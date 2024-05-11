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Задержан администратор телеграм-канала, который информировал о местах вручения повесток на Одесчине, - СБУ. ФОТО

Киберспециалисты СБУ накануне заблокировали телеграм-канал, который препятствовал мобилизации граждан призывного возраста в Одесской области и информировал о том, где в регионе представители ТЦК раздают повестки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр управления СБУ в Одесской области.

О чем информировал телеграм-канал?

Как отмечается, указанный ресурс "информировал" о мероприятиях, которые проводят Территориальные центры комплектования и социальной поддержки в регионе.

"В частности участники канала "сливали" актуальные места вручения военнообязанным повесток и призывали прятаться от представителей военкоматов. Сведения о "локации" пребывания работников ТЦК публиковались в он-лайн режиме благодаря информаторам среди местных жителей", - говорится в сообщении.

Также читайте: В Одесской области россиянин-переправщик уклонистов напал на пограничника

На Одещині громадян інформували про місця вручення повісток
На Одещині громадян інформували про місця вручення повісток

Во время оперативных мероприятий киберспециалисты СБУ установили личность администратора телеграм-канала.

Как отчитываются в Службе безопасности, ему сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Служба безопасности напоминает, что за такие действия законодательством предусмотрена уголовная ответственность по ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет заключения.

Ранее сообщалось, что с начала действия военного положения украинских пограничников пытались подкупить 1060 раз на общую сумму почти 11,3 млн грн

Автор: 

Одесская область (3567) СБУ (19893) мобилизация (2762) уклонисты (831)


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Топ комментарии
+22
СБУ иого не так зрозуміли - це він вказув місця призовникам - де потрібно збиратися
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11.05.2024 08:19
+22
В нашій краіні , крім окупантів з московії , є ще багато внутрішніх ворогів , яких потрібно ставити в стойло ( мʼягко кажучи) !!
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11.05.2024 08:25
+17
а у нас не всі рівні. Тому люди хочуть вирівняти права корупціонерів і побачити їх в окопах. Адже саме держава Україна надала їм право обдирати народ, тож їм конче потрібно захищати її власними зусиллями на передовій, таким чином виборювати право і надалі обдирати народ
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11.05.2024 08:33
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Правила форума Совет форумчан
СБУ иого не так зрозуміли - це він вказув місця призовникам - де потрібно збиратися
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11.05.2024 08:19 Ответить
ото злодія зловили. Серпні клоун ... Кацапів не в Криму' ні в Донбасі ні у 2014 не бачили. Не бачили у 22 повномасштабного вторгнення. Єрмака з ЗЕ шоблой не бачили..

Тут на тобі, зловили якогось задро з системним блоком з 2010 року на якому встановлений телеграм. Вся служба сране шапіто
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11.05.2024 09:30 Ответить
Та там і неясно чи той задро взагалі існує. На фото бачимо тільки сбушника. Так що можливо вони просто сфотографувались, імітують якусь діяльність.
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11.05.2024 09:39 Ответить
Навіть якщо він існує , ніяк не можу зрозуміти, що саме той Адмін порушив ?

Пр якій статті ККУ його затримано ?

дивуюсь …
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11.05.2024 10:53 Ответить
114-1 ККУ, від 5 до 8 років.
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11.05.2024 11:17 Ответить
На телефоне названия улиц совпадают с одесскими. "Метро" - это не метро, а название магазина
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11.05.2024 12:11 Ответить
призовники тут взагалі ні до чого.
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11.05.2024 11:15 Ответить
а у нас не всі рівні. Тому люди хочуть вирівняти права корупціонерів і побачити їх в окопах. Адже саме держава Україна надала їм право обдирати народ, тож їм конче потрібно захищати її власними зусиллями на передовій, таким чином виборювати право і надалі обдирати народ
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11.05.2024 08:33 Ответить
До чого тут твої політичні лозунги? Мова про конкретне порушення законодавства, яке було здійснене особою. Про це і мова. Якщо ти хочеш зміни до законодавства, то у тебе є шлях до депутатства у Верховній Раді. Зміниш потрібне, і служби законопорядку будуть працювати вже по нових правилах.
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11.05.2024 09:19 Ответить
і Таня і життя однаково праві. Бо дійсно всі в нашій країні повинні бути рівні. але у того "активіста" явно діяльність на користь агресора. мене дивує інше: частину отих блогерів що викладали знімки кацапських ударів по інфраструктурі лише пожурили, а оцьому загрожує до 15 років. Знову ж якась збочена логіка сбу.
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11.05.2024 09:35 Ответить
У нас - год условно, с отсрочкой.
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11.05.2024 09:59 Ответить
Вчи ККУ.
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11.05.2024 11:20 Ответить
Те саме СБУ де на чолі був Баканов ?

Чи те СБУ де на чолі кібербезпеки стояв корупціонер Вітюк?

