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Задержаны агенты РФ, которые планировали теракты в Киеве к 9 мая, - контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Служба безопасности Украины задержала агентов российской разведки, которые планировали осуществить 4 теракта в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, контрразведчики СБУ предотвратили 4 теракта в Киеве, которые злоумышленники планировали на 9 мая. Установлено, что задержанными являются агенты российского ГРУ, которые устанавливали взрывные устройства в строительных гипермаркетах известной сети и возле одного из кафе.

"Самодельные взрывные устройства были замаскированы в упаковки из-под чая. Они состояли из таймера, детонатора и пластичной взрывчатки с зажигательной смесью, которая должна была вызвать масштабные пожары. По замыслу российской спецслужбы, взрывчатка должна была сдетонировать в пиковые часы посещаемости гипермаркетов, чтобы нанести максимальный вред гражданскому населению. Кроме того, ее планировали разместить среди легковоспламеняющихся материалов - чтобы такой пожар не удалось быстро ликвидировать", - отметили в СБУ.

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Еще один теракт должен был состояться возле популярного киевского кафе. Агенты РФ хотели заложить взрывные устройства в припаркованную рядом машину.

По данным Службы безопасности, таким образом россияне хотели дестабилизировать ситуацию в Украине, а также послать сигнал в символический для них день 9 мая о якобы наличии в Киеве российского подполья, которое ждет прихода "русского мира".

"Планируя эти теракты, российские спецслужбы в очередной раз продемонстрировали свою преступную суть. Мы сработали на опережение и вовремя сорвали планы врага. Каждый шаг преступников задокументирован - их ждет заслуженное наказание. Как и каждого, кто пытается работать в пользу рф. Символично, что даты, к которым россияне хотят приурочить свои теракты, постепенно становятся символом провала их спецслужб", - отметил глава СБУ Василий Малюк.

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Контрразведка СБУ установила, что куратором терактов РФ был сотрудник группы Юрий Сизов, который проходит службу в воинской части №92154. Он лично давал указания завербованным агентам и даже записал видеоинструкцию по установке взрывного устройства в одном из магазинов этой же сети в московской области.

СБУ длительное время следила за его деятельностью и пошагово документировала преступные действия агентуры.

"В частности, Юрий Сизов отвечал еще за проведение диверсии в Украине, которая должна была состояться на Львовщине в феврале 2024 года. Тогда СБУ также сыграла на опережение и предотвратила взрывы.

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Сейчас Служба безопасности установила всю цепочку этой сети, включая агентурно-боевые группы, контрабандистов, которые доставляли взрывчатку с территории РФ, а также непосредственных исполнителей теракта: их задержали с поличным, когда те устанавливали взрывные устройства в третьем гипермаркете", - рассказали в Службе безопасности.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными ими преступлениями, в частности по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 111 (государственная измена);
  • ст. 113 (диверсия);
  • ст. 258 (террористический акт).

Им грозит пожизненное заключение.

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Ранее сообщалось, что Россия готовила на 9 мая теракты в Киеве.

СБУ затримала агентів РФ, які готували теракти у Києві
СБУ затримала агентів РФ, які готували теракти у Києві
СБУ затримала агентів РФ, які готували теракти у Києві
СБУ затримала агентів РФ, які готували теракти у Києві
СБУ затримала агентів РФ, які готували теракти у Києві
СБУ затримала агентів РФ, які готували теракти у Києві
СБУ затримала агентів РФ, які готували теракти у Києві

Автор: 

Киев (25521) контрразведка (496) СБУ (19898) теракт (2302)


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Топ комментарии
+13
А це, часом, не ті полковники, що на вождя готували замах?!... Малюк точно на своєму місці!... А інфа якраз вчасно - щоби не питали ,а лінія оборони на Харківщині?!...
...Як заговарювати зуби - том 3!...
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13.05.2024 13:42
+7
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13.05.2024 13:32
+7
Нас обманюють. Цапи хотіли 48-й раз нашого бубуню зарізать...
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13.05.2024 13:40
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Правила форума Совет форумчан
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13.05.2024 13:32 Ответить
Це отих військовозобов'язаних, залучили московіти гадити в Україні, чи немічних пенсіонерів??
Невже ще й заброньовані, як і оті сотні помічників, радників, консультантів, заступників держСекретарів та їх дивне оточення «памагаїв», з ОПУ, адміністрації ВРУ, секретаріату КМУ, ОВДА???
Повісити їх навпроти міськради, як прикрих самогубців… Воно і повчально, і суддівські, не будуть роками це мусолити, як з беркутнею!!
Бюджет з Українців, для ФРОНТУ, а не для убивць Українців!
Слава Україні!
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13.05.2024 13:39 Ответить
Нас обманюють. Цапи хотіли 48-й раз нашого бубуню зарізать...
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13.05.2024 13:40 Ответить
А це, часом, не ті полковники, що на вождя готували замах?!... Малюк точно на своєму місці!... А інфа якраз вчасно - щоби не питали ,а лінія оборони на Харківщині?!...
...Як заговарювати зуби - том 3!...
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13.05.2024 13:42 Ответить
вони, щоб два рази не їхати
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13.05.2024 14:13 Ответить
Ну і мразота проживає поруч з нами в нашій країні 🙁
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13.05.2024 13:44 Ответить
Ну і надали б їм після допиту можливість випробувати ці пристрої на собі.
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13.05.2024 13:54 Ответить
То на бубочку замах, то бімба
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13.05.2024 14:39 Ответить
Вони вже слухають накабздона, чи тільки трансферт оформлюють?
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13.05.2024 14:45 Ответить
"шо опять, так було ж вже".
Цікаво, це вже в котре?
І я мушу в це вірити, коли і замахів на зе і іншого хз що було вже +100500?
Рейтинги йдуть в нуль, треба щось вигадувати. От малюк і виклав свою історію.
До речі, може хто знає, чим закінчилась історія з замахом на шефіра?
Велика біда на фронті, міста не захищені, багато загиблих і поранених, а країною правлять ФСБ -ні виродки
ТЕПЕР ТРЕБА ЗАМИЛИТИ очі, якоюсь х..ю, щоб народ забув про Харків або Суми, а може і про всю країну і почали жаліти найвеличнішого.

Це все брехня. Не вірю жодному слову від єрмакввського і татарівсько СБУ.
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13.05.2024 14:55 Ответить
Допитати,виявити всіх членів групи і постачальників,провести слідчий експеримент,під час якого все ненароком вибухнуло.Дякую друзі,кінець фільму.Операція пройшла вдало,пацієнт не вижив
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13.05.2024 14:56 Ответить
Покажите это видео западным "торговым партнерам" страны-террориста.
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13.05.2024 15:00 Ответить
я не поняв вони то ухилянтів ловлять то шпигунів ...
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13.05.2024 15:10 Ответить
що ж це за агенти, які не планували скоїти двістіп'ятнадцятий замах на найвеличніше зелене одоробло **********?! так, мєлюзга...
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13.05.2024 15:33 Ответить
схоже що виконавцями є українські бандюки
цікаво, на що вони очікують після того, як їх вивезуть з України в росію, мовляв "після того як виконали приказ" : їм що, гугш гарантує "повну зайнятість в російському бандитизмі"?
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13.05.2024 18:34 Ответить
расстрелять при "попытке к бегству" )
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14.05.2024 20:44 Ответить
 
 