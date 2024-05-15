Задержаны шесть агентов РФ, которые скорректировали ракетный удар по многоэтажке в Покровске 7 августа 2023 года, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Контрразведка Службы безопасности обезвредила в Донецкой области агентурную группу военной разведки РФ. В результате спецоперации одновременно задержаны шесть российских агентов, которые находились по разным адресам и корректировали обстрелы региона.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что по наводке российских агентов 7 августа 2023 года российские оккупанты осуществили двойной удар ракетами "Искандер" по городу Покровск.

Тогда во время первой атаки рашисты попали в многоквартирный дом. Когда на место происшествия прибыли полицейские и спасатели, рашисты нанесли повторный удар.

В результате вражеских "прилетов" были многочисленные жертвы и раненые среди гражданского населения.

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Агенты имели общего куратора из ГРУ РФ

Кроме того, эта агентурная группа готовила координаты для ракетных ударов по местам базирования Сил обороны на Авдеевском направлении.







Для этого фигуранты в одиночку обходили местность, где пытались скрыто фиксировать оборонительные позиции ВСУ.

Злоумышленники действовали отдельно друг от друга, но "замыкались" на общем кураторе из военной разведки РФ. Его личность уже установлена Службой безопасности. Именно он создал и дистанционно руководил агентурной группой, в которую входило шесть жителей Покровского района.

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Чтобы найти их и завербовать, сотрудник российской спецслужбы использовал прокремлевские Телеграм-каналы, где они оставляли антиукраинские комментарии.

Во время обысков по местам пребывания агентов РФ обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали в разведывательно-подрывной деятельности в пользу агрессора.





Что грозит агентурной группе?

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили всем задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Они находятся под стражей. Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигурантов по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.





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Ракетный удар по Покровску

Напомним, 7 августа 2023 года около 19:15 армия РФ, вероятно с применением ракет "Искандер", обстреляла жилую застройку г. Покровска. По состоянию на утро 8 августа сообщалось, что погибло 9 человек, 73 - получили ранения.

Впоследствии стало известно, что количество раненых возросло до 82, повреждены 12 многоэтажек, здания гостиницы, прокуратуры, пенсионного фонда, аптеки, двух магазинов, двух кафе и двух гражданских автомобилей.

Также сообщалось, что во время спасательной операции в Покровске погиб заместитель начальника ГУ ГСЧС в Донецкой области Андрей Омельченко.