Наводила российские ракеты на Житомирщину: СБУ задержала агента РФ

На Житомирщине задержали российского агента, корректировавшую ракетные удары рашистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Врага интересовали боевые подразделения и логистические склады Сил обороны.

Женщина обходила город и его окрестности, пытаясь выявить места наибольшего сосредоточения личного состава украинских защитников. Также во время разведывательных вылазок агент обращала внимание на "адреса", вблизи которых периодически находилась военная техника.

СБУ задокументировала контакты злоумышленницы с рашистами и обезопасила места дислокации Сил обороны на территории области.

Женщину задержали в ее доме. У нее изъяли мобильный телефон с доказательствами ее контактов с оккупантами.

На данный момент следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

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