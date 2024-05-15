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Задержаны шесть агентов РФ, которые скорректировали ракетный удар по многоэтажке в Покровске 7 августа 2023 года, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Контрразведка Службы безопасности обезвредила в Донецкой области агентурную группу военной разведки РФ. В результате спецоперации одновременно задержаны шесть российских агентов, которые находились по разным адресам и корректировали обстрелы региона.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что по наводке российских агентов 7 августа 2023 года российские оккупанты осуществили двойной удар ракетами "Искандер" по городу Покровск.

Тогда во время первой атаки рашисты попали в многоквартирный дом. Когда на место происшествия прибыли полицейские и спасатели, рашисты нанесли повторный удар.

В результате вражеских "прилетов" были многочисленные жертвы и раненые среди гражданского населения.

Смотрите: Задержаны пять "черных оружейников", которые продавали криминалитету трофейное снайперское оружие и взрывчатку, - СБУ. ФОТОрепортаж

Агенты имели общего куратора из ГРУ РФ

Кроме того, эта агентурная группа готовила координаты для ракетных ударов по местам базирования Сил обороны на Авдеевском направлении.

СБУ затримала російських коригувальників на Донеччині
СБУ затримала російських коригувальників на Донеччині
СБУ затримала російських коригувальників на Донеччині

Для этого фигуранты в одиночку обходили местность, где пытались скрыто фиксировать оборонительные позиции ВСУ.

Злоумышленники действовали отдельно друг от друга, но "замыкались" на общем кураторе из военной разведки РФ. Его личность уже установлена Службой безопасности. Именно он создал и дистанционно руководил агентурной группой, в которую входило шесть жителей Покровского района.

Смотрите также: Задержан корректировщик, который "слил" ФСБ информацию о последствиях двойного ракетного удара по Одессе 15 марта, - СБУ. ФОТО

Чтобы найти их и завербовать, сотрудник российской спецслужбы использовал прокремлевские Телеграм-каналы, где они оставляли антиукраинские комментарии.

Во время обысков по местам пребывания агентов РФ обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали в разведывательно-подрывной деятельности в пользу агрессора.

СБУ затримала російських агентів на Донеччині
СБУ затримала російських агентів на Донеччині

Что грозит агентурной группе?

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили всем задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Они находятся под стражей. Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигурантов по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

СБУ затримала російських агентів на Донеччині
СБУ затримала російських агентів на Донеччині

Читайте также: В Кировоградской области задержан информатор РФ, который с помощью вебкамеры хотел скорректировать удары по железнодорожным эшелонам ВСУ, - СБУ

Ракетный удар по Покровску

Напомним, 7 августа 2023 года около 19:15 армия РФ, вероятно с применением ракет "Искандер", обстреляла жилую застройку г. Покровска. По состоянию на утро 8 августа сообщалось, что погибло 9 человек, 73 - получили ранения.

Впоследствии стало известно, что количество раненых возросло до 82, повреждены 12 многоэтажек, здания гостиницы, прокуратуры, пенсионного фонда, аптеки, двух магазинов, двух кафе и двух гражданских автомобилей.

Также сообщалось, что во время спасательной операции в Покровске погиб заместитель начальника ГУ ГСЧС в Донецкой области Андрей Омельченко.

Автор: 

СБУ (19890) Донецкая область (9629) Покровск (591) корректировщик (47)


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Топ комментарии
+14
Треба повертати вищу міру покарання для зрадників, корегувальників , на час війскового стану.
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15.05.2024 10:26
+12
А навіщо обличчя блюрити? Є сумніви у їх невинуватості? Так а на#єра затримуєте? Гуманність та законність під час війни... У громадян обмежені права, а у ворогів - розширені. Чудово...
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15.05.2024 10:37
+11
Убивали ЖДУНИ, своїх СУСІДІВ, як і прутін!!
Вішати, перед міськРадою, щоб мешканці бачили, з ким вони жили!
Смерть убивцям зкацапленим! Толку від них для України, в якій воно жило, УЖЕ НЕ БУДЕ! Вони УБИВЦІ Українців!
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15.05.2024 10:43
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Мабуть місцеві мусора, або колишні.
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15.05.2024 10:20 Ответить
Вони не переводяться - в Украіні коригувальниками - виіхали як біженці в ЄС - там збираються поізди підривати
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15.05.2024 10:24 Ответить
Треба повертати вищу міру покарання для зрадників, корегувальників , на час війскового стану.
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15.05.2024 10:26 Ответить
Там уся ОПа зрадники, як що повернуть смертну кару, першими жертвами в них стануть такі як Червінским и Кривонос.
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15.05.2024 10:31 Ответить
Цунг-цванг...... :/
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15.05.2024 10:56 Ответить
виродки! Гірші за окупанта!
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15.05.2024 10:36 Ответить
А навіщо обличчя блюрити? Є сумніви у їх невинуватості? Так а на#єра затримуєте? Гуманність та законність під час війни... У громадян обмежені права, а у ворогів - розширені. Чудово...
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15.05.2024 10:37 Ответить
буде суд, в суді адвокат покаже незаблюрені фото і верески про вбивство та наголосить, що це, крім іншого, тиск на суд, і якщо наш суд не зверне на це уваги і впаяє їм на скільки вони заслуговують, то ЕСПЛ через пару років постановить їх звільнити ще й компенсацію виплатити
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16.05.2024 07:32 Ответить
Убивали ЖДУНИ, своїх СУСІДІВ, як і прутін!!
Вішати, перед міськРадою, щоб мешканці бачили, з ким вони жили!
Смерть убивцям зкацапленим! Толку від них для України, в якій воно жило, УЖЕ НЕ БУДЕ! Вони УБИВЦІ Українців!
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15.05.2024 10:43 Ответить
І чим ,це закінчиться?
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15.05.2024 10:46 Ответить
Цивільні багатоповерхівки видно на гугл.меп.
Навіщо вербувати 6-ох агентів?
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15.05.2024 10:49 Ответить
Не зрозуміла роль і мотив коригувальників при наведенні на такий об'єкт, при тому ще і групи? Може в когось теща там жила чи колишній чоловік з новою? Здається, що такий об'єкт і з таким результатом можна вразити і без коригувальників.
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15.05.2024 10:53 Ответить
Розстріляти без суду
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15.05.2024 11:07 Ответить
А коригувальники удару по Яворівському полігону і досі на свободі. До них ніяких питань у влади нема.
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15.05.2024 11:17 Ответить
фотка з мобільниками піде як вєщьдок
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15.05.2024 11:26 Ответить
І чим ця багатоповерхівка так привабила рашистів, щоб на неї наводили корегувачи? І що це за такі таємничі об'єкти, як житлові будинки, що на них треба наводити?
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15.05.2024 13:25 Ответить
Зараз співпраця з слідством, визнання вини та до дому під заставу у 20-30 тисяч гривнов.
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15.05.2024 13:55 Ответить
Відчуття незавершеності опису події.
Повинно бути: затримані, допитані, ліквідовані "при спробі до втечі".
Десь так ...
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15.05.2024 14:24 Ответить
Це лугандон дєтка! Це і є їх рашистський менталіте! Або як Вовка не корми а у Слона яйця більше.
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15.05.2024 16:51 Ответить
О...це та категорія, яка так любить бакси , аж піщать.Ось так вони ненавидять АМЕРИКУ,а бакси *******.Отака в них любов.
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16.05.2024 09:27 Ответить
 
 