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Новини Фото Війна
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Затримано коригувальника, який "злив" ФСБ інформацію про наслідки подвійного ракетного удару по Одесі 15 березня, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала ще одного учасника агентурної групи ФСБ, яка діяла у різних регіонах України. Зловмисники коригували ракетні удари по Києву, Одесі, а також Житомирській та Полтавській областях. Наразі співробітники української спецслужби розшукали та затримали в Одесі третього учасника ворожої групи, який скоригував ракетний удар по обласному центру 15 березня 2024 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що двох російських агентів було затримано у результаті спецоперації СБУ у березні цього року.

За матеріалами справи, затриманий в Одесі агент "звітував" до ФСБ про наслідки подвійного ракетного удару агресора по обласному центру 15 березня цього року.

СБУ затримала коригувальника ракетного удару по Одесі 15 березня 2024 року

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Агент фіксував наслідки "прильоту"

Тоді рашисти атакували житловий квартал міста двома балістичними ракетами "Іскандер". Перша – поцілила у цивільну забудову, що призвело до численних жертв серед місцевих жителів.

А коли на місце події прибули рятувальники, працівники швидкої та журналісти, то окупанти атакували їх другою ракетою.

Після ворожого обстрілу агент обходив територію поблизу пошкоджених будівель та приховано фіксував наслідки "прильоту". Потім відправив месенджером до ФСБ відповідні медіафайли зі своїми коментарями, зокрема щодо орієнтовної кількості загиблих.


СБУ затримала коригувальника ракетного удару по Одесі 15 березня 2024 року

Надалі зловмисник готував серію повітряних ударів росії по місцевих лікарнях, а також підрозділах Держприкордонслужби, Національної гвардії та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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Зрадник отримував від ФСБ грошову "винагороду"

Втім, співробітники СБУ запобігли цьому і затримали російського агента у його власному помешканні.

Ним виявився 27-річний мешканець тимчасово окупованого Енергодара, який через пів року після захоплення міста виїхав до Одеси. На початку цього року переселенця завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Москві та Московській області. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

За співпрацю з російською спецслужбою зрадник отримував від неї грошову "винагороду", яка надходила на його банківські реквізити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коригував ракетні удари та хотів втекти на позиції окупантів: СБУ затримала "крота" ФСБ на Харківщині. ФОТО

Що загрожує?

Під час обшуків в оселі затриманого вилучено мобільний телефон та банківську картку із доказами розвідувально-підривної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Також читайте: Ексдепутата-комуніста засудили до 15 років ув’язнення за коригування ракетних ударів по Запоріжжю, - СБУ

Автор: 

обстріл (28472) Одеса (5458) СБУ (12818) коригування (49)


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Топ коментарі
+15
А чи не занадто довічне утримання за рахунок українських платників податків ? Може раціональніше посадити на 20 хвилин на палю .
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14.05.2024 10:24
+11
Шо за недоносок? - грошенят захотів - людські життя пох
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14.05.2024 10:21
+11
Чергова мерзенна ублюдочна ублюдіна...
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14.05.2024 10:27
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Шо за недоносок? - грошенят захотів - людські життя пох
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14.05.2024 10:21 Відповісти
А чи не занадто довічне утримання за рахунок українських платників податків ? Може раціональніше посадити на 20 хвилин на палю .
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14.05.2024 10:24 Відповісти
Чергова мерзенна ублюдочна ублюдіна...
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14.05.2024 10:27 Відповісти
воно ублюдок. Але що його чекає? 5 років зони та звільнення за УДО
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14.05.2024 10:31 Відповісти
Мені цікаво, як саме перекидають гроші фсб на картку українського банку?
Може хтось пояснити механізм?
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14.05.2024 10:34 Відповісти
Мабуть віиськові хакери - вони і карточку можуть почистити - і підкинути грошенят
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14.05.2024 10:41 Відповісти
Через какую то другую страну. Знаю точно через Казахстан переводы приходят в Украину. Или может через ЕС.
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14.05.2024 10:46 Відповісти
я читав російських блогерів із штатів, які користувалися карткою саме казахстанського банку. і вона діяла і в Мексиці.
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14.05.2024 12:18 Відповісти
з якоїсь криптовалютної біржі скоріш за все
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14.05.2024 11:17 Відповісти
чого ту нечисть не розстрілюють!??
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14.05.2024 10:36 Відповісти
Якщо дадуть таки довічне, без права апеляції то супер, бо позбавити життя легко і швидко, а ось щоб падла все життя мучалось та благало смерті ото саме воно
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14.05.2024 10:38 Відповісти
А як там ОПівський кріт поживає?
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14.05.2024 10:44 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!
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14.05.2024 12:33 Відповісти
На жаль доведеться знов активізовувати графу в анкеті " прАживалє лі вВи і Ваши родсвяннєкі на Акупіраваной тєріторіі?"
Прожив там рік і приїхав сюди..в той час як орки нікого не випускають...
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14.05.2024 11:22 Відповісти
Скільки цієї колоборанської паскуди розвелось ,загинули невинні люди серед них і діти ,тільки фізичне знищення цієї погані іншого варіанту нема ,вони відчули свою безкарність.
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14.05.2024 11:28 Відповісти
А ти сам хоч раз дав по пиці проросійський сволоті, якою всюди кишить?
Нє? Як би чого не вийшло?т
А я за кордоном завжди шукаю поцапатисяз ними.
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14.05.2024 12:08 Відповісти
Дайтє єму 5 лєт, а потом атпустІтє.
Ілі условно.
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14.05.2024 12:05 Відповісти
расстрел при "попытке к бегству" )
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14.05.2024 13:23 Відповісти
Замість слова "затримано" доречніше було б слово "ліквідовано", причому фізично, наприклад, при спробі втечі ...
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14.05.2024 13:38 Відповісти
Не закривайте їм пики! Хоч в неї вчепитися можна буде, коли ви їх усіх повідпускаєте!!!
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14.05.2024 13:56 Відповісти
Заблурюванням рил ви даєте майбутнім злочинцям право на злочин. Бо, якщо їх навіть спіймають, вони нічим не ризикують.

А треба б було, щоб не тільки пики майоріли у всіх СМІ, а ще й адреси, телефони, ІД-нумери, адреси батьків, колишніх та актуальних дружин, дітей... Щоб падла знала: продасть Батьківщину - не жити тут ані їй, ані її рідним. Незалежно ні від чого!
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14.05.2024 14:02 Відповісти
 
 