Ну тоді не дивно чому ця скомпромітована "шарашкіна контора" лише тільки і може що нищити українців ,які чинять спротив свавіллю ТЦК
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11.05.2024 08:25 Ответить
В нашій краіні , крім окупантів з московії , є ще багато внутрішніх ворогів , яких потрібно ставити в стойло ( мʼягко кажучи) !!
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11.05.2024 08:25 Ответить
Не... Мова йдеться про бовдурiв-ухилянтiв, котрi апрiорi, можуть атоматично понести кримiнальну вiдповiдальнiсть за ухилянство, згiдно з конституцiйним обов`язком , захищати Батькiвщину.
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11.05.2024 08:39 Ответить
У нас немає бовдурів-ухилянтів. У нас є тільки ті, хто має зв'язки або бабло, щоб ухилятись і ті, хто таких зв'язків і грошей не має
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11.05.2024 08:54 Ответить
Дык-суть бовдура-ухылянта в том, шо думает, мол, его не достанут.
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11.05.2024 11:28 Ответить
Ну в стояло, або в буцегарню, то нехай суд вирішує, але мимо проходити ніяк не можна.
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11.05.2024 08:29 Ответить
Це ти про Шмигаля ?

молодець
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11.05.2024 10:57 Ответить
Каароч, СБУ и себе и людям упростят житуху, если нагрянут в любой банк и тупо проверят зарплатные поступления и извлекут дни рождения "бенефициаров". СТО пудово можно ТЦК располагать на проходных любых предприятий и не светиться посреди улиц. А на каждом предприятии, в отделе кадров, есть результаты медкомиссии на каждого работника.
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11.05.2024 08:34 Ответить
Медкомісії обов'язковими були при союзі. А зараз - може тільки там, де важки умови праці. А чому тільки підприємств? Є багато державних й недержавних установ, підприємств, магазинів, аптек..фінансових банківських та небанківських установ, коллцентрів..он у зв'язку з відміною мораторію на компослуги - колектори голови підняли - то он їх пакувати можна, нехай борзоту демонструють на фронті..
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11.05.2024 09:00 Ответить
Я имел ввиду госпредприятия, где местами требуется заключение врачей о здоровье от принимаемого на работу. ЗЫ... до того жа, медкомиссию, если она есть, я преподнес как ориентировочный (дополнительный) и вспомогательный фактор.
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11.05.2024 11:33 Ответить
Санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років ув'язнення.
Чуваку пятнашка светит, а многим уродам, сдающим параше расположение ЗСУ до 8...
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11.05.2024 08:44 Ответить
А корупціонерам та розкрадачам бюджету взагалі нічого не світить,
отака соціальна справедливість
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11.05.2024 09:15 Ответить
Більшість чуваків в Одесі гуляли навколо пам'ятника Катьки2 з кульками "нато нет".
Вони привели війну в Україну, а тепер умивають руки, поки мобілізують хлопців з інших регіонів.
Так що 15 років за таке не так багато.
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11.05.2024 10:26 Ответить
Большинство в Украине оказались 5 лет назад клиническими идиотами (да и сейчас от того скотского состояния они недалеко ушли), а в Одессе этот % имбицилов был и есть ещё выше. Но это не значит, что: 1) все в Одессе подху#ловники. 2) наказание за это правонарушение должно быть выше, чем за преступления по 111-й статье, о чём я и написал выше.
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11.05.2024 11:59 Ответить
Если бы этот чувак был человеком Труханова, к его дому и на километр бы не подошли.
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11.05.2024 11:08 Ответить
це помилка прес-служби, 114-2 це до 15, 114-1 до 8.
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11.05.2024 11:22 Ответить
Забронювати херову купу людей в СБУ, Поліції, ТЦК, щоб ті викрадали тих, у кого зв'язків і грошей не вистачило на бронь.

Віва ля Піночет
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11.05.2024 08:52 Ответить
Толку від цього бронювання. Орки срали на цю бронь.
Бронь не убезпечить від орка, який виламає двері у наш будинок.
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11.05.2024 10:04 Ответить
Еліта України (ті хто розпоряджається ресурсами), вважає, що невоюваші охоронці захистять їх власність від переразподілу з тими, хто цю власність захистив власною ціною - часу, здоров'я, життя.
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11.05.2024 11:51 Ответить
Вам на фатерлянді відніше, але скікі треба мусорів вґодованих биків шоб раз і назавжди вирішити питання з ціми попами московитамі?
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11.05.2024 08:56 Ответить
Немає політичної волі, ніхто не дав наказу викинути московитів за порєбрік. То питання до Зе!..
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11.05.2024 09:02 Ответить
Не ну да,цей світ ґівняний, але от спалити хату тому попу московиту, на цє добре діло я особисто не пошкодую 100 долярів, і не думаю шо я один такий.
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11.05.2024 09:38 Ответить
Не один

Але то вже кримінал - і підбурення і злочин скоєний групою осіб..на захист попів відразу всілякі гамнесті приповзуть..

