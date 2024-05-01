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Затримано банду "чорних зброярів", які продавали криміналітету трофейні кулемети та снайперські гвинтівки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала злочинне угруповання, яке підпільно торгувало зброєю у різних регіонах України.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Затримання організаторів

Як зазначається, у результаті спецоперації у Києві та Львові "на гарячому" затримано двох організаторів банди. Зловмисники намагались продати криміналітету партію снайперських гвинтівок російського виробництва.

Ще п’ятьох фігурантів затримано в Сумській, Одеській, Миколаївській та Харківській областях.

Серед вилученого у зловмисників – 59 бойових гранат, більше десятка автоматів Калашникова, протипіхотні міни та кулемети.

СБУ затримала "чорних зброярів", які продавали зброю криміналітету
СБУ затримала "чорних зброярів", які продавали зброю криміналітету

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано "чорних зброярів", які намагалися продати криміналітету трофейні гранатомети та вибухівку, - СБУ. ФОТОрепортаж

Схема "чорних зброярів"

За даними слідства, фігуранти підшукували потенційних клієнтів через власні зв’язки у кримінальному середовищі.

Також вони регулярно "моніторили" спеціалізовані інтернет-платформи з продажу різних озброєнь, де, зокрема, викладали свої "пропозиції".

СБУ затримала "чорних зброярів", які продавали зброю криміналітету
СБУ затримала "чорних зброярів", які продавали зброю криміналітету

Після отримання "замовлення" зловмисники запаковували його у коробки з-під побутової техніки й відправляли їх поштою до "адресата". У такий спосіб вони намагалися замаскувати свій "товар". Але їм це не вдалося, оскільки Служба безпеки вже документувала кожен крок злочинної діяльності угруповання.

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За наявними даними, фігуранти діставали зброю та боєприпаси для продажу насамперед з місць колишніх боєзіткнень поблизу лінії фронту.

Потім одержані засоби ураження зберігали у спеціально облаштованих схронах на території власних домоволодінь та місцевих гаражних кооперативів.

Вилучення зброї

Під час обшуку з тайників додатково вилучено:

  • 28 бойових пістолетів, у тому числі системи Макарова і ТТ;
  • понад 10 снайперських гвинтівок Драгунова;
  • 3 пістолети-кулемети;
  • майже 3,5 тис. набоїв різного калібру.

СБУ затримала "чорних зброярів", які продавали зброю криміналітету
СБУ затримала "чорних зброярів", які продавали зброю криміналітету

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Що загрожує зловмисникам

Наразі двом організаторам угруповання повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 і ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вони під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників банди. Їм загрожує до 7 років тюрми.

Автор: 

зброя (7461) Нацполіція (15163) СБУ (12809)


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Топ коментарі
+7
Затримано банду "чорних зброярів

Суки-негри...
)))
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01.05.2024 16:29
+6
нікого з кріменалітету не затримали??
тож "банда" перейшла дорогу ментам
тому і затримали
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01.05.2024 16:28
+5
Йде війна а народ не озброенний.

Якщо держава не хоче лігалізувати зброю для громадян, то це зроблять інші…
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01.05.2024 16:43
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нікого з кріменалітету не затримали??
тож "банда" перейшла дорогу ментам
тому і затримали
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01.05.2024 16:28 Відповісти
Затримано банду "чорних зброярів

Суки-негри...
)))
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01.05.2024 16:29 Відповісти
Йде війна а народ не озброенний.

Якщо держава не хоче лігалізувати зброю для громадян, то це зроблять інші…
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01.05.2024 16:43 Відповісти
Доречі, це не ******* зброя, а старий мотлох.
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01.05.2024 16:44 Відповісти
Дискримінація за расовою ознакою
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01.05.2024 16:54 Відповісти
На четвертій фото інвалідна паличка - це теж зброя? Бюджетний варіант?
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01.05.2024 16:29 Відповісти
Це для бабці тростиночка
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01.05.2024 16:45 Відповісти
Там ще картоплю розсипали
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01.05.2024 16:51 Відповісти
Раз вона там є , значить стріляє .
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01.05.2024 17:42 Відповісти
Трофейні парабелуми та нагани?
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01.05.2024 16:30 Відповісти
Пистолет Люгера Парабеллум Luger P08 модель 1902 года
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01.05.2024 16:40 Відповісти
На изготовление одного «Люгера» фирма Mauser-Werke A. G. в период наибольшей интенсивности выпуска затрачивала 12,5 человеко-часа; его производство являлось достаточно трудоёмким. При массе самого пистолета 0,87 кг для производства его требовалось 6,1 кг металла. При изготовлении выполнялось 778 отдельных операций: 642 операции на станочном оборудовании и 136 вручную.

В 1939 году себестоимость производства одного пистолета «Люгер» фирмой Mauser-Werke A. G. составляла 11,5 рейхсмарки, а магазина к нему - 3,15 рейхсмарки. Себестоимость комплектного пистолета «Люгер» с двумя магазинами равнялась 17,8 рейхсмарки, вермахту Mauser продавал дороже - за 32 рейхсмарки, в то время когда винтовка Mauser 98k стоила 70 рейхсмарок, a пулемёт MG-34 стоил Вермахту 300 рейхсмарок.
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01.05.2024 17:04 Відповісти
Це ти до чого розповідаєш? Чи в тебе рейхсмарки залишились??? То це тобі потрібно до плешивого гітлера….
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02.05.2024 14:11 Відповісти
Немецкие гранаты М24.
Это точно какие то тыловые профессиональные военные, начальники складов.
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01.05.2024 16:31 Відповісти
ІМІТАЦІЯ БУРНАЙ ДЄТЯЛЬНОСТІ на вимоги партнерів до **************! Але це тільки початок - я впевненна у СБУ та інших структурах почнеться злив кремлівських , Малюк буде думати наскільки далі служити ЄРМАКУ ? Якщо не Малюк то інші нормальні специ.
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01.05.2024 16:34 Відповісти
Ясна річ, що із складів п......на. ППС, парабелум,нагани,тетешки ну і один ******** кацапський ПМ З АКМом. Вони бубуть твердити що викопали раритети часів Вов.
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01.05.2024 16:40 Відповісти
Музей пістолетів мвд пограбували
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01.05.2024 16:56 Відповісти
ні , взяли як реквізит для зйомок своєї бурхливої діяльності ... Памятаємо як они під нажимом Пріцкер-інспекціїЛІЄВА брали? а потім Портновські суди відпускали...
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01.05.2024 17:00 Відповісти
Навіщо цей архаїзм? Досить маленького FPV дрона і ніяких проблем...
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01.05.2024 17:45 Відповісти
 
 