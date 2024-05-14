РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4371 посетитель онлайн
Новости Фото
4 087 14

Задержаны пять "черных оружейников", которые продавали криминалитету трофейное снайперское оружие и взрывчатку, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности совместно с Национальной полицией предотвратила попытки продажи оружия представителям криминальных кругов в прифронтовых районах Донецкой и Харьковской областей. В результате комплексных мероприятий задержаны 5 дельцов, которые подпольно торговали трофейным вооружением и боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Среди изъятого у фигурантов - российские автоматы АК-12, снайперские винтовки, противотанковые гранатометы и взрывчатка.

Донецкая область

В Донецкой области нейтрализована преступная группировка, в которую входило четверо жителей Днепропетровщины. Злоумышленники занимались продажей боевых средств поражения, которые вывозили из мест бывших боестолкновений вблизи линии фронта.

Чорні зброярі продавали трофейну зброю криміналітету
Чорні зброярі продавали трофейну зброю криміналітету

Сотрудники СБУ задержали фигурантов "на горячем" во время сбыта двух реактивных противотанковых гранат РПГ-22.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержана банда "черных оружейников", которые продавали криминалитету трофейные пулеметы и снайперские винтовки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кроме того, во время обысков в помещениях участников банды изъят арсенал боевых гранат, автоматов Калашникова и гранатометов.

По материалам Службы безопасности задержанным уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Чорні зброярі продавали трофейну зброю криміналітету
Чорні зброярі продавали трофейну зброю криміналітету

Харьковщина

На территории частного домовладения военная контрразведка СБУ обнаружила большой схрон с оружием и боеприпасами. Там же находилась подпольная мастерская для ремонта и восстановления поврежденных средств поражения.

Читайте также: Задержаны "черные оружейники", которые пытались продать криминалитету трофейные гранатометы и взрывчатку, - СБУ. ФОТОрепортаж

По данным следствия, тайник с нелегальным "цехом" обустроил владелец квартиры - водитель местной воинской части.

Изъятие вооружения

Отремонтированное вооружение он планировал продать в даркнете, где потенциальными клиентами были представители криминалитета.

Во время обыска в доме фигуранта изъято:

  • 3 кг пластида;
  • более 100 боевых гранат;
  • 10 противотанковых, минометных и противопехотных мин;
  • ручной пулемет Калашникова;
  • снайперскую винтовку Драгунова;
  • 2 противотанковых ракетных комплекса "Метис";
  • реактивный пехотный огнемет;
  • более 10 тыс. патронов различного калибра.

Чорні зброярі продавали трофейну зброю криміналітету
Чорні зброярі продавали трофейну зброю криміналітету
Чорні зброярі продавали трофейну зброю криміналітету

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержаны агенты РФ, которые планировали теракты в Киеве к 9 мая, - контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По разоблаченным фактам продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности.

Все изъятое вооружение и боеприпасы будут переданы на нужды ВСУ, добавили в пресс-службе СБУ.

Автор: 

оружие (10217) Нацполиция (16463) СБУ (19898)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
затримали...
а криміналітет затримали???
Мабудь ці хлопці мєнтам дорогу перейшли в продажі зброї
показать весь комментарий
14.05.2024 13:26
+4
Затримано п'ятьох "чорних зброярів"

Обнагліли кляті негри Я протестую: це расизм!
)))
показать весь комментарий
14.05.2024 13:45
+3
Точно кажуть що кому війна а кому мати рідна! На крові та людському горі бабло косять… оце вже точно на довічне тягне
показать весь комментарий
14.05.2024 13:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
затримали...
а криміналітет затримали???
Мабудь ці хлопці мєнтам дорогу перейшли в продажі зброї
показать весь комментарий
14.05.2024 13:26 Ответить
Мабуть перейшли, бо снайперської гвинтівки на фото немає, є воздушка. Довіри до цієї писанини немає.
показать весь комментарий
14.05.2024 18:07 Ответить
Не ділився.
показать весь комментарий
14.05.2024 13:32 Ответить
Точно кажуть що кому війна а кому мати рідна! На крові та людському горі бабло косять… оце вже точно на довічне тягне
показать весь комментарий
14.05.2024 13:35 Ответить
А якої правохороної структурі вони належать? Чому не пишуть? МВС, ЗСУ, СБУ чи інші?
показать весь комментарий
14.05.2024 13:36 Ответить
Затримано п'ятьох "чорних зброярів"

Обнагліли кляті негри Я протестую: це расизм!
)))
показать весь комментарий
14.05.2024 13:45 Ответить
А ментовв которые подарили лугандонцам свое оружие в начале АТО как назвать-серыми?
показать весь комментарий
14.05.2024 13:50 Ответить
Расизм, це якби написали: "Білі зброярі затримали чорних зброярів!"
показать весь комментарий
14.05.2024 14:09 Ответить
Хлопці готувалися партизанити, якщо кацапи прийдуть. Будували криївки, рили схрони зі зброєю.
Але всі плани порушило ФСБУ. )))
"Підпільник Кіндрат в надійному місці сховав автомат". )))

показать весь комментарий
14.05.2024 13:49 Ответить
походу вже усім притомним Громадянам зрозуміло, що озброєними в Україні традиційно, як і завжди, будуть кривосуддя, чиновництво, депутанство, силовики та бандюки... для всіх них законність зброї навіть не має значення - усІгда порішають-домовляться
а от простому Українцю-"кріпаку" достУпна-законна зброя для оперативного захисту родини-хатини - нЄ паложенА - у цьому усі вищеперелічені подєльнікі-однодумці згодні на всі 100%..
і тут є над чим вкотре замислитися
показать весь комментарий
14.05.2024 13:51 Ответить
А коли заарештують Івана Малетича, який теж продавав зброю а зараз гуляє по телемарафону?
показать весь комментарий
14.05.2024 13:52 Ответить
Трофеї звідки? З авто, яке зупинили поліцейські?
показать весь комментарий
14.05.2024 14:09 Ответить
зараз для таких ділків зоряний час... ловлять, мабуть, відсотків 10-20...
показать весь комментарий
14.05.2024 14:33 Ответить
Там зброї на взвод. Масштабно негри затарились.
показать весь комментарий
14.05.2024 16:14 Ответить
 
 