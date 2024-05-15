Затримано шістьох агентів РФ, які скоригували ракетний удар по багатоповерхівці у Покровську 7 серпня 2023 року, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки знешкодила на Донеччині агентурну групу воєнної розвідки РФ. У результаті спецоперації одночасно затримано шістьох російських агентів, які перебували за різними адресами й коригували обстріли регіону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що за наведенням російських агентів 7 серпня 2023 року російські окупанти здійснили подвійний удар ракетами "Іскандер" по місту Покровськ.

Тоді під час першої атаки рашисти поцілили у багатоквартирний будинок. Коли на місце події прибули поліцейські та рятувальники, рашисти завдали повторного удару.

Унаслідок ворожих "прильотів" були численні жертви та поранені серед цивільного населення.

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Агенти мали спільного куратора з ГРУ РФ

Крім того, ця агентурна група готувала координати для ракетних ударів по місцях базування Сил оборони на Авдіївському напрямку.







Для цього фігуранти поодинці обходили місцевість, де намагались приховано фіксувати оборонні позиції ЗСУ.

Зловмисники діяли окремо один від одного, але "замикались" на спільного куратора з воєнної розвідки РФ. Його особу вже встановлено Службою безпеки. Саме він створив і дистанційно керував агентурної групою, до якої входило шестеро мешканців Покровського району.

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Щоб знайти їх і завербувати, співробітник російської спецслужби використовував прокремлівські Телеграм-канали, де вони залишали антиукраїнські коментарі.

Під час обшуків за місцями перебування агентів РФ виявлено мобільні телефони, які вони використовували у розвідувально-підривній діяльності на користь агресора.





Що загрожує агентурній групі?

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вони перебувають під вартою. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.





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Ракетний удар по Покровську

Нагадаємо, 7 серпня 2023 року близько 19:15 армія РФ, ймовірно із застосуванням ракет "Іскандер", обстріляла житлову забудову м. Покровська. Станом на ранок 8 серпня повідомлялося, що загинуло 9 осіб, 73 - зазнали поранень.

Згодом стало відомо, що кількість поранених зросла до 82, пошкоджено 12 багатоповерхівок, будівлі готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів, двох кафе та двох цивільних автомобілів.

Також повідомлялося, що під час рятувальної операції у Покровську загинув заступник начальника ГУ ДСНС у Донецькій області Андрій Омельченко.