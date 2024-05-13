Задержаны агенты РФ, которые планировали теракты в Киеве к 9 мая, - контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Служба безопасности Украины задержала агентов российской разведки, которые планировали осуществить 4 теракта в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, контрразведчики СБУ предотвратили 4 теракта в Киеве, которые злоумышленники планировали на 9 мая. Установлено, что задержанными являются агенты российского ГРУ, которые устанавливали взрывные устройства в строительных гипермаркетах известной сети и возле одного из кафе.

"Самодельные взрывные устройства были замаскированы в упаковки из-под чая. Они состояли из таймера, детонатора и пластичной взрывчатки с зажигательной смесью, которая должна была вызвать масштабные пожары. По замыслу российской спецслужбы, взрывчатка должна была сдетонировать в пиковые часы посещаемости гипермаркетов, чтобы нанести максимальный вред гражданскому населению. Кроме того, ее планировали разместить среди легковоспламеняющихся материалов - чтобы такой пожар не удалось быстро ликвидировать", - отметили в СБУ.

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Еще один теракт должен был состояться возле популярного киевского кафе. Агенты РФ хотели заложить взрывные устройства в припаркованную рядом машину.

По данным Службы безопасности, таким образом россияне хотели дестабилизировать ситуацию в Украине, а также послать сигнал в символический для них день 9 мая о якобы наличии в Киеве российского подполья, которое ждет прихода "русского мира".

"Планируя эти теракты, российские спецслужбы в очередной раз продемонстрировали свою преступную суть. Мы сработали на опережение и вовремя сорвали планы врага. Каждый шаг преступников задокументирован - их ждет заслуженное наказание. Как и каждого, кто пытается работать в пользу рф. Символично, что даты, к которым россияне хотят приурочить свои теракты, постепенно становятся символом провала их спецслужб", - отметил глава СБУ Василий Малюк.

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Контрразведка СБУ установила, что куратором терактов РФ был сотрудник группы Юрий Сизов, который проходит службу в воинской части №92154. Он лично давал указания завербованным агентам и даже записал видеоинструкцию по установке взрывного устройства в одном из магазинов этой же сети в московской области.

СБУ длительное время следила за его деятельностью и пошагово документировала преступные действия агентуры.

"В частности, Юрий Сизов отвечал еще за проведение диверсии в Украине, которая должна была состояться на Львовщине в феврале 2024 года. Тогда СБУ также сыграла на опережение и предотвратила взрывы.

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Сейчас Служба безопасности установила всю цепочку этой сети, включая агентурно-боевые группы, контрабандистов, которые доставляли взрывчатку с территории РФ, а также непосредственных исполнителей теракта: их задержали с поличным, когда те устанавливали взрывные устройства в третьем гипермаркете", - рассказали в Службе безопасности.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными ими преступлениями, в частности по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 111 (государственная измена);

ст. 113 (диверсия);

ст. 258 (террористический акт).

Им грозит пожизненное заключение.

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Ранее сообщалось, что Россия готовила на 9 мая теракты в Киеве.













