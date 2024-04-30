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Новини Допомога Україні
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Білий дім не коментує хід доставки американської зброї в Україну - з міркувань безпеки

дім,білий

Американська адміністрація не коментуватиме термінів та обсягів поставок зброї в Україну з міркувань безпеки.

Передає слова речниці Білого дому Карін Жан-П’єр Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Підтримка України триває. Вони отримують цю допомогу у сфері безпеки", - зазначила вона.

Однак на запитання, у якому статусі зараз перебуває доставка озброєнь у цілому, представниця Білого дому зазначила, що хоче бути "обережною" в цьому питанні, оскільки це стосується питань оперативної безпеки.

Жан-П’єр також висловила переконання, що необхідна допомога буде швидко доставлена безпосередньо українським оборонцям.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Австралія збирається виділити Україні новий пакет допомоги у 100 мільйонів доларів, які буде спрямовано на ПЗРК, безпілотники та інші військові потреби.

Читайте: Щойно Росія продемонструє щире бажання вести переговори, США будуть там. Вірю, що українці теж будуть, - Блінкен

Автор: 

зброя (7435) США (22497)


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Топ коментарі
+11
Не хвилюйтесь, десятки зелених будуть коментувати кожен крок, про який дізнаються.
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30.04.2024 02:07
+8
Залужний теж тримав у секреті таємниці партнерів - тому його МАРОДЕРНЯ зрадників й здихалася руками вови.
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30.04.2024 01:52
+7
тут у нас своїх коментаторів вистачає.
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30.04.2024 02:07
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Залужний теж тримав у секреті таємниці партнерів - тому його МАРОДЕРНЯ зрадників й здихалася руками вови.
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30.04.2024 01:52 Відповісти
В идеале было бы сотня-другая топоров. И без комментариев
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30.04.2024 01:57 Відповісти
Не хвилюйтесь, десятки зелених будуть коментувати кожен крок, про який дізнаються.
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30.04.2024 02:07 Відповісти
на додачу з відосіками
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30.04.2024 05:20 Відповісти
А ось питання тепер до ти хто захищає пресловуту Телегу.Не ютуб,не інста з вайбером такего не пропускають.
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30.04.2024 05:31 Відповісти
А сірьожа говорить, що без без цього ла...на геть чисто "всьо пропало"
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30.04.2024 05:43 Відповісти
тут у нас своїх коментаторів вистачає.
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30.04.2024 02:07 Відповісти
ПАНИ ТА ПАНОВЕ, у меня складывается впечатление, шо теле марафон был внедрен, как радиствка Кэт и Штирлиц... В онлайн телемарафонщики, разные там мосейчучки допрашивают военных с передовой... И продажные газетчики добились отставки Гуменюк, бо не давала им лишнего ляпать... Помните , как какой-то журнашлюха заселфился на позициях, по которым тут же прилетело.
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30.04.2024 05:50 Відповісти
Є вже й наочні результати:
1) зросла інтенсивність роботи ЗСУ та втрати ворога
2) розігнали стадо польських шльоциків, що кордон блокували.
Псевдохвермери якось миттєво розсіялися
Може в них посівна?
Чи ЄнтадругоЄ?
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30.04.2024 05:55 Відповісти
Посевная должна уже закончиться. а буряки у них мож не вызревают?
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30.04.2024 06:11 Відповісти
Вірне рішення розумних людей , бо інформація для москальні сьогодні
зайва !!
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30.04.2024 05:56 Відповісти
Хоч хтось думає....
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30.04.2024 07:16 Відповісти
головне щоб зараз з кожного чайника не лунало...контрнаступ-контрнаступ...
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30.04.2024 08:54 Відповісти
Наконец-то на третий год большой войны вспомнили за военную тайну...
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30.04.2024 09:40 Відповісти
 
 