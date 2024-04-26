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Наводили вражеские КАБы на позиции ВСУ под Харьковом: СБУ задержала агентов разведки РФ. ФОТО

Служба безопасности предотвратила новые попытки РФ нанести огневое поражение по линиям обороны Харькова. В результате спецоперации в прифронтовом регионе нейтрализована агентурная группа российской разведки, которая готовила серию воздушных атак на позиции ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Среди основных целей агрессора были фортификационные сооружения и укрепрайоны украинских войск, которые обороняют областной центр. Для удара по локациям ВСУ оккупанты планировали применить сверхтяжелые управляемые авиабомбы", - говорится в сообщении.

Задачи агентов РФ

Как отмечается, чтобы скорректировать российские КАБы на цель, захватчики дистанционно привлекли двух своих пособников из Харькова.

Агенти РФ затримані у Харкові

Под видом частных ремонтников они в одиночку ездили по области, где скрыто фиксировали места базирования украинских войск и расположение оборонительных линий.

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Полученную информацию оба фигуранта мессенджером передавали "связному" российской разведки. Им оказался их знакомый, местный житель, который в 2014 году выехал во временно оккупированный Донецк и присоединился к спецназу российских войск.

Именно он должен был передать спецслужбе РФ актуальные координаты для подготовки авиаудара по Харьковщине.

Однако Служба безопасности узнала о планах врага еще на начальном этапе разведывательной деятельности этих агентов. Это позволило задокументировать каждый шаг фигурантов и провести комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций украинских войск.

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Подозрения предателям

На финальной стадии спецоперации оба злоумышленника были задержаны в собственных квартирах. Во время обыска у них изъяты мобильные телефоны, с которых они общались с оккупантами.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили старшему агентурной группы РФ о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Агент російської розвідки затриманий у Харкові

Действия его сообщника квалифицированы по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности).

Оба злоумышленника находятся под стражей. Им грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хотел навести авиабомбы на базу спецназовцев ГУР МО: СБУ задержала корректировщика РФ в Харькове. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (19890) Харьковщина (5577) корректировщик (47)


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Нехай пузом поля розміновують…
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26.04.2024 10:19 Ответить
Скільки ж в Україні цієї гидоти наплодилось!!!!
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26.04.2024 10:25 Ответить
Масові вбивці. І стаття має бути відповідною.
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26.04.2024 10:37 Ответить
І де ж там взялися на патріотичній Харківщині проросійські агенти ФСБ? Не бачило СБУ хто там десятиліттями керував областю, прославляючи "русский мир", а побачили тільки сьогодні? Не пізно?
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26.04.2024 10:42 Ответить
https://youtu.be/xUmuTsdo9VI?si=hllsnbLgPBwkYbwj
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26.04.2024 10:42 Ответить
Хоча б раз побачи на фото. Де ці падли не просто стоять, а лежать в своїй крові, вщент з розбитими пиками, і хоча б з 50% переламаними кіісками. Все в рамках затримання, просто чинив опір.
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26.04.2024 10:51 Ответить
на гіляку запроданців !!!
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26.04.2024 10:55 Ответить
Кожен день їх ловлять,а вони не закінчуються ці навідники-гомосексуали.
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26.04.2024 11:20 Ответить
Звертаю увагу, що коли показують фото побуту цих "агентів" це, як правило, якісь кнури вонючі і бомжі.
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26.04.2024 20:46 Ответить
 
 