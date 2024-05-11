Росія готувала на 9 травня теракти у Києві. СБУ затримала виконавців на гарячому, - речник Служби Дехтяренко

Росія планувала на 9 травня теракти у Києві, їх готувало ГРУ РФ. Службі Безпеки вдалося попередити ворожі провокації.

Про це заявив речник Служби безпеки Артем Дехтяренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як уточнив речник, за плануванням терактів стояло Головне розвідувальне управління Росії, більш відоме як ГРУ.

"СБУ спрацювала на випередження, виконавців теракту затримано на гарячому. Також зібрано доказову базу, яка беззаперечно підтверджує російський слід", - зазначив Дехтяренко.

Він також пообіцяв, що СБУ згодом повідомить деталі спецоперації.

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