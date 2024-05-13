Затримано агентів РФ, які планували теракти у Києві до 9 травня, - контррозвідка СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безпеки України затримала агентів російської розвідки, які планували здійснити 4 теракти у Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Так, контррозвідники СБУ запобігли 4 терактам у Києві, які зловмисники планували на 9 травня. Встановлено, що затриманими є агенти російського ГРУ, які встановлювали вибухові пристрої в будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного із кафе.
"Саморобні вибухові пристрої були замасковані в упаковки з-під чаю. Вони складалися із таймера, детонатора і пластичної вибухівки із запалювальною сумішшю, яка мала спричинити масштабні пожежі. За задумом російської спецслужби, вибухівка повинна була здетонувати у пікові години відвідуваності гіпермаркетів, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню. Крім того, її планували розмістити серед легкозаймистих матеріалів – щоб таку пожежу не вдалося швидко ліквідувати", - зазначили в СБУ.
Ще один теракт мав відбутися біля популярного київського кафе. Агенти РФ хотіли закласти вибухові пристрої у запарковану поруч автівку.
За даними Служби безпеки, таким чином росіяни хотіли дестабілізувати ситуацію в Україні, а також надіслати сигнал у символічний для них день 9 травня про нібито наявність у Києві російського підпілля, яке чекає приходу "руського міра".
"Плануючи ці теракти, російські спецслужби вкотре продемонстрували свою злочинну суть. Ми спрацювали на випередження і вчасно зірвали плани ворога. Кожен крок злочинців задокументовано - їх чекає заслужене покарання. Як і кожного, хто намагається працювати на користь рф. Символічно, що дати, до яких росіяни хочуть приурочити свої теракти, поступово стають символом провалу їхніх спецслужб", - наголосив Голова СБУ Василь Малюк.
Контррозвідка СБУ встановила, що куратором терактів РФ був співробітник гру Юрій Сизов, який проходить службу у військовій частині №92154. Він особисто давав вказівки завербованим агентам і навіть записав відеоінструкцію із встановлення вибухового пристрою в одному з магазинів цієї ж мережі у московській області.
СБУ тривалий час слідкувала за його діяльністю і покроково документувала злочинні дії агентури.
"Зокрема, Юрій Сизов відповідав ще за проведення диверсії в Україні, яка мала відбутися на Львівщині у лютому 2024 року. Тоді СБУ також зіграла на випередження і запобігла вибухам.
Зараз Служба безпеки встановила увесь ланцюжок цієї мережі, включаючи агентурно-бойові групи, контрабандистів, які доставляли вибухівку із території рф, а також безпосередніх виконавців теракту: їх затримали на гарячому, коли ті встановлювали вибухові пристрої в третьому гіпермаркеті", - розповіли у Службі безпеки.
Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених ними злочинів, зокрема за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 111 (державна зрада);
- ст. 113 (диверсія);
- ст. 258 (терористичний акт).
Їм загрожує довічне ув’язнення.
Раніше повідомлялось, що Росія готувала на 9 травня теракти у Києві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Невже ще й заброньовані, як і оті сотні помічників, радників, консультантів, заступників держСекретарів та їх дивне оточення «памагаїв», з ОПУ, адміністрації ВРУ, секретаріату КМУ, ОВДА???
Повісити їх навпроти міськради, як прикрих самогубців… Воно і повчально, і суддівські, не будуть роками це мусолити, як з беркутнею!!
Бюджет з Українців, для ФРОНТУ, а не для убивць Українців!
Слава Україні!
...Як заговарювати зуби - том 3!...
Цікаво, це вже в котре?
І я мушу в це вірити, коли і замахів на зе і іншого хз що було вже +100500?
Рейтинги йдуть в нуль, треба щось вигадувати. От малюк і виклав свою історію.
До речі, може хто знає, чим закінчилась історія з замахом на шефіра?
Велика біда на фронті, міста не захищені, багато загиблих і поранених, а країною правлять ФСБ -ні виродки
ТЕПЕР ТРЕБА ЗАМИЛИТИ очі, якоюсь х..ю, щоб народ забув про Харків або Суми, а може і про всю країну і почали жаліти найвеличнішого.
Це все брехня. Не вірю жодному слову від єрмакввського і татарівсько СБУ.
цікаво, на що вони очікують після того, як їх вивезуть з України в росію, мовляв "після того як виконали приказ" : їм що, гугш гарантує "повну зайнятість в російському бандитизмі"?