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Новини Війна
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Наводила російські ракети на Житомирщину: СБУ затримала агентку РФ

На Житомирщині затримали російську агентку

На Житомирщині затримали російську агентку, яка коригувала ракетні удари рашистів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Ворога цікавили бойові підрозділи та логістичні склади Сил оборони.

Жінка обходила місто та його околиці, намагаючись виявити місця найбільшого зосередження особового складу українських захисників. Також під час розвідувальних вилазок агентка звертала увагу на "адреси", поблизу яких періодично знаходилась військова техніка.

СБУ задокументувала контакти зловмисниці з рашистами та убезпечила місця дислокації Сил оборони на території області.

Жінку затримали у власному помешканні. У неї вилучили мобільний телефон із доказами її контактів з окупантами.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Також читайте: Допомагав рашистам готувати новий наступ на Харківщину: СБУ затримала "на гарячому" агента ФСБ у Харкові. ФОТО

Автор: 

СБУ (12772) Житомирська область (1255)


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Топ коментарі
+12
Пару агентів повісять на гиляку і їх одразу стане менше

досить бути толерантними до вбивц
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16.05.2024 16:18
+8
Правильно, на пару станет меньше. Пара с высших эшелонов власти - залог нашей победы.
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16.05.2024 16:24
+4
Не знаю как кто, а по мне - полная конфискация майна и выпустить из кичи лет под 80, если дотянет... ЗЫ ... и о да, с волчьим билетом(паспорт серого цвета, без права на гражданства), пусть остается совком до своей кончины.
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16.05.2024 16:48
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Пару агентів повісять на гиляку і їх одразу стане менше

досить бути толерантними до вбивц
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16.05.2024 16:18 Відповісти
Правильно, на пару станет меньше. Пара с высших эшелонов власти - залог нашей победы.
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16.05.2024 16:24 Відповісти
«Дивовижний» хід мислення:

Кацапськи шпигуни здають Україну ворогу, а обвинувачення висуваються Україні…?

Ні москалям на чолі з ху&лом,
а український владі.

Виникае питання хто пише це? Кацапськи боти? Чи украінськи дурні?
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16.05.2024 17:26 Відповісти
Пане, стосовно шпигунiв... Риба гнiе з голови.
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17.05.2024 00:15 Відповісти
У нас ще нiчого не сходить (центр Украины). Одесса, вчера немного теплее стало , была колодрыга, а сегодня все обнаглели , смотрю по солнечной Одессе трухают в легеньких ветровочках. А как у Вас, в Европах, обстоят дела(с климатом)
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16.05.2024 16:42 Відповісти
У неї були інтимні зв'язки з дЄрмаком теж ?
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16.05.2024 16:19 Відповісти
Ну вы и пернул... Там хоть и заретушировали лицо, видно, шо дурэпа - лауреатка сталинской премии. А там моральные устои - вам не хухры-мухры.
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16.05.2024 16:27 Відповісти
Така собі повія з триколором на пілотці замість мізків…
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16.05.2024 16:23 Відповісти
Вы такой вульгарный... Там же идейный совок, вiд якого тхне за версту... Она же Вовочке еще в детсадике не давала даже посмотреть. Так шо с пяалоткой у нее все чики-пики... Який там триколор. Там на ней - разве шо сама незайманнiсть(комсомольская). Бо в ее бестолковке мэтэлыкы трахаються, мол, все люди братья, все бабы - сестры... Моря, пустыни, звезды - все меж собов раавня.
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16.05.2024 16:36 Відповісти
Не знаю как кто, а по мне - полная конфискация майна и выпустить из кичи лет под 80, если дотянет... ЗЫ ... и о да, с волчьим билетом(паспорт серого цвета, без права на гражданства), пусть остается совком до своей кончины.
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16.05.2024 16:48 Відповісти
Оптимальна історія викладу подібних подій: затримали, допитали, ліквідували (при спробі втечі). Дешево та сердито, з великим виховним результатом ...
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16.05.2024 21:54 Відповісти
Це - довічне. Скільки б не дали років,а після відсидки ,перший хто взнає її вирок не буде панькатись. Смерть- за смерть!!
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16.05.2024 17:09 Відповісти
Яка жінка ? Редакція ?!!! Су-у-у-у-ка.
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16.05.2024 17:17 Відповісти
Я коли читаю такі новини, даюся диву від більшості коментарів, і бурхливої роботи нашої СБУ, люди ви серйозно, які військові таємниці можуть бути в Житомирі ?
Там кожна собака знає, де що знаходиться,
всі все знають, відкрийте Гугл карту, дебіли, і шукайте що хочете, любий об'єкт...
я вже мовчу про можливості рашки у супутниковій розвідці...
Плюс більшість телефонних номерів наших хлопців відслідковується, любе скупчення ціль. Військові позаводили собі кохано зі сходу, і регулярно здають своє розташування, ти знаєш хто вона така, і чим дихає...
Я нездивуюся якщо її розвело саме ж СБУ на такі дії....
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17.05.2024 07:43 Відповісти
 
 