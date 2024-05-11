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Новини
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Росія готувала на 9 травня теракти у Києві. СБУ затримала виконавців на гарячому, - речник Служби Дехтяренко

сбу,дехтяренко

Росія планувала на 9 травня теракти у Києві, їх готувало ГРУ РФ. Службі Безпеки вдалося попередити ворожі провокації.

Про це заявив речник Служби безпеки Артем Дехтяренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як уточнив речник, за плануванням терактів стояло Головне розвідувальне управління Росії, більш відоме як ГРУ.

"СБУ спрацювала на випередження, виконавців теракту затримано на гарячому. Також зібрано доказову базу, яка беззаперечно підтверджує російський слід", - зазначив Дехтяренко.

Він також пообіцяв, що СБУ згодом повідомить деталі спецоперації.

Також читайте: СБУ закликала громадян дотримуватися безпеки на Великдень та не ігнорувати тривоги

Раніше Цензор.НЕТ інформував про затримання двох полковників УДО, які готували вбивство президента Зеленського.

Автор: 

Київ (19424) СБУ (12786) теракт (1012)


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Топ коментарі
+32
Так розумію, чим більше росіяне будуть просуватись на фронті, тим більше замахів на зе та попереджень терактів будуть "виявляти" наші спецлужби. Чим, до речі, закінчилось справа з замахом? Встановили хоч особи тих "полковників УДО"?
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11.05.2024 10:29
+13
так баканаФФа вже затримали?!

чи ще ні...
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11.05.2024 10:30
+11
А зрадників не треба ? Щомусь всі знають хто вони і де, але ніхто не ловить.
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11.05.2024 11:48
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Так розумію, чим більше росіяне будуть просуватись на фронті, тим більше замахів на зе та попереджень терактів будуть "виявляти" наші спецлужби. Чим, до речі, закінчилось справа з замахом? Встановили хоч особи тих "полковників УДО"?
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11.05.2024 10:29 Відповісти
І навіть фото незамазані виклали.
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11.05.2024 10:30 Відповісти
Закончилось подмахом Дерьмака перед Козаком и Ху#лом и присвоением Дерьмаку очередного звания в ФСБ.
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11.05.2024 11:47 Відповісти
Скорее Малюк хочет выслужиться. Главный позор, что всю это подковерную возню транслируют по всему миру.
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11.05.2024 16:52 Відповісти
так баканаФФа вже затримали?!

чи ще ні...
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11.05.2024 10:30 Відповісти
То Євразія, то Остазія...
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11.05.2024 10:48 Відповісти
Сценарій ще не придумали. Тому, поки що вкид на реакцію зебидла
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11.05.2024 10:54 Відповісти
Спочатку ракета, далі дрони, тоді знову ракета, салют, і накінець бенефіс цирку з верблюдами
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11.05.2024 20:08 Відповісти
Один з полковників був хіба що не ад'ютантом у начальника УДО. втерся в довєріє, понімашш....
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11.05.2024 11:02 Відповісти
До лампочки цей триндьож ! На фронт всі ! Там треба геройство проявляти і розум, а не розказувати з героїчним виглядом як хтось десь когось і тд і тп. Під загрозою існування країни !
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11.05.2024 11:09 Відповісти
То есть, внутри страны диверсантов, шпионов и интернет-провокаторов ловить не надо?
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11.05.2024 11:32 Відповісти
А зрадників не треба ? Щомусь всі знають хто вони і де, але ніхто не ловить.
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11.05.2024 11:48 Відповісти
За кордоном шастає цілий міністр оборони, головнокомандувач, начальник ген штабу, радник президента, про який замах розповідаєте?
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11.05.2024 12:17 Відповісти
Служба бабла України вигадує чергові казки, для пояснення чому спеціально треновані двометрові ...блани не йдуть на фронт, а й далі займаються рекетом та кришуванням
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11.05.2024 12:49 Відповісти
******* *********.
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11.05.2024 13:11 Відповісти
Подяка СБУ, що працюють. Підривати нас зсередини кацапи будуть обов'язково. Достатньо чочитати коментарі Інтернет ботів, які засмічують усі наші сайти.
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11.05.2024 13:16 Відповісти
Саме так. Зєрмачня працює не покладаючи зелених лапок. А їх телеграм ботва несе необмежену кількість дичини.
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11.05.2024 13:19 Відповісти
Расєя готувала на 9 травня...
затримали на гарячому...
Розказали про "подвіг сбу" 11-го...
деталей досі нема...
зе!піар детектед.
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11.05.2024 13:16 Відповісти
Знов на Бубачку замахувалися?
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11.05.2024 13:18 Відповісти
Это совместная операция ТЦК и полиции,под руководством великого Зе...Были оперативно задержаны и отправлены на прохождение ВЛК
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11.05.2024 14:58 Відповісти
))))
Крім сміху такі заяви нічого не викликають.
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11.05.2024 15:09 Відповісти
Не було відео - не було затримання, але заплатню і бронь відпрацювали.
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11.05.2024 15:19 Відповісти
Другой дрістовіч, який же пздун.
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11.05.2024 16:28 Відповісти
А коли вже СБУ "на гарячому" піймає своїх кротів і їх посадить, бо там 90% зрадникі--це показав Крим і Донбас
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11.05.2024 19:45 Відповісти
І пАлковників, які готували замах, як і диверсантів, що спіймані на місті злочину, суд має випустити під домашній арешт. В іншому разі судді будуть позбавлені російського громадянства і зняті з харчування 3,14дорахи.
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11.05.2024 22:22 Відповісти
Це як, самі на себе замах готували!
СБУ дійсно думають, що люди такі тупі?
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11.05.2024 23:13 Відповісти
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупований Крим використовується російською владою для утримування цивільних громадян України, викрадених з окупованих з 2022 року територій, зокрема Херсонської та Запорізької областей. Зазвичай викрадених цивільних осіб утримують у СІЗО, створених після 2022 року у Сімферополі: СІЗО №2 та СІЗО №8", - ідеться в повідомленні.

За даними правозахисників, викрадені українці стають фігурантами кримінальних справ або їх утримують без зв'язку з рідним й без надання їм правової допомоги й можливості повідомити своїм родичам про місце свого перебування.
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12.05.2024 07:30 Відповісти
Интересно а этот спикер Службы безопасности кому присягу давал и кого защищает? Главного брехуна страны "величайшего" клоуна или народ Украины, как написано в присяге которую он давал в свое время?
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12.05.2024 08:23 Відповісти
Дякуємо, що тримаєте в курсі. Бо ми вже тут розпереживались, що життя Найвеличнішого Щеневтіка висіло на волосині мами Рімми під час чергового замаху на його нікчемне життя. Іронія: кишеньковий пріпіздєнтік, керований кремлеагентом Єлдаком, може зазнати замаху кремлівських спецслужб. Гіршого внутрішнього ворога, ніж Хєрпіду, Україна ще не знала.
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12.05.2024 08:45 Відповісти
 
 