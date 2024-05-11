Россия готовила 9 мая теракты в Киеве. СБУ задержала исполнителей с поличным, - спикер Службы Дехтяренко
Россия планировала на 9 мая теракты в Киеве, их готовило ГРУ РФ. Службе безопасности удалось предупредить вражеские провокации.
Об этом заявил спикер Службы безопасности Артем Дехтяренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как уточнил спикер, за планированием терактов стояло Главное разведывательное управление России, более известное как ГРУ.
"СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны с поличным. Также собрана доказательная база, которая безоговорочно подтверждает российский след", - отметил Дехтяренко.
Он также пообещал, что СБУ позже сообщит детали спецоперации.
Ранее Цензор.НЕТ информировал о задержании двух полковников УГО, которые готовили убийство президента Зеленского.
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чи ще ні...
затримали на гарячому...
Розказали про "подвіг сбу" 11-го...
деталей досі нема...
зе!піар детектед.
Крім сміху такі заяви нічого не викликають.
СБУ дійсно думають, що люди такі тупі?
За даними правозахисників, викрадені українці стають фігурантами кримінальних справ або їх утримують без зв'язку з рідним й без надання їм правової допомоги й можливості повідомити своїм родичам про місце свого перебування.