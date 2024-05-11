Задержан администратор телеграм-канала, который информировал о местах вручения повесток на Одесчине, - СБУ. ФОТО

Киберспециалисты СБУ накануне заблокировали телеграм-канал, который препятствовал мобилизации граждан призывного возраста в Одесской области и информировал о том, где в регионе представители ТЦК раздают повестки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр управления СБУ в Одесской области.

О чем информировал телеграм-канал?

Как отмечается, указанный ресурс "информировал" о мероприятиях, которые проводят Территориальные центры комплектования и социальной поддержки в регионе.

"В частности участники канала "сливали" актуальные места вручения военнообязанным повесток и призывали прятаться от представителей военкоматов. Сведения о "локации" пребывания работников ТЦК публиковались в он-лайн режиме благодаря информаторам среди местных жителей", - говорится в сообщении.

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Во время оперативных мероприятий киберспециалисты СБУ установили личность администратора телеграм-канала.

Как отчитываются в Службе безопасности, ему сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Служба безопасности напоминает, что за такие действия законодательством предусмотрена уголовная ответственность по ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет заключения.

Ранее сообщалось, что с начала действия военного положения украинских пограничников пытались подкупить 1060 раз на общую сумму почти 11,3 млн грн