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Новости Война
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Наводила российские ракеты на Житомирщину: СБУ задержала агента РФ

На Житомирщині затримали російську агентку

На Житомирщине задержали российского агента, корректировавшую ракетные удары рашистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Врага интересовали боевые подразделения и логистические склады Сил обороны.

Женщина обходила город и его окрестности, пытаясь выявить места наибольшего сосредоточения личного состава украинских защитников. Также во время разведывательных вылазок агент обращала внимание на "адреса", вблизи которых периодически находилась военная техника.

СБУ задокументировала контакты злоумышленницы с рашистами и обезопасила места дислокации Сил обороны на территории области.

Женщину задержали в ее доме. У нее изъяли мобильный телефон с доказательствами ее контактов с оккупантами.

На данный момент следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Смотрите также: Помогал рашистам готовить новое наступление на Харьковщину: СБУ задержала "на горячем" агента ФСБ в Харькове. ФОТО

Автор: 

СБУ (19853) Житомирская область (1385)


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Топ комментарии
+12
Пару агентів повісять на гиляку і їх одразу стане менше

досить бути толерантними до вбивц
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16.05.2024 16:18
+8
Правильно, на пару станет меньше. Пара с высших эшелонов власти - залог нашей победы.
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16.05.2024 16:24
+4
Не знаю как кто, а по мне - полная конфискация майна и выпустить из кичи лет под 80, если дотянет... ЗЫ ... и о да, с волчьим билетом(паспорт серого цвета, без права на гражданства), пусть остается совком до своей кончины.
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16.05.2024 16:48
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Пару агентів повісять на гиляку і їх одразу стане менше

досить бути толерантними до вбивц
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16.05.2024 16:18 Ответить
Правильно, на пару станет меньше. Пара с высших эшелонов власти - залог нашей победы.
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16.05.2024 16:24 Ответить
«Дивовижний» хід мислення:

Кацапськи шпигуни здають Україну ворогу, а обвинувачення висуваються Україні…?

Ні москалям на чолі з ху&лом,
а український владі.

Виникае питання хто пише це? Кацапськи боти? Чи украінськи дурні?
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16.05.2024 17:26 Ответить
Пане, стосовно шпигунiв... Риба гнiе з голови.
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17.05.2024 00:15 Ответить
У нас ще нiчого не сходить (центр Украины). Одесса, вчера немного теплее стало , была колодрыга, а сегодня все обнаглели , смотрю по солнечной Одессе трухают в легеньких ветровочках. А как у Вас, в Европах, обстоят дела(с климатом)
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16.05.2024 16:42 Ответить
У неї були інтимні зв'язки з дЄрмаком теж ?
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16.05.2024 16:19 Ответить
Ну вы и пернул... Там хоть и заретушировали лицо, видно, шо дурэпа - лауреатка сталинской премии. А там моральные устои - вам не хухры-мухры.
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16.05.2024 16:27 Ответить
Така собі повія з триколором на пілотці замість мізків…
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16.05.2024 16:23 Ответить
Вы такой вульгарный... Там же идейный совок, вiд якого тхне за версту... Она же Вовочке еще в детсадике не давала даже посмотреть. Так шо с пяалоткой у нее все чики-пики... Який там триколор. Там на ней - разве шо сама незайманнiсть(комсомольская). Бо в ее бестолковке мэтэлыкы трахаються, мол, все люди братья, все бабы - сестры... Моря, пустыни, звезды - все меж собов раавня.
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16.05.2024 16:36 Ответить
Не знаю как кто, а по мне - полная конфискация майна и выпустить из кичи лет под 80, если дотянет... ЗЫ ... и о да, с волчьим билетом(паспорт серого цвета, без права на гражданства), пусть остается совком до своей кончины.
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16.05.2024 16:48 Ответить
Оптимальна історія викладу подібних подій: затримали, допитали, ліквідували (при спробі втечі). Дешево та сердито, з великим виховним результатом ...
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16.05.2024 21:54 Ответить
Це - довічне. Скільки б не дали років,а після відсидки ,перший хто взнає її вирок не буде панькатись. Смерть- за смерть!!
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16.05.2024 17:09 Ответить
Яка жінка ? Редакція ?!!! Су-у-у-у-ка.
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16.05.2024 17:17 Ответить
Я коли читаю такі новини, даюся диву від більшості коментарів, і бурхливої роботи нашої СБУ, люди ви серйозно, які військові таємниці можуть бути в Житомирі ?
Там кожна собака знає, де що знаходиться,
всі все знають, відкрийте Гугл карту, дебіли, і шукайте що хочете, любий об'єкт...
я вже мовчу про можливості рашки у супутниковій розвідці...
Плюс більшість телефонних номерів наших хлопців відслідковується, любе скупчення ціль. Військові позаводили собі кохано зі сходу, і регулярно здають своє розташування, ти знаєш хто вона така, і чим дихає...
Я нездивуюся якщо її розвело саме ж СБУ на такі дії....
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17.05.2024 07:43 Ответить
 
 