Затримано п’ятьох "чорних зброярів", які продавали криміналітету трофейну снайперську зброю та вибухівку, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки спільно з Національною поліцією запобігла спробам продажу зброї представникам кримінальних кіл у прифронтових районах Донецької та Харківської областей. У результаті комплексних заходів затримано 5 ділків, які підпільно торгували трофейним озброєнням та боєприпасами.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Серед вилученого у фігурантів – російські автомати АК-12, снайперські гвинтівки, протитанкові гранатомети та вибухівка.

Донецька область

На Донеччині нейтралізовано злочинне угруповання, до якого входило четверо мешканців Дніпропетровщини. Зловмисники займались продажем бойових засобів ураження, які вивозили з місць колишніх боєзіткнень поблизу лінії фронту.





Співробітники СБУ затримали фігурантів "на гарячому" під час збуту двох реактивних протитанкових гранат РПГ-22.

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Крім того, під час обшуків у помешканнях учасників банди вилучено арсенал бойових гранат, автоматів Калашникова та гранатометів.

За матеріалами Служби безпеки затриманим уже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб).





Харківщина

На території приватного домоволодіння військова контррозвідка СБУ виявила великий схрон зі зброєю та боєприпасами. Там же знаходилась підпільна майстерня для ремонту та відновлення пошкоджених засобів ураження.

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За даними слідства, схованку з нелегальним "цехом" облаштував власник помешкання – водій місцевої військової частини.

Вилучення озброєння

Відремонтоване озброєння він планував продати в даркнеті, де потенційними клієнтами були представники криміналітету.

Під час обшуку в оселі фігуранта вилучено:

3 кг пластиду;

понад 100 бойових гранат;

10 протитанкових, мінометних та протипіхотних мін;

ручний кулемет Калашникова;

снайперську гвинтівку Драгунова;

2 протитанкових ракетних комплекси "Метис";

реактивний піхотний вогнемет;

понад 10 тис. набоїв різного калібру.







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За викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності.

Усе вилучене озброєння та боєприпаси будуть передані на потреби ЗСУ, додали в пресслужбі СБУ.