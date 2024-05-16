Наводила российские ракеты на Житомирщину: СБУ задержала агента РФ
На Житомирщине задержали российского агента, корректировавшую ракетные удары рашистов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Врага интересовали боевые подразделения и логистические склады Сил обороны.
Женщина обходила город и его окрестности, пытаясь выявить места наибольшего сосредоточения личного состава украинских защитников. Также во время разведывательных вылазок агент обращала внимание на "адреса", вблизи которых периодически находилась военная техника.
СБУ задокументировала контакты злоумышленницы с рашистами и обезопасила места дислокации Сил обороны на территории области.
Женщину задержали в ее доме. У нее изъяли мобильный телефон с доказательствами ее контактов с оккупантами.
На данный момент следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.
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досить бути толерантними до вбивц
Кацапськи шпигуни здають Україну ворогу, а обвинувачення висуваються Україні…?
Ні москалям на чолі з ху&лом,
а український владі.
Виникае питання хто пише це? Кацапськи боти? Чи украінськи дурні?
Там кожна собака знає, де що знаходиться,
всі все знають, відкрийте Гугл карту, дебіли, і шукайте що хочете, любий об'єкт...
я вже мовчу про можливості рашки у супутниковій розвідці...
Плюс більшість телефонних номерів наших хлопців відслідковується, любе скупчення ціль. Військові позаводили собі кохано зі сходу, і регулярно здають своє розташування, ти знаєш хто вона така, і чим дихає...
Я нездивуюся якщо її розвело саме ж СБУ на такі дії....