Треба рішення уряду - майно конфіскувати, церкви підпорядкувати ПЦУ, попів викинути за порєбрік. Або арештувати й поміняти на наших полонених..
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11.05.2024 10:36 Ответить
А пам'ятаєте (ще й місяця не пройшло), як деякі американські сенаторки намагались зупинити допомогу Україні за те, що начебто християнську церкву там паплюжать?! А знаєте, чому?
А тому, що на іншому кінці світу ніхто не знає і не збирається розбиратися (тавтологія, просю пардону), що там за замес із українськими церквами. Що там за томос такий (самі українці в більшості не розбираються - то томасом називають, то термосом, і взагалі не розуміють, що воно і до чого). Але бійки коло церкви та попів у кайданах бачать. І пожежу побачать. І знов буде ото "НАШИХ Б'ЮТЬ!!!" А хто там наші чи не наші - не їхня справа.
Тому я краще ту канистру бензину на фронт профінансую. А попам закон і тільки закон!!!
Але вигнати їх за порєбрік потрібно вже давно.
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11.05.2024 11:03 Ответить
Так, 800 днів повномасштабної війни під молитви кацапських попів...
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11.05.2024 10:02 Ответить
Ого, до 15років.В нас за вбивство людини стільки не дають.
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11.05.2024 09:06 Ответить
зрадив україну. став адвокатом.
вкрав млрд, став адвокатом.
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11.05.2024 09:15 Ответить
Угу, й на додачу - шапкокрад й клован - президенти..
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11.05.2024 10:38 Ответить
а от, адміністраторів прожопівських каналів не заримують. їх запрошують на прес-конференції.
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11.05.2024 09:14 Ответить
Ще Геббельс зауважив - що той, хто контролює кіно - контролює маси. Потім з нього почали мавпувати совєцькі правителі - по теліку три канали, в кіно - всілякі журнали й фільми, що пройшли цензуру.

А тепер Зе!шобла намагається контролювати українців за допомогою @бломарафону, нав'язуючи "правильні" думки, віджимаючи й контролюючи канали..

Нічого нового...
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11.05.2024 10:46 Ответить
нехай цi сбущники з iншими мусорами самi йдуть в окопи, раз не можуть краiну позбавити вi ермаков, та резнiкових
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11.05.2024 09:14 Ответить
Ну звісно, шукати і затримувати навідників ракет,шпигунів,диверсантів,колаборантів, мародерів довго і небезпечно . Значно простіше постукати в двері адміністратора тг каналу/блогера/адвоката , а потім прозвітувати про героїчну роботу із захисту країни.
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11.05.2024 09:35 Ответить
тобто...
замість нормальних законів
замість того щоб силовики воювали,
їх десятки тисяч, борються з ухилянтами.
ще одна армія в тилу...
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11.05.2024 09:42 Ответить
Ухилєсам сьогодні кращє на дно залягти, ніж баранограм-канали вести.
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11.05.2024 11:25 Ответить
Шоб они так воров и коррупционеров сажали ото было бы дело, а это всё так - процесс ради процесса.
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11.05.2024 09:54 Ответить
зазначений ресурс "інформував" про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в регіоні. Джерело:

за такі дії законодавством передбачена кримінальна відповідальність за ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань). Джерело:

*********
Знову цей абсурд.
Маємо:
1) інформування про діяльність державного органу (ТЦК)
2) ув'язнення за це до 15 років

Покажіть, у якому законі заборонено поширювати інформацію про діяльність будь-якого державного органу? Крім таємної діяльності спецслужб, звісно. Чи ТЦК у нас уже також стали спецслужбою, і працюють під грифом "державної таємниці" та "суворої секретності"?

За що затримали цього патріота? Волонтера, можна сказати? )))
А за те, що люди знімають на відео бусифікацію, скоро теж будуть саджати? Адже цьому так само можна пришити цю ж статтю.
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11.05.2024 11:01 Ответить
В мене питання: 1. Відколи це пересування ТЦК стало «секретною інформацією»? Це не переміщення військ, це не блокпост чи ПВО.. це просто «сповіщення громадян», як вони його називають. 2. Відколи це публікування переміщення ТЦК, яке не несе загрози, за словами Сухопутних Військ - стало перешкоджанням? Він ім шо в ноги падав і не пускав іх? Чи він виривав листочки які вони на коліні в порушення всього чого можна виписують виривав і зїв
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11.05.2024 11:27 Ответить
ОПешників ********!!!
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11.05.2024 11:28 Ответить
До тих пір, поки смілянськоподібні голова Укрпошти) в піджаках будуть мати зарплатню в десятки разів більшу, ніж бійці на передовій, це буди і надалі.

Допоки виробниками тилу будуть закривати необхідні військові призначення, а поліціянти, прокуратура, митниця, особисті друзі будуть мати броню, так буде і надалі.

Допоки Рада, законодавчо не розпише майнові пільги тим, хто відвойовує всеУкраїнську власність, не буде розуміння - для чого ризикувати. Бо відвойована земля ВЖЕ розподілена між тими, хто за неї не воює. І так буде надалі.

Саме бездіяльність влади - головна перешкода Перемоги.
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11.05.2024 11:32 Ответить
Отличная работа,а когда выявят и арестуют агентуру сивковича,у них на лбу все написано,даже комп не нужно трудиться включать.
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11.05.2024 12:45 Ответить
 
 