Безпілотники СБУ атакували нафтобазу та електропідстанцію в РФ, – ЗМІ

У ніч проти 13 травня безпілотники Служби безпеки України атакували два об’єкти в Липецькій та Білгородській областях Росії.

Про це пише Радіо Свобода із посиланням на поінформоване джерело.

Зокрема, були атаковані нафтобаза "Осколнафтопостачання" поблизу міста Старий Оскол та підстанція "Єлецька" потужністю 500 кіловольтів.

Як додав співрозмовник видання, росіяни в місцевих пабліках всю ніч скаржилися на серію гучних вибухів у районі нафтобази на Білгородщині, а губернатор Липецької області підтвердив пожежу на електропідстанції "Єлецька".

Зазначається, що електропідстанція живить тягові підстанції "Російської залізниці", нафтоперекачувальну станцію "Станова" та забезпечує транзит між Липецькою, Орловською та Брянською енергосистемами.

"Російська промисловість, яка працює на війну проти України, залишатиметься законною ціллю для СБУ. Заходи для підриву воєнного потенціалу ворога продовжуватимуться", – зазначило джерело.

Атаки на російські НПЗ у травні

За даними західних ЗМІ через українські атаки на НПЗ ціни на дизпаливо в Росії піднялись на 10% за останній тиждень.

На початку травня 2024 року у Краснодарському краї РФ в районі селища Афіпський пролунали вибухи, де розташовано НПЗ.

9 травня українські дрони атакували НПЗ "Газпрому" у Башкортостані та нафтобази в Анапі. Нафтобази використовувалися для постачання пального російським військам у Криму.

У ніч на 10 травня після удару дрона виникла пожежа на найбільшому нафтохімічному підприємстві Калузької області – ТОВ "Первый завод".

водночас 12 травня дрону українскої розвідки атакували три важливі об’єкти на території РФ. Удару зазнали Волгоградський нафтопереробний завод, нафтобаза "Калуганєфтєпродукт" у Людиновому, а також Новолипецький металургійний комбінат.

Раніше голова Пентагону Остін раніше заявив, що атаки на російські НПЗ можуть вплинути на світові енергетичні ринки та закликав Україну зосередитися на військових цілях.

Водночас посол України Маркарова заявила, що Україна не отримувала жодних офіційних повідомлень від США із проханням припинити удари по нафтопереробних заводах у Росії своєю зброєю.