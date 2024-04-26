Наводили вражеские КАБы на позиции ВСУ под Харьковом: СБУ задержала агентов разведки РФ. ФОТО

Служба безопасности предотвратила новые попытки РФ нанести огневое поражение по линиям обороны Харькова. В результате спецоперации в прифронтовом регионе нейтрализована агентурная группа российской разведки, которая готовила серию воздушных атак на позиции ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Среди основных целей агрессора были фортификационные сооружения и укрепрайоны украинских войск, которые обороняют областной центр. Для удара по локациям ВСУ оккупанты планировали применить сверхтяжелые управляемые авиабомбы", - говорится в сообщении.

Задачи агентов РФ

Как отмечается, чтобы скорректировать российские КАБы на цель, захватчики дистанционно привлекли двух своих пособников из Харькова.

Под видом частных ремонтников они в одиночку ездили по области, где скрыто фиксировали места базирования украинских войск и расположение оборонительных линий.

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Полученную информацию оба фигуранта мессенджером передавали "связному" российской разведки. Им оказался их знакомый, местный житель, который в 2014 году выехал во временно оккупированный Донецк и присоединился к спецназу российских войск.

Именно он должен был передать спецслужбе РФ актуальные координаты для подготовки авиаудара по Харьковщине.

Однако Служба безопасности узнала о планах врага еще на начальном этапе разведывательной деятельности этих агентов. Это позволило задокументировать каждый шаг фигурантов и провести комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций украинских войск.

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Подозрения предателям

На финальной стадии спецоперации оба злоумышленника были задержаны в собственных квартирах. Во время обыска у них изъяты мобильные телефоны, с которых они общались с оккупантами.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили старшему агентурной группы РФ о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Действия его сообщника квалифицированы по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности).

Оба злоумышленника находятся под стражей. Им грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

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