Задержан корректировщик, который "слил" ФСБ информацию о последствиях двойного ракетного удара по Одессе 15 марта, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности задержала еще одного участника агентурной группы ФСБ, которая действовала в разных регионах Украины. Злоумышленники корректировали ракетные удары по Киеву, Одессе, а также Житомирской и Полтавской областях. Сейчас сотрудники украинской спецслужбы разыскали и задержали в Одессе третьего участника вражеской группы, который скорректировал ракетный удар по областному центру 15 марта 2024 года.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Отмечается, что два российских агента были задержаны в результате спецоперации СБУ в марте этого года.
По материалам дела, задержанный в Одессе агент "отчитывался" в ФСБ о последствиях двойного ракетного удара агрессора по областному центру 15 марта этого года.
Агент фиксировал последствия "прилета"
Тогда рашисты атаковали жилой квартал города двумя баллистическими ракетами "Искандер". Первая - попала в гражданскую застройку, что привело к многочисленным жертвам среди местных жителей.
А когда на место происшествия прибыли спасатели, работники скорой и журналисты, то оккупанты атаковали их второй ракетой.
После вражеского обстрела агент обходил территорию вблизи поврежденных зданий и скрыто фиксировал последствия "прилета". Затем отправил мессенджером в ФСБ соответствующие медиафайлы со своими комментариями, в частности относительно ориентировочного количества погибших.
В дальнейшем злоумышленник готовил серию воздушных ударов россии по местным больницам, а также подразделениям Госпогранслужбы, Национальной гвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Предатель получал от ФСБ денежное "вознаграждение"
Впрочем, сотрудники СБУ предотвратили это и задержали российского агента в его собственном доме.
Им оказался 27-летний житель временно оккупированного Энергодара, который через полгода после захвата города выехал в Одессу. В начале этого года переселенца завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Москве и Московской области. Его личность уже установлена Службой безопасности.
За сотрудничество с российской спецслужбой предатель получал от нее денежное "вознаграждение", которое поступало на его банковские реквизиты.
Что грозит?
Во время обысков в доме задержанного изъят мобильный телефон и банковская карта с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
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Може хтось пояснити механізм?
Прожив там рік і приїхав сюди..в той час як орки нікого не випускають...
Нє? Як би чого не вийшло?т
А я за кордоном завжди шукаю поцапатисяз ними.
Ілі условно.
А треба б було, щоб не тільки пики майоріли у всіх СМІ, а ще й адреси, телефони, ІД-нумери, адреси батьків, колишніх та актуальних дружин, дітей... Щоб падла знала: продасть Батьківщину - не жити тут ані їй, ані її рідним. Незалежно ні від чого!