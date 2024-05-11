Затримано адміністратора телеграм-каналу, який інформував про місця вручення повісток на Одещині, - СБУ. ФОТО
Кіберфахівці СБУ напередодні заблокувала телеграм-канал, який перешкоджав мобілізації громадян призовного віку на Одещині та інформував про те, де в регіоні представники ТЦК роздають повістки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр управління СБУ в Одеській області.
Про що інформував телеграм-канал?
Як наголошується, зазначений ресурс "інформував" про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в регіоні.
"Зокрема учасники каналу "зливали" актуальні місця вручення військовозобов’язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів. Відомості про "локації" перебування працівників ТЦК публікувались в он-лайн режимі завдяки інформаторам серед місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.
Під час оперативних заходів кіберфахівці СБУ встановили особу адміністратора телеграм-каналу.
Як звітують у Службі Безпеки, йому повідомлено про підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Служба безпеки нагадує, що за такі дії законодавством передбачена кримінальна відповідальність за ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).
Санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років ув’язнення.
Раніше повідомлялося, що з початку дії воєнного стану українських прикордонників намагалися підкупити 1060 разів на загальну суму майже 11,3 млн грн
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Тут на тобі, зловили якогось задро з системним блоком з 2010 року на якому встановлений телеграм. Вся служба сране шапіто
Пр якій статті ККУ його затримано ?
дивуюсь …
Чи те СБУ де на чолі кібербезпеки стояв корупціонер Вітюк?
Ну тоді не дивно чому ця скомпромітована "шарашкіна контора" лише тільки і може що нищити українців ,які чинять спротив свавіллю ТЦК
молодець
Чуваку пятнашка светит, а многим уродам, сдающим параше расположение ЗСУ до 8...
отака соціальна справедливість
Вони привели війну в Україну, а тепер умивають руки, поки мобілізують хлопців з інших регіонів.
Так що 15 років за таке не так багато.
Віва ля Піночет
Бронь не убезпечить від орка, який виламає двері у наш будинок.
Але то вже кримінал - і підбурення і злочин скоєний групою осіб..на захист попів відразу всілякі гамнесті приповзуть..
Треба рішення уряду - майно конфіскувати, церкви підпорядкувати ПЦУ, попів викинути за порєбрік. Або арештувати й поміняти на наших полонених..
А тому, що на іншому кінці світу ніхто не знає і не збирається розбиратися (тавтологія, просю пардону), що там за замес із українськими церквами. Що там за томос такий (самі українці в більшості не розбираються - то томасом називають, то термосом, і взагалі не розуміють, що воно і до чого). Але бійки коло церкви та попів у кайданах бачать. І пожежу побачать. І знов буде ото "НАШИХ Б'ЮТЬ!!!" А хто там наші чи не наші - не їхня справа.
Тому я краще ту канистру бензину на фронт профінансую. А попам закон і тільки закон!!!
Але вигнати їх за порєбрік потрібно вже давно.
вкрав млрд, став адвокатом.
А тепер Зе!шобла намагається контролювати українців за допомогою @бломарафону, нав'язуючи "правильні" думки, віджимаючи й контролюючи канали..
Нічого нового...
замість нормальних законів
замість того щоб силовики воювали,
їх десятки тисяч, борються з ухилянтами.
ще одна армія в тилу...
за такі дії законодавством передбачена кримінальна відповідальність за ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань). Джерело:
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Знову цей абсурд.
Маємо:
1) інформування про діяльність державного органу (ТЦК)
2) ув'язнення за це до 15 років
Покажіть, у якому законі заборонено поширювати інформацію про діяльність будь-якого державного органу? Крім таємної діяльності спецслужб, звісно. Чи ТЦК у нас уже також стали спецслужбою, і працюють під грифом "державної таємниці" та "суворої секретності"?
За що затримали цього патріота? Волонтера, можна сказати? )))
А за те, що люди знімають на відео бусифікацію, скоро теж будуть саджати? Адже цьому так само можна пришити цю ж статтю.
Допоки виробниками тилу будуть закривати необхідні військові призначення, а поліціянти, прокуратура, митниця, особисті друзі будуть мати броню, так буде і надалі.
Допоки Рада, законодавчо не розпише майнові пільги тим, хто відвойовує всеУкраїнську власність, не буде розуміння - для чого ризикувати. Бо відвойована земля ВЖЕ розподілена між тими, хто за неї не воює. І так буде надалі.
Саме бездіяльність влади - головна перешкода Перемоги.