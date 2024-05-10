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Новости Война
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В Кировоградской области задержан информатор РФ, который с помощью вебкамеры хотел скорректировать удары по железнодорожным эшелонам ВСУ, - СБУ

СБУ затримала російського інформатора на Кіровоградщині

Служба безопасности задержала российского информатора, который готовил ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре Кировоградщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Задача корректировщика

По данным следствия, вражеским корректировщиком оказался житель Кропивницкого. Для выполнения задания он пытался установить вебкамеру вблизи одного из мостов, чтобы зафиксировать "графики" перемещения военных эшелонов.

В случае обнаружения подвижных составов ВСУ фигурант должен был в режиме онлайн передать их координаты агрессору для подготовки прицельного удара по железнодорожной ветке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шпионил за комплексами ПВО и хотел вступить в ЧВК "Вагнер": СБУ задержала информатора РФ на Кировоградщине. ФОТОрепортаж

Таким образом враг надеялся нарушить поставки украинского оружия и боеприпасов на передовую восточного и южного фронтов.

Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали российского информатора "на горячем", когда он пытался установить вебкамеру вблизи пути.

Что грозит российскому информатору

Во время обыска у злоумышленника обнаружен мобильный телефон, на который он планировал "подвязать" видеоустройство, чтобы отслеживать движение эшелонов.

Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наводили вражеские КАБы на позиции ВСУ под Харьковом: СБУ задержала агентов разведки РФ. ФОТО

Автор: 

СБУ (19867) корректировщик (46) Кировоградская область (629)


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Топ комментарии
+9
Розстріляти скота
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10.05.2024 10:19
+7
Чергова мерзенна ублюдочна ублюдіна...
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10.05.2024 10:20
+6
Отрубить руки-ноги-язык, чтобы не только не мог больше корректировать, но чтобы и десятый(ватан) зарубил себе на носу, как и что не нужно делать.
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10.05.2024 10:34
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Розстріляти скота
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10.05.2024 10:19 Ответить
Привселюдно, з трансляцією на всю країну !!!!!!!!!
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10.05.2024 11:17 Ответить
Чергова мерзенна ублюдочна ублюдіна...
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10.05.2024 10:20 Ответить
А НАХЯ КАЗАТИ ДЕ !?
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10.05.2024 10:25 Ответить
На розмінування!
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10.05.2024 10:31 Ответить
Отрубить руки-ноги-язык, чтобы не только не мог больше корректировать, но чтобы и десятый(ватан) зарубил себе на носу, как и что не нужно делать.
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10.05.2024 10:34 Ответить
И что значит запроданцю - всего 12 лет сроку? Падло должно быть на пожизненном, а там пусть даже и пол года не протянет.
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10.05.2024 10:41 Ответить
козиря і буратіно коли затримають, а люди агента казбека що ...
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10.05.2024 10:55 Ответить
Нащо камера, нащо в місті, і чи не мають росіяни всю інформацію від кротів у УЗ та китайських супутників?
Я б на місці сбушників пошукав з спектроаналізатором по усім частотам, ті кого не ловлять такі ділетантські підходи напевне не використовуватимуть.
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10.05.2024 12:07 Ответить
Що ви мля з ними сюсюкаєтесь,?! Піймали на гарячому, завели за вугол і придушили.
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10.05.2024 12:14 Ответить
12??? Треба опубліковувати прізвища суддів, та показувати їх морди, щоб припинилися ось ця ганьба із типу "вироками"
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10.05.2024 12:23 Ответить
 
 