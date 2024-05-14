Затримано коригувальника, який "злив" ФСБ інформацію про наслідки подвійного ракетного удару по Одесі 15 березня, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала ще одного учасника агентурної групи ФСБ, яка діяла у різних регіонах України. Зловмисники коригували ракетні удари по Києву, Одесі, а також Житомирській та Полтавській областях. Наразі співробітники української спецслужби розшукали та затримали в Одесі третього учасника ворожої групи, який скоригував ракетний удар по обласному центру 15 березня 2024 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що двох російських агентів було затримано у результаті спецоперації СБУ у березні цього року.

За матеріалами справи, затриманий в Одесі агент "звітував" до ФСБ про наслідки подвійного ракетного удару агресора по обласному центру 15 березня цього року.

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Агент фіксував наслідки "прильоту"

Тоді рашисти атакували житловий квартал міста двома балістичними ракетами "Іскандер". Перша – поцілила у цивільну забудову, що призвело до численних жертв серед місцевих жителів.

А коли на місце події прибули рятувальники, працівники швидкої та журналісти, то окупанти атакували їх другою ракетою.

Після ворожого обстрілу агент обходив територію поблизу пошкоджених будівель та приховано фіксував наслідки "прильоту". Потім відправив месенджером до ФСБ відповідні медіафайли зі своїми коментарями, зокрема щодо орієнтовної кількості загиблих.





Надалі зловмисник готував серію повітряних ударів росії по місцевих лікарнях, а також підрозділах Держприкордонслужби, Національної гвардії та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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Зрадник отримував від ФСБ грошову "винагороду"

Втім, співробітники СБУ запобігли цьому і затримали російського агента у його власному помешканні.

Ним виявився 27-річний мешканець тимчасово окупованого Енергодара, який через пів року після захоплення міста виїхав до Одеси. На початку цього року переселенця завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Москві та Московській області. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

За співпрацю з російською спецслужбою зрадник отримував від неї грошову "винагороду", яка надходила на його банківські реквізити.

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Що загрожує?

Під час обшуків в оселі затриманого вилучено мобільний телефон та банківську картку із доказами розвідувально-підривної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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