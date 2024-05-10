В Кировоградской области задержан информатор РФ, который с помощью вебкамеры хотел скорректировать удары по железнодорожным эшелонам ВСУ, - СБУ
Служба безопасности задержала российского информатора, который готовил ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре Кировоградщины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Задача корректировщика
По данным следствия, вражеским корректировщиком оказался житель Кропивницкого. Для выполнения задания он пытался установить вебкамеру вблизи одного из мостов, чтобы зафиксировать "графики" перемещения военных эшелонов.
В случае обнаружения подвижных составов ВСУ фигурант должен был в режиме онлайн передать их координаты агрессору для подготовки прицельного удара по железнодорожной ветке.
Таким образом враг надеялся нарушить поставки украинского оружия и боеприпасов на передовую восточного и южного фронтов.
Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали российского информатора "на горячем", когда он пытался установить вебкамеру вблизи пути.
Что грозит российскому информатору
Во время обыска у злоумышленника обнаружен мобильный телефон, на который он планировал "подвязать" видеоустройство, чтобы отслеживать движение эшелонов.
Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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Я б на місці сбушників пошукав з спектроаналізатором по усім частотам, ті кого не ловлять такі ділетантські підходи напевне не використовуватимуть.