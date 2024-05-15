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Затримано шістьох агентів РФ, які скоригували ракетний удар по багатоповерхівці у Покровську 7 серпня 2023 року, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки знешкодила на Донеччині агентурну групу воєнної розвідки РФ. У результаті спецоперації одночасно затримано шістьох російських агентів, які перебували за різними адресами й коригували обстріли регіону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що за наведенням російських агентів 7 серпня 2023 року російські окупанти здійснили подвійний удар ракетами "Іскандер" по місту Покровськ.

Тоді під час першої атаки рашисти поцілили у багатоквартирний будинок. Коли на місце події прибули поліцейські та рятувальники, рашисти завдали повторного удару.

Унаслідок ворожих "прильотів" були численні жертви та поранені серед цивільного населення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До 15 років за ґратами засуджено бойовиків, які намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Донеччині, - СБУ

Агенти мали спільного куратора з ГРУ РФ

Крім того, ця агентурна група готувала координати для ракетних ударів по місцях базування Сил оборони на Авдіївському напрямку.

СБУ затримала російських коригувальників на Донеччині
СБУ затримала російських коригувальників на Донеччині
СБУ затримала російських коригувальників на Донеччині

Для цього фігуранти поодинці обходили місцевість, де намагались приховано фіксувати оборонні позиції ЗСУ.

Зловмисники діяли окремо один від одного, але "замикались" на спільного куратора з воєнної розвідки РФ. Його особу вже встановлено Службою безпеки. Саме він створив і дистанційно керував агентурної групою, до якої входило шестеро мешканців Покровського району.

Читайте також: Затримано коригувальника, який "злив" ФСБ інформацію про наслідки подвійного ракетного удару по Одесі 15 березня, - СБУ. ФОТО

Щоб знайти їх і завербувати, співробітник російської спецслужби використовував прокремлівські Телеграм-канали, де вони залишали антиукраїнські коментарі.

Під час обшуків за місцями перебування агентів РФ виявлено мобільні телефони, які вони використовували у розвідувально-підривній діяльності на користь агресора.

СБУ затримала російських агентів на Донеччині
СБУ затримала російських агентів на Донеччині

Що загрожує агентурній групі?

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вони перебувають під вартою. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

СБУ затримала російських агентів на Донеччині
СБУ затримала російських агентів на Донеччині

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Кіровоградщині затримано інформатора РФ, який за допомогою вебкамери хотів скоригувати удари по залізничних ешелонах ЗСУ, - СБУ

Ракетний удар по Покровську

Нагадаємо, 7 серпня 2023 року близько 19:15 армія РФ, ймовірно із застосуванням ракет "Іскандер", обстріляла житлову забудову м. Покровська. Станом на ранок 8 серпня повідомлялося, що загинуло 9 осіб, 73 - зазнали поранень.

Згодом стало відомо, що кількість поранених зросла до 82, пошкоджено 12 багатоповерхівок, будівлі готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів, двох кафе та двох цивільних автомобілів.

Також повідомлялося, що під час рятувальної операції у Покровську загинув заступник начальника ГУ ДСНС у Донецькій області Андрій Омельченко.

Автор: 

СБУ (12809) Донецька область (8440) Покровськ (623) коригування (49)


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Топ коментарі
+14
Треба повертати вищу міру покарання для зрадників, корегувальників , на час війскового стану.
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15.05.2024 10:26
+12
А навіщо обличчя блюрити? Є сумніви у їх невинуватості? Так а на#єра затримуєте? Гуманність та законність під час війни... У громадян обмежені права, а у ворогів - розширені. Чудово...
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15.05.2024 10:37
+11
Убивали ЖДУНИ, своїх СУСІДІВ, як і прутін!!
Вішати, перед міськРадою, щоб мешканці бачили, з ким вони жили!
Смерть убивцям зкацапленим! Толку від них для України, в якій воно жило, УЖЕ НЕ БУДЕ! Вони УБИВЦІ Українців!
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15.05.2024 10:43
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Мабуть місцеві мусора, або колишні.
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15.05.2024 10:20 Відповісти
Вони не переводяться - в Украіні коригувальниками - виіхали як біженці в ЄС - там збираються поізди підривати
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15.05.2024 10:24 Відповісти
Треба повертати вищу міру покарання для зрадників, корегувальників , на час війскового стану.
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15.05.2024 10:26 Відповісти
Там уся ОПа зрадники, як що повернуть смертну кару, першими жертвами в них стануть такі як Червінским и Кривонос.
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15.05.2024 10:31 Відповісти
Цунг-цванг...... :/
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15.05.2024 10:56 Відповісти
виродки! Гірші за окупанта!
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15.05.2024 10:36 Відповісти
А навіщо обличчя блюрити? Є сумніви у їх невинуватості? Так а на#єра затримуєте? Гуманність та законність під час війни... У громадян обмежені права, а у ворогів - розширені. Чудово...
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15.05.2024 10:37 Відповісти
буде суд, в суді адвокат покаже незаблюрені фото і верески про вбивство та наголосить, що це, крім іншого, тиск на суд, і якщо наш суд не зверне на це уваги і впаяє їм на скільки вони заслуговують, то ЕСПЛ через пару років постановить їх звільнити ще й компенсацію виплатити
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16.05.2024 07:32 Відповісти
Убивали ЖДУНИ, своїх СУСІДІВ, як і прутін!!
Вішати, перед міськРадою, щоб мешканці бачили, з ким вони жили!
Смерть убивцям зкацапленим! Толку від них для України, в якій воно жило, УЖЕ НЕ БУДЕ! Вони УБИВЦІ Українців!
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15.05.2024 10:43 Відповісти
І чим ,це закінчиться?
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15.05.2024 10:46 Відповісти
Цивільні багатоповерхівки видно на гугл.меп.
Навіщо вербувати 6-ох агентів?
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15.05.2024 10:49 Відповісти
Не зрозуміла роль і мотив коригувальників при наведенні на такий об'єкт, при тому ще і групи? Може в когось теща там жила чи колишній чоловік з новою? Здається, що такий об'єкт і з таким результатом можна вразити і без коригувальників.
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15.05.2024 10:53 Відповісти
Розстріляти без суду
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15.05.2024 11:07 Відповісти
А коригувальники удару по Яворівському полігону і досі на свободі. До них ніяких питань у влади нема.
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15.05.2024 11:17 Відповісти
фотка з мобільниками піде як вєщьдок
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15.05.2024 11:26 Відповісти
І чим ця багатоповерхівка так привабила рашистів, щоб на неї наводили корегувачи? І що це за такі таємничі об'єкти, як житлові будинки, що на них треба наводити?
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15.05.2024 13:25 Відповісти
Зараз співпраця з слідством, визнання вини та до дому під заставу у 20-30 тисяч гривнов.
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15.05.2024 13:55 Відповісти
Відчуття незавершеності опису події.
Повинно бути: затримані, допитані, ліквідовані "при спробі до втечі".
Десь так ...
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15.05.2024 14:24 Відповісти
Це лугандон дєтка! Це і є їх рашистський менталіте! Або як Вовка не корми а у Слона яйця більше.
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15.05.2024 16:51 Відповісти
О...це та категорія, яка так любить бакси , аж піщать.Ось так вони ненавидять АМЕРИКУ,а бакси *******.Отака в них любов.
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16.05.2024 09:27 Відповісти
 
 