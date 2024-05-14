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Новости Фото Война
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Задержан корректировщик, который "слил" ФСБ информацию о последствиях двойного ракетного удара по Одессе 15 марта, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала еще одного участника агентурной группы ФСБ, которая действовала в разных регионах Украины. Злоумышленники корректировали ракетные удары по Киеву, Одессе, а также Житомирской и Полтавской областях. Сейчас сотрудники украинской спецслужбы разыскали и задержали в Одессе третьего участника вражеской группы, который скорректировал ракетный удар по областному центру 15 марта 2024 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что два российских агента были задержаны в результате спецоперации СБУ в марте этого года.

По материалам дела, задержанный в Одессе агент "отчитывался" в ФСБ о последствиях двойного ракетного удара агрессора по областному центру 15 марта этого года.

СБУ затримала коригувальника ракетного удару по Одесі 15 березня 2024 року

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Агент фиксировал последствия "прилета"

Тогда рашисты атаковали жилой квартал города двумя баллистическими ракетами "Искандер". Первая - попала в гражданскую застройку, что привело к многочисленным жертвам среди местных жителей.

А когда на место происшествия прибыли спасатели, работники скорой и журналисты, то оккупанты атаковали их второй ракетой.

После вражеского обстрела агент обходил территорию вблизи поврежденных зданий и скрыто фиксировал последствия "прилета". Затем отправил мессенджером в ФСБ соответствующие медиафайлы со своими комментариями, в частности относительно ориентировочного количества погибших.


СБУ затримала коригувальника ракетного удару по Одесі 15 березня 2024 року

В дальнейшем злоумышленник готовил серию воздушных ударов россии по местным больницам, а также подразделениям Госпогранслужбы, Национальной гвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Предатель получал от ФСБ денежное "вознаграждение"

Впрочем, сотрудники СБУ предотвратили это и задержали российского агента в его собственном доме.

Им оказался 27-летний житель временно оккупированного Энергодара, который через полгода после захвата города выехал в Одессу. В начале этого года переселенца завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Москве и Московской области. Его личность уже установлена Службой безопасности.

За сотрудничество с российской спецслужбой предатель получал от нее денежное "вознаграждение", которое поступало на его банковские реквизиты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корректировал ракетные удары и хотел убежать на позиции оккупантов: СБУ задержала "крота" ФСБ на Харьковщине. ФОТО

Что грозит?

Во время обысков в доме задержанного изъят мобильный телефон и банковская карта с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Также читайте: Экс-депутат-коммунист приговорен к 15 годам заключения за корректировку ракетных ударов по Запорожью, - СБУ

Автор: 

обстрел (27151) Одесса (7885) СБУ (19898) корректировщик (48)


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Топ комментарии
+15
А чи не занадто довічне утримання за рахунок українських платників податків ? Може раціональніше посадити на 20 хвилин на палю .
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14.05.2024 10:24
+11
Шо за недоносок? - грошенят захотів - людські життя пох
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14.05.2024 10:21
+11
Чергова мерзенна ублюдочна ублюдіна...
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14.05.2024 10:27
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Шо за недоносок? - грошенят захотів - людські життя пох
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14.05.2024 10:21 Ответить
А чи не занадто довічне утримання за рахунок українських платників податків ? Може раціональніше посадити на 20 хвилин на палю .
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14.05.2024 10:24 Ответить
Чергова мерзенна ублюдочна ублюдіна...
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14.05.2024 10:27 Ответить
воно ублюдок. Але що його чекає? 5 років зони та звільнення за УДО
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14.05.2024 10:31 Ответить
Мені цікаво, як саме перекидають гроші фсб на картку українського банку?
Може хтось пояснити механізм?
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14.05.2024 10:34 Ответить
Мабуть віиськові хакери - вони і карточку можуть почистити - і підкинути грошенят
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14.05.2024 10:41 Ответить
Через какую то другую страну. Знаю точно через Казахстан переводы приходят в Украину. Или может через ЕС.
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14.05.2024 10:46 Ответить
я читав російських блогерів із штатів, які користувалися карткою саме казахстанського банку. і вона діяла і в Мексиці.
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14.05.2024 12:18 Ответить
з якоїсь криптовалютної біржі скоріш за все
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14.05.2024 11:17 Ответить
чого ту нечисть не розстрілюють!??
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14.05.2024 10:36 Ответить
Якщо дадуть таки довічне, без права апеляції то супер, бо позбавити життя легко і швидко, а ось щоб падла все життя мучалось та благало смерті ото саме воно
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14.05.2024 10:38 Ответить
А як там ОПівський кріт поживає?
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14.05.2024 10:44 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!
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14.05.2024 12:33 Ответить
На жаль доведеться знов активізовувати графу в анкеті " прАживалє лі вВи і Ваши родсвяннєкі на Акупіраваной тєріторіі?"
Прожив там рік і приїхав сюди..в той час як орки нікого не випускають...
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14.05.2024 11:22 Ответить
Скільки цієї колоборанської паскуди розвелось ,загинули невинні люди серед них і діти ,тільки фізичне знищення цієї погані іншого варіанту нема ,вони відчули свою безкарність.
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14.05.2024 11:28 Ответить
А ти сам хоч раз дав по пиці проросійський сволоті, якою всюди кишить?
Нє? Як би чого не вийшло?т
А я за кордоном завжди шукаю поцапатисяз ними.
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14.05.2024 12:08 Ответить
Дайтє єму 5 лєт, а потом атпустІтє.
Ілі условно.
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14.05.2024 12:05 Ответить
расстрел при "попытке к бегству" )
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14.05.2024 13:23 Ответить
Замість слова "затримано" доречніше було б слово "ліквідовано", причому фізично, наприклад, при спробі втечі ...
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14.05.2024 13:38 Ответить
Не закривайте їм пики! Хоч в неї вчепитися можна буде, коли ви їх усіх повідпускаєте!!!
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14.05.2024 13:56 Ответить
Заблурюванням рил ви даєте майбутнім злочинцям право на злочин. Бо, якщо їх навіть спіймають, вони нічим не ризикують.

А треба б було, щоб не тільки пики майоріли у всіх СМІ, а ще й адреси, телефони, ІД-нумери, адреси батьків, колишніх та актуальних дружин, дітей... Щоб падла знала: продасть Батьківщину - не жити тут ані їй, ані її рідним. Незалежно ні від чого!
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14.05.2024 14:02 Ответить
 
 