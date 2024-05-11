Россия готовила 9 мая теракты в Киеве. СБУ задержала исполнителей с поличным, - спикер Службы Дехтяренко

Россия планировала на 9 мая теракты в Киеве, их готовило ГРУ РФ. Службе безопасности удалось предупредить вражеские провокации.

Об этом заявил спикер Службы безопасности Артем Дехтяренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как уточнил спикер, за планированием терактов стояло Главное разведывательное управление России, более известное как ГРУ.

"СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны с поличным. Также собрана доказательная база, которая безоговорочно подтверждает российский след", - отметил Дехтяренко.

Он также пообещал, что СБУ позже сообщит детали спецоперации.

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