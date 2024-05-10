На Кіровоградщині затримано інформатора РФ, який за допомогою вебкамери хотів скоригувати удари по залізничних ешелонах ЗСУ, - СБУ

Служба безпеки затримала російського інформатора, який готував ракетний удар по залізничній інфраструктурі Кіровоградщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Завдання коригувальника

За даними слідства, ворожим коригувальником виявився мешканець Кропивницького. Для виконання завдання він намагався встановити вебкамеру поблизу одного з мостів, щоб зафіксувати "графіки" переміщення військових ешелонів.

У разі виявлення рухомих складів ЗСУ фігурант мав у режимі онлайн передати їхні координати агресору для підготовки прицільного удару по залізничній гілці.

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Таким чином ворог сподівався порушити постачання української зброї та боєприпасів на передову східного та південного фронтів.

Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали російського інформатора "на гарячому", коли він намагався встановити вебкамеру поблизу колії.

Що загрожує російському інформатору

Під час обшуку у зловмисника виявлено мобільний телефон, на який він планував "підв’язати" відеопристрій, щоб відслідковувати рух ешелонів.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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