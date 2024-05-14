Задержаны пять "черных оружейников", которые продавали криминалитету трофейное снайперское оружие и взрывчатку, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности совместно с Национальной полицией предотвратила попытки продажи оружия представителям криминальных кругов в прифронтовых районах Донецкой и Харьковской областей. В результате комплексных мероприятий задержаны 5 дельцов, которые подпольно торговали трофейным вооружением и боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Среди изъятого у фигурантов - российские автоматы АК-12, снайперские винтовки, противотанковые гранатометы и взрывчатка.

Донецкая область

В Донецкой области нейтрализована преступная группировка, в которую входило четверо жителей Днепропетровщины. Злоумышленники занимались продажей боевых средств поражения, которые вывозили из мест бывших боестолкновений вблизи линии фронта.





Сотрудники СБУ задержали фигурантов "на горячем" во время сбыта двух реактивных противотанковых гранат РПГ-22.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержана банда "черных оружейников", которые продавали криминалитету трофейные пулеметы и снайперские винтовки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кроме того, во время обысков в помещениях участников банды изъят арсенал боевых гранат, автоматов Калашникова и гранатометов.

По материалам Службы безопасности задержанным уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, совершенное по предварительному сговору группой лиц).





Харьковщина

На территории частного домовладения военная контрразведка СБУ обнаружила большой схрон с оружием и боеприпасами. Там же находилась подпольная мастерская для ремонта и восстановления поврежденных средств поражения.

Читайте также: Задержаны "черные оружейники", которые пытались продать криминалитету трофейные гранатометы и взрывчатку, - СБУ. ФОТОрепортаж

По данным следствия, тайник с нелегальным "цехом" обустроил владелец квартиры - водитель местной воинской части.

Изъятие вооружения

Отремонтированное вооружение он планировал продать в даркнете, где потенциальными клиентами были представители криминалитета.

Во время обыска в доме фигуранта изъято:

3 кг пластида;

более 100 боевых гранат;

10 противотанковых, минометных и противопехотных мин;

ручной пулемет Калашникова;

снайперскую винтовку Драгунова;

2 противотанковых ракетных комплекса "Метис";

реактивный пехотный огнемет;

более 10 тыс. патронов различного калибра.







Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержаны агенты РФ, которые планировали теракты в Киеве к 9 мая, - контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По разоблаченным фактам продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности.

Все изъятое вооружение и боеприпасы будут переданы на нужды ВСУ, добавили в пресс-службе СБУ.