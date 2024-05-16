Наводила російські ракети на Житомирщину: СБУ затримала агентку РФ

На Житомирщині затримали російську агентку, яка коригувала ракетні удари рашистів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Ворога цікавили бойові підрозділи та логістичні склади Сил оборони.

Жінка обходила місто та його околиці, намагаючись виявити місця найбільшого зосередження особового складу українських захисників. Також під час розвідувальних вилазок агентка звертала увагу на "адреси", поблизу яких періодично знаходилась військова техніка.

СБУ задокументувала контакти зловмисниці з рашистами та убезпечила місця дислокації Сил оборони на території області.

Жінку затримали у власному помешканні. У неї вилучили мобільний телефон із доказами її контактів з окупантами.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

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