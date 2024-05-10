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На Кіровоградщині затримано інформатора РФ, який за допомогою вебкамери хотів скоригувати удари по залізничних ешелонах ЗСУ, - СБУ

СБУ затримала російського інформатора на Кіровоградщині

Служба безпеки затримала російського інформатора, який готував ракетний удар по залізничній інфраструктурі Кіровоградщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Завдання коригувальника

За даними слідства, ворожим коригувальником виявився мешканець Кропивницького. Для виконання завдання він намагався встановити вебкамеру поблизу одного з мостів, щоб зафіксувати "графіки" переміщення військових ешелонів.

У разі виявлення рухомих складів ЗСУ фігурант мав у режимі онлайн передати їхні координати агресору для підготовки прицільного удару по залізничній гілці.

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Таким чином ворог сподівався порушити постачання української зброї та боєприпасів на передову східного та південного фронтів.

Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали російського інформатора "на гарячому", коли він намагався встановити вебкамеру поблизу колії.

Що загрожує російському інформатору

Під час обшуку у зловмисника виявлено мобільний телефон, на який він планував "підв’язати" відеопристрій, щоб відслідковувати рух ешелонів.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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Автор: 

СБУ (12786) коригування (48) Кіровоградська область (567)


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Топ коментарі
+9
Розстріляти скота
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10.05.2024 10:19
+7
Чергова мерзенна ублюдочна ублюдіна...
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10.05.2024 10:20
+6
Отрубить руки-ноги-язык, чтобы не только не мог больше корректировать, но чтобы и десятый(ватан) зарубил себе на носу, как и что не нужно делать.
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10.05.2024 10:34
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Розстріляти скота
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10.05.2024 10:19 Відповісти
Привселюдно, з трансляцією на всю країну !!!!!!!!!
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10.05.2024 11:17 Відповісти
Чергова мерзенна ублюдочна ублюдіна...
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10.05.2024 10:20 Відповісти
А НАХЯ КАЗАТИ ДЕ !?
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10.05.2024 10:25 Відповісти
На розмінування!
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10.05.2024 10:31 Відповісти
Отрубить руки-ноги-язык, чтобы не только не мог больше корректировать, но чтобы и десятый(ватан) зарубил себе на носу, как и что не нужно делать.
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10.05.2024 10:34 Відповісти
И что значит запроданцю - всего 12 лет сроку? Падло должно быть на пожизненном, а там пусть даже и пол года не протянет.
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10.05.2024 10:41 Відповісти
козиря і буратіно коли затримають, а люди агента казбека що ...
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10.05.2024 10:55 Відповісти
Нащо камера, нащо в місті, і чи не мають росіяни всю інформацію від кротів у УЗ та китайських супутників?
Я б на місці сбушників пошукав з спектроаналізатором по усім частотам, ті кого не ловлять такі ділетантські підходи напевне не використовуватимуть.
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10.05.2024 12:07 Відповісти
Що ви мля з ними сюсюкаєтесь,?! Піймали на гарячому, завели за вугол і придушили.
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10.05.2024 12:14 Відповісти
12??? Треба опубліковувати прізвища суддів, та показувати їх морди, щоб припинилися ось ця ганьба із типу "вироками"
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10.05.2024 12:23 Відповісти
 
 