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Россия готовила 9 мая теракты в Киеве. СБУ задержала исполнителей с поличным, - спикер Службы Дехтяренко

сбу,дехтяренко

Россия планировала на 9 мая теракты в Киеве, их готовило ГРУ РФ. Службе безопасности удалось предупредить вражеские провокации.

Об этом заявил спикер Службы безопасности Артем Дехтяренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как уточнил спикер, за планированием терактов стояло Главное разведывательное управление России, более известное как ГРУ.

"СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны с поличным. Также собрана доказательная база, которая безоговорочно подтверждает российский след", - отметил Дехтяренко.

Он также пообещал, что СБУ позже сообщит детали спецоперации.

Также читайте: СБУ призвала граждан соблюдать безопасность на Пасху и не игнорировать тревоги

Ранее Цензор.НЕТ информировал о задержании двух полковников УГО, которые готовили убийство президента Зеленского.

Автор: 

Киев (25484) СБУ (19867) теракт (2299)


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Топ комментарии
+32
Так розумію, чим більше росіяне будуть просуватись на фронті, тим більше замахів на зе та попереджень терактів будуть "виявляти" наші спецлужби. Чим, до речі, закінчилось справа з замахом? Встановили хоч особи тих "полковників УДО"?
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11.05.2024 10:29
+13
так баканаФФа вже затримали?!

чи ще ні...
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11.05.2024 10:30
+11
А зрадників не треба ? Щомусь всі знають хто вони і де, але ніхто не ловить.
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11.05.2024 11:48
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Так розумію, чим більше росіяне будуть просуватись на фронті, тим більше замахів на зе та попереджень терактів будуть "виявляти" наші спецлужби. Чим, до речі, закінчилось справа з замахом? Встановили хоч особи тих "полковників УДО"?
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11.05.2024 10:29 Ответить
І навіть фото незамазані виклали.
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11.05.2024 10:30 Ответить
Закончилось подмахом Дерьмака перед Козаком и Ху#лом и присвоением Дерьмаку очередного звания в ФСБ.
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11.05.2024 11:47 Ответить
Скорее Малюк хочет выслужиться. Главный позор, что всю это подковерную возню транслируют по всему миру.
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11.05.2024 16:52 Ответить
так баканаФФа вже затримали?!

чи ще ні...
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11.05.2024 10:30 Ответить
То Євразія, то Остазія...
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11.05.2024 10:48 Ответить
Сценарій ще не придумали. Тому, поки що вкид на реакцію зебидла
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11.05.2024 10:54 Ответить
Спочатку ракета, далі дрони, тоді знову ракета, салют, і накінець бенефіс цирку з верблюдами
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11.05.2024 20:08 Ответить
Один з полковників був хіба що не ад'ютантом у начальника УДО. втерся в довєріє, понімашш....
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11.05.2024 11:02 Ответить
До лампочки цей триндьож ! На фронт всі ! Там треба геройство проявляти і розум, а не розказувати з героїчним виглядом як хтось десь когось і тд і тп. Під загрозою існування країни !
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11.05.2024 11:09 Ответить
То есть, внутри страны диверсантов, шпионов и интернет-провокаторов ловить не надо?
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11.05.2024 11:32 Ответить
А зрадників не треба ? Щомусь всі знають хто вони і де, але ніхто не ловить.
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11.05.2024 11:48 Ответить
За кордоном шастає цілий міністр оборони, головнокомандувач, начальник ген штабу, радник президента, про який замах розповідаєте?
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11.05.2024 12:17 Ответить
Служба бабла України вигадує чергові казки, для пояснення чому спеціально треновані двометрові ...блани не йдуть на фронт, а й далі займаються рекетом та кришуванням
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11.05.2024 12:49 Ответить
******* *********.
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11.05.2024 13:11 Ответить
Подяка СБУ, що працюють. Підривати нас зсередини кацапи будуть обов'язково. Достатньо чочитати коментарі Інтернет ботів, які засмічують усі наші сайти.
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11.05.2024 13:16 Ответить
Саме так. Зєрмачня працює не покладаючи зелених лапок. А їх телеграм ботва несе необмежену кількість дичини.
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11.05.2024 13:19 Ответить
Расєя готувала на 9 травня...
затримали на гарячому...
Розказали про "подвіг сбу" 11-го...
деталей досі нема...
зе!піар детектед.
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11.05.2024 13:16 Ответить
Знов на Бубачку замахувалися?
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11.05.2024 13:18 Ответить
Это совместная операция ТЦК и полиции,под руководством великого Зе...Были оперативно задержаны и отправлены на прохождение ВЛК
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11.05.2024 14:58 Ответить
))))
Крім сміху такі заяви нічого не викликають.
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11.05.2024 15:09 Ответить
Не було відео - не було затримання, але заплатню і бронь відпрацювали.
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11.05.2024 15:19 Ответить
Другой дрістовіч, який же пздун.
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11.05.2024 16:28 Ответить
А коли вже СБУ "на гарячому" піймає своїх кротів і їх посадить, бо там 90% зрадникі--це показав Крим і Донбас
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11.05.2024 19:45 Ответить
І пАлковників, які готували замах, як і диверсантів, що спіймані на місті злочину, суд має випустити під домашній арешт. В іншому разі судді будуть позбавлені російського громадянства і зняті з харчування 3,14дорахи.
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11.05.2024 22:22 Ответить
Це як, самі на себе замах готували!
СБУ дійсно думають, що люди такі тупі?
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11.05.2024 23:13 Ответить
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупований Крим використовується російською владою для утримування цивільних громадян України, викрадених з окупованих з 2022 року територій, зокрема Херсонської та Запорізької областей. Зазвичай викрадених цивільних осіб утримують у СІЗО, створених після 2022 року у Сімферополі: СІЗО №2 та СІЗО №8", - ідеться в повідомленні.

За даними правозахисників, викрадені українці стають фігурантами кримінальних справ або їх утримують без зв'язку з рідним й без надання їм правової допомоги й можливості повідомити своїм родичам про місце свого перебування.
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12.05.2024 07:30 Ответить
Интересно а этот спикер Службы безопасности кому присягу давал и кого защищает? Главного брехуна страны "величайшего" клоуна или народ Украины, как написано в присяге которую он давал в свое время?
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12.05.2024 08:23 Ответить
Дякуємо, що тримаєте в курсі. Бо ми вже тут розпереживались, що життя Найвеличнішого Щеневтіка висіло на волосині мами Рімми під час чергового замаху на його нікчемне життя. Іронія: кишеньковий пріпіздєнтік, керований кремлеагентом Єлдаком, може зазнати замаху кремлівських спецслужб. Гіршого внутрішнього ворога, ніж Хєрпіду, Україна ще не знала.
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12.05.2024 08:45 Ответить
 
 