Затримано адміністратора телеграм-каналу, який інформував про місця вручення повісток на Одещині, - СБУ. ФОТО

Кіберфахівці СБУ напередодні заблокувала телеграм-канал, який перешкоджав мобілізації громадян призовного віку на Одещині та інформував про те, де в регіоні представники ТЦК роздають повістки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр управління СБУ в Одеській області.

Про що інформував телеграм-канал?

Як наголошується, зазначений ресурс "інформував" про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в регіоні.

"Зокрема учасники каналу "зливали" актуальні місця вручення військовозобов’язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів. Відомості про "локації" перебування працівників ТЦК публікувались в он-лайн режимі завдяки інформаторам серед місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.

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Під час оперативних заходів кіберфахівці СБУ встановили особу адміністратора телеграм-каналу.

Як звітують у Службі Безпеки, йому повідомлено про підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Служба безпеки нагадує, що за такі дії законодавством передбачена кримінальна відповідальність за ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що з початку дії воєнного стану українських прикордонників намагалися підкупити 1060 разів на загальну суму майже 11,3 млн грн