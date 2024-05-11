Росія готувала на 9 травня теракти у Києві. СБУ затримала виконавців на гарячому, - речник Служби Дехтяренко
Росія планувала на 9 травня теракти у Києві, їх готувало ГРУ РФ. Службі Безпеки вдалося попередити ворожі провокації.
Про це заявив речник Служби безпеки Артем Дехтяренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як уточнив речник, за плануванням терактів стояло Головне розвідувальне управління Росії, більш відоме як ГРУ.
"СБУ спрацювала на випередження, виконавців теракту затримано на гарячому. Також зібрано доказову базу, яка беззаперечно підтверджує російський слід", - зазначив Дехтяренко.
Він також пообіцяв, що СБУ згодом повідомить деталі спецоперації.
Раніше Цензор.НЕТ інформував про затримання двох полковників УДО, які готували вбивство президента Зеленського.
Топ коментарі
+32 Ярослав Рябченко
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+13 alex j
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затримали на гарячому...
Розказали про "подвіг сбу" 11-го...
деталей досі нема...
зе!піар детектед.
Крім сміху такі заяви нічого не викликають.
СБУ дійсно думають, що люди такі тупі?
За даними правозахисників, викрадені українці стають фігурантами кримінальних справ або їх утримують без зв'язку з рідним й без надання їм правової допомоги й можливості повідомити своїм родичам про місце свого перебування.