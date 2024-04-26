УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11229 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 865 9

Наводили ворожі КАБи на позиції ЗСУ під Харковом: СБУ затримала агентів розвідки РФ. ФОТО

Служба безпеки запобігла новим спробам РФ завдати вогневого ураження по лініях оборони Харкова. У результаті спецоперації у прифронтовому регіоні нейтралізовано агентурну групу російської розвідки, яка готувала серію повітряних атак на позиції ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Серед основних цілей агресора були фортифікаційні споруди та укріпрайони українських військ, які обороняють обласний центр. Для удару по локаціях ЗСУ окупанти планували застосувати надважкі керовані авіабомби", - йдеться у повідомленні.

Завдання агентів РФ

Як зазначається, щоб скоригувати російські КАБи на ціль, загарбники дистанційно залучили двох своїх поплічників з Харкова.

Агенти РФ затримані у Харкові

Під виглядом приватних ремонтників вони поодинці їздили по області, де приховано фіксували місця базування українських військ та розташування оборонних ліній.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Агента РФ, який шпигував за оборонними рубежами Харкова, засудили до 15 років тюрми, - СБУ

Отриману інформацію обидва фігуранти месенджером передавали "зв’язковому" російської розвідки. Ним виявився їхній знайомий, місцевий житель, який у 2014 році виїхав до тимчасово окупованого Донецька та приєднався до спецназу російських військ.

Саме він мав передати спецслужбі РФ актуальні координати для підготовки авіаудару по Харківщині.

Однак Служба безпеки дізналася про плани ворога ще на початковому етапі розвідувальної діяльності цих агентів. Це дозволило задокументувати кожен крок фігурантів та провести комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ.

Читайте також: Коригував ракетні удари та хотів втекти на позиції окупантів: СБУ затримала "крота" ФСБ на Харківщині. ФОТО

Підозри зрадникам

На фінальній стадії спецоперації обох зловмисників було затримано у власних помешканнях. Під час обшуку у них вилучено мобільні телефони, з яких вони комунікували з окупантами.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили старшому агентурної групи РФ про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Агент російської розвідки затриманий у Харкові

Дії його спільника кваліфіковано за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Обидва зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 років тюрми до довічного ув’язнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хотів навести авіабомби на базу спецпризначенців ГУР МО: СБУ затримала коригувальника РФ у Харкові. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (12809) Харківщина (6054) коригування (49)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нехай пузом поля розміновують…
показати весь коментар
26.04.2024 10:19 Відповісти
Скільки ж в Україні цієї гидоти наплодилось!!!!
показати весь коментар
26.04.2024 10:25 Відповісти
Масові вбивці. І стаття має бути відповідною.
показати весь коментар
26.04.2024 10:37 Відповісти
І де ж там взялися на патріотичній Харківщині проросійські агенти ФСБ? Не бачило СБУ хто там десятиліттями керував областю, прославляючи "русский мир", а побачили тільки сьогодні? Не пізно?
показати весь коментар
26.04.2024 10:42 Відповісти
https://youtu.be/xUmuTsdo9VI?si=hllsnbLgPBwkYbwj
показати весь коментар
26.04.2024 10:42 Відповісти
Хоча б раз побачи на фото. Де ці падли не просто стоять, а лежать в своїй крові, вщент з розбитими пиками, і хоча б з 50% переламаними кіісками. Все в рамках затримання, просто чинив опір.
показати весь коментар
26.04.2024 10:51 Відповісти
на гіляку запроданців !!!
показати весь коментар
26.04.2024 10:55 Відповісти
Кожен день їх ловлять,а вони не закінчуються ці навідники-гомосексуали.
показати весь коментар
26.04.2024 11:20 Відповісти
Звертаю увагу, що коли показують фото побуту цих "агентів" це, як правило, якісь кнури вонючі і бомжі.
показати весь коментар
26.04.2024 20:46 Відповісти
 
 