжал пригород областного центра, где скрыто фиксировал места возможной дислокации подразделений ВСУ.

Также смотрите: Задержан рецидивист, шпионивший для разведки РФ за линиями обороны Харькова, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Задержание вражеского агента

Но Служба безопасности предотвратила воплощение планов врага и задержала злоумышленника в его доме.

"Одновременно с этим были проведены дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности позиций ВСУ. У задержанного изъято орудие преступной деятельности", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вражеским соратником оказался 30-летний житель одного из поселков Харьковского района.

Как отмечается, в конце 2023 года он был завербован в агентурный аппарат вражеской спецслужбы и получил задание, кроме передачи данных об объектах ПВО, мобилизоваться в ряды ВСУ.

"Но военные контрразведчики предотвратили проникновение вражеского агента в подразделение Вооруженных Сил Украины на стадии оформления", - добавляют в СБУ.

Подозрение российскому приспешнику

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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Російський шпигун з Харківщини

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Служба безопасности Украины задержала агентов российской разведки, планировавших осуществить 4 теракта в Киеве.

Автор: 

СБУ (19893) Харьковщина (5577) шпионаж (1386)


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"намагався мобілізуватися до ЗСУ" Джерело:
А що, це так складно?
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17.05.2024 10:22 Ответить
До певних підрозділів бажав - куди кацапи наказали...
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17.05.2024 10:24 Ответить
Скільки такої вати ще шастає - ловити не переловити...
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17.05.2024 10:23 Ответить
головна вата це у владі, судді, адвокати, "залатая маладеж" і тд. А це так - дрібниці
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17.05.2024 10:29 Ответить
І все більше і більше стає. Та вже навіть не ховаються, відверто насміхаються над вкраїнцями що патріотично налаштовані.
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17.05.2024 11:53 Ответить
а міг би просто переплисти Тису.
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17.05.2024 16:28 Ответить
 
 