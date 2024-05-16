Наводила російські ракети на Житомирщину: СБУ затримала агентку РФ
На Житомирщині затримали російську агентку, яка коригувала ракетні удари рашистів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Ворога цікавили бойові підрозділи та логістичні склади Сил оборони.
Жінка обходила місто та його околиці, намагаючись виявити місця найбільшого зосередження особового складу українських захисників. Також під час розвідувальних вилазок агентка звертала увагу на "адреси", поблизу яких періодично знаходилась військова техніка.
СБУ задокументувала контакти зловмисниці з рашистами та убезпечила місця дислокації Сил оборони на території області.
Жінку затримали у власному помешканні. У неї вилучили мобільний телефон із доказами її контактів з окупантами.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.
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досить бути толерантними до вбивц
Кацапськи шпигуни здають Україну ворогу, а обвинувачення висуваються Україні…?
Ні москалям на чолі з ху&лом,
а український владі.
Виникае питання хто пише це? Кацапськи боти? Чи украінськи дурні?
Там кожна собака знає, де що знаходиться,
всі все знають, відкрийте Гугл карту, дебіли, і шукайте що хочете, любий об'єкт...
я вже мовчу про можливості рашки у супутниковій розвідці...
Плюс більшість телефонних номерів наших хлопців відслідковується, любе скупчення ціль. Військові позаводили собі кохано зі сходу, і регулярно здають своє розташування, ти знаєш хто вона така, і чим дихає...
Я нездивуюся якщо її розвело саме ж СБУ на такі дії....