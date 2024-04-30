Білий дім не коментує хід доставки американської зброї в Україну - з міркувань безпеки
Американська адміністрація не коментуватиме термінів та обсягів поставок зброї в Україну з міркувань безпеки.
Передає слова речниці Білого дому Карін Жан-П’єр Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Підтримка України триває. Вони отримують цю допомогу у сфері безпеки", - зазначила вона.
Однак на запитання, у якому статусі зараз перебуває доставка озброєнь у цілому, представниця Білого дому зазначила, що хоче бути "обережною" в цьому питанні, оскільки це стосується питань оперативної безпеки.
Жан-П’єр також висловила переконання, що необхідна допомога буде швидко доставлена безпосередньо українським оборонцям.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, Австралія збирається виділити Україні новий пакет допомоