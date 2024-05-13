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Затримано агентів РФ, які планували теракти у Києві до 9 травня, - контррозвідка СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України затримала агентів російської розвідки, які планували здійснити 4 теракти у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, контррозвідники СБУ запобігли 4 терактам у Києві, які зловмисники планували на 9 травня. Встановлено, що затриманими є агенти російського ГРУ, які встановлювали вибухові пристрої в будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного із кафе.

"Саморобні вибухові пристрої були замасковані в упаковки з-під чаю. Вони складалися із таймера, детонатора і пластичної вибухівки із запалювальною сумішшю, яка мала спричинити масштабні пожежі. За задумом російської спецслужби, вибухівка повинна була здетонувати у пікові години відвідуваності гіпермаркетів, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню. Крім того, її планували розмістити серед легкозаймистих матеріалів – щоб таку пожежу не вдалося швидко ліквідувати", - зазначили в СБУ.

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Ще один теракт мав відбутися біля популярного київського кафе. Агенти РФ хотіли закласти вибухові пристрої у запарковану поруч автівку.

За даними Служби безпеки, таким чином росіяни хотіли дестабілізувати ситуацію в Україні, а також надіслати сигнал у символічний для них день 9 травня про нібито наявність у Києві російського підпілля, яке чекає приходу "руського міра".

"Плануючи ці теракти, російські спецслужби вкотре продемонстрували свою злочинну суть. Ми спрацювали на випередження і вчасно зірвали плани ворога. Кожен крок злочинців задокументовано - їх чекає заслужене покарання. Як і кожного, хто намагається працювати на користь рф. Символічно, що дати, до яких росіяни хочуть приурочити свої теракти, поступово стають символом провалу їхніх спецслужб", - наголосив Голова СБУ Василь Малюк.

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Контррозвідка СБУ встановила, що куратором терактів РФ був співробітник гру Юрій Сизов, який проходить службу у військовій частині №92154. Він особисто давав вказівки завербованим агентам і навіть записав відеоінструкцію із встановлення вибухового пристрою в одному з магазинів цієї ж мережі у московській області.

СБУ тривалий час слідкувала за його діяльністю і покроково документувала злочинні дії агентури.

"Зокрема, Юрій Сизов відповідав ще за проведення диверсії в Україні, яка мала відбутися на Львівщині у лютому 2024 року. Тоді СБУ також зіграла на випередження і запобігла вибухам.

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Зараз Служба безпеки встановила увесь ланцюжок цієї мережі, включаючи агентурно-бойові групи, контрабандистів, які доставляли вибухівку із території рф, а також безпосередніх виконавців теракту: їх затримали на гарячому, коли ті встановлювали вибухові пристрої в третьому гіпермаркеті", - розповіли у Службі безпеки.

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених ними злочинів, зокрема за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 111 (державна зрада);
  • ст. 113 (диверсія);
  • ст. 258 (терористичний акт).

Їм загрожує довічне ув’язнення.

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Раніше повідомлялось, що Росія готувала на 9 травня теракти у Києві.

СБУ затримала агентів РФ, які готували теракти у Києві
СБУ затримала агентів РФ, які готували теракти у Києві
СБУ затримала агентів РФ, які готували теракти у Києві
СБУ затримала агентів РФ, які готували теракти у Києві
СБУ затримала агентів РФ, які готували теракти у Києві
СБУ затримала агентів РФ, які готували теракти у Києві
СБУ затримала агентів РФ, які готували теракти у Києві

Автор: 

Київ (19466) контррозвідка (470) СБУ (12818) теракт (1016)


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Топ коментарі
+13
А це, часом, не ті полковники, що на вождя готували замах?!... Малюк точно на своєму місці!... А інфа якраз вчасно - щоби не питали ,а лінія оборони на Харківщині?!...
...Як заговарювати зуби - том 3!...
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13.05.2024 13:42
+7
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13.05.2024 13:32
+7
Нас обманюють. Цапи хотіли 48-й раз нашого бубуню зарізать...
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13.05.2024 13:40
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13.05.2024 13:32 Відповісти
Це отих військовозобов'язаних, залучили московіти гадити в Україні, чи немічних пенсіонерів??
Невже ще й заброньовані, як і оті сотні помічників, радників, консультантів, заступників держСекретарів та їх дивне оточення «памагаїв», з ОПУ, адміністрації ВРУ, секретаріату КМУ, ОВДА???
Повісити їх навпроти міськради, як прикрих самогубців… Воно і повчально, і суддівські, не будуть роками це мусолити, як з беркутнею!!
Бюджет з Українців, для ФРОНТУ, а не для убивць Українців!
Слава Україні!
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13.05.2024 13:39 Відповісти
Нас обманюють. Цапи хотіли 48-й раз нашого бубуню зарізать...
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13.05.2024 13:40 Відповісти
А це, часом, не ті полковники, що на вождя готували замах?!... Малюк точно на своєму місці!... А інфа якраз вчасно - щоби не питали ,а лінія оборони на Харківщині?!...
...Як заговарювати зуби - том 3!...
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13.05.2024 13:42 Відповісти
вони, щоб два рази не їхати
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13.05.2024 14:13 Відповісти
Ну і мразота проживає поруч з нами в нашій країні 🙁
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13.05.2024 13:44 Відповісти
Ну і надали б їм після допиту можливість випробувати ці пристрої на собі.
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13.05.2024 13:54 Відповісти
То на бубочку замах, то бімба
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13.05.2024 14:39 Відповісти
Вони вже слухають накабздона, чи тільки трансферт оформлюють?
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13.05.2024 14:45 Відповісти
"шо опять, так було ж вже".
Цікаво, це вже в котре?
І я мушу в це вірити, коли і замахів на зе і іншого хз що було вже +100500?
Рейтинги йдуть в нуль, треба щось вигадувати. От малюк і виклав свою історію.
До речі, може хто знає, чим закінчилась історія з замахом на шефіра?
Велика біда на фронті, міста не захищені, багато загиблих і поранених, а країною правлять ФСБ -ні виродки
ТЕПЕР ТРЕБА ЗАМИЛИТИ очі, якоюсь х..ю, щоб народ забув про Харків або Суми, а може і про всю країну і почали жаліти найвеличнішого.

Це все брехня. Не вірю жодному слову від єрмакввського і татарівсько СБУ.
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13.05.2024 14:55 Відповісти
Допитати,виявити всіх членів групи і постачальників,провести слідчий експеримент,під час якого все ненароком вибухнуло.Дякую друзі,кінець фільму.Операція пройшла вдало,пацієнт не вижив
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13.05.2024 14:56 Відповісти
Покажите это видео западным "торговым партнерам" страны-террориста.
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13.05.2024 15:00 Відповісти
я не поняв вони то ухилянтів ловлять то шпигунів ...
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13.05.2024 15:10 Відповісти
що ж це за агенти, які не планували скоїти двістіп'ятнадцятий замах на найвеличніше зелене одоробло **********?! так, мєлюзга...
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13.05.2024 15:33 Відповісти
схоже що виконавцями є українські бандюки
цікаво, на що вони очікують після того, як їх вивезуть з України в росію, мовляв "після того як виконали приказ" : їм що, гугш гарантує "повну зайнятість в російському бандитизмі"?
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13.05.2024 18:34 Відповісти
расстрелять при "попытке к бегству" )
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14.05.2024 20:44 Відповісти
 
 