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Затримано п’ятьох "чорних зброярів", які продавали криміналітету трофейну снайперську зброю та вибухівку, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки спільно з Національною поліцією запобігла спробам продажу зброї представникам кримінальних кіл у прифронтових районах Донецької та Харківської областей. У результаті комплексних заходів затримано 5 ділків, які підпільно торгували трофейним озброєнням та боєприпасами.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Серед вилученого у фігурантів – російські автомати АК-12, снайперські гвинтівки, протитанкові гранатомети та вибухівка.

Донецька область

На Донеччині нейтралізовано злочинне угруповання, до якого входило четверо мешканців Дніпропетровщини. Зловмисники займались продажем бойових засобів ураження, які вивозили з місць колишніх боєзіткнень поблизу лінії фронту.

Чорні зброярі продавали трофейну зброю криміналітету
Чорні зброярі продавали трофейну зброю криміналітету

Співробітники СБУ затримали фігурантів "на гарячому" під час збуту двох реактивних протитанкових гранат РПГ-22.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано банду "чорних зброярів", які продавали криміналітету трофейні кулемети та снайперські гвинтівки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Крім того, під час обшуків у помешканнях учасників банди вилучено арсенал бойових гранат, автоматів Калашникова та гранатометів.

За матеріалами Служби безпеки затриманим уже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Чорні зброярі продавали трофейну зброю криміналітету
Чорні зброярі продавали трофейну зброю криміналітету

Харківщина

На території приватного домоволодіння військова контррозвідка СБУ виявила великий схрон зі зброєю та боєприпасами. Там же знаходилась підпільна майстерня для ремонту та відновлення пошкоджених засобів ураження.

Читайте також: Затримано "чорних зброярів", які намагалися продати криміналітету трофейні гранатомети та вибухівку, - СБУ. ФОТОрепортаж

За даними слідства, схованку з нелегальним "цехом" облаштував власник помешкання – водій місцевої військової частини.

Вилучення озброєння

Відремонтоване озброєння він планував продати в даркнеті, де потенційними клієнтами були представники криміналітету.

Під час обшуку в оселі фігуранта вилучено:

  • 3 кг пластиду;
  • понад 100 бойових гранат;
  • 10 протитанкових, мінометних та протипіхотних мін;
  • ручний кулемет Калашникова;
  • снайперську гвинтівку Драгунова;
  • 2 протитанкових ракетних комплекси "Метис";
  • реактивний піхотний вогнемет;
  • понад 10 тис. набоїв різного калібру.

Чорні зброярі продавали трофейну зброю криміналітету
Чорні зброярі продавали трофейну зброю криміналітету
Чорні зброярі продавали трофейну зброю криміналітету

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За викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності.

Усе вилучене озброєння та боєприпаси будуть передані на потреби ЗСУ, додали в пресслужбі СБУ.

Автор: 

зброя (7464) Нацполіція (15168) СБУ (12818)


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Топ коментарі
+5
затримали...
а криміналітет затримали???
Мабудь ці хлопці мєнтам дорогу перейшли в продажі зброї
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14.05.2024 13:26
+4
Затримано п'ятьох "чорних зброярів"

Обнагліли кляті негри Я протестую: це расизм!
)))
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14.05.2024 13:45
+3
Точно кажуть що кому війна а кому мати рідна! На крові та людському горі бабло косять… оце вже точно на довічне тягне
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14.05.2024 13:35
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затримали...
а криміналітет затримали???
Мабудь ці хлопці мєнтам дорогу перейшли в продажі зброї
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14.05.2024 13:26 Відповісти
Мабуть перейшли, бо снайперської гвинтівки на фото немає, є воздушка. Довіри до цієї писанини немає.
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14.05.2024 18:07 Відповісти
Не ділився.
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14.05.2024 13:32 Відповісти
Точно кажуть що кому війна а кому мати рідна! На крові та людському горі бабло косять… оце вже точно на довічне тягне
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14.05.2024 13:35 Відповісти
А якої правохороної структурі вони належать? Чому не пишуть? МВС, ЗСУ, СБУ чи інші?
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14.05.2024 13:36 Відповісти
Затримано п'ятьох "чорних зброярів"

Обнагліли кляті негри Я протестую: це расизм!
)))
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14.05.2024 13:45 Відповісти
А ментовв которые подарили лугандонцам свое оружие в начале АТО как назвать-серыми?
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14.05.2024 13:50 Відповісти
Расизм, це якби написали: "Білі зброярі затримали чорних зброярів!"
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14.05.2024 14:09 Відповісти
Хлопці готувалися партизанити, якщо кацапи прийдуть. Будували криївки, рили схрони зі зброєю.
Але всі плани порушило ФСБУ. )))
"Підпільник Кіндрат в надійному місці сховав автомат". )))

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14.05.2024 13:49 Відповісти
походу вже усім притомним Громадянам зрозуміло, що озброєними в Україні традиційно, як і завжди, будуть кривосуддя, чиновництво, депутанство, силовики та бандюки... для всіх них законність зброї навіть не має значення - усІгда порішають-домовляться
а от простому Українцю-"кріпаку" достУпна-законна зброя для оперативного захисту родини-хатини - нЄ паложенА - у цьому усі вищеперелічені подєльнікі-однодумці згодні на всі 100%..
і тут є над чим вкотре замислитися
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14.05.2024 13:51 Відповісти
А коли заарештують Івана Малетича, який теж продавав зброю а зараз гуляє по телемарафону?
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14.05.2024 13:52 Відповісти
Трофеї звідки? З авто, яке зупинили поліцейські?
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14.05.2024 14:09 Відповісти
зараз для таких ділків зоряний час... ловлять, мабуть, відсотків 10-20...
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14.05.2024 14:33 Відповісти
Там зброї на взвод. Масштабно негри затарились.
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14.05.2024 16:14 Відповісти
 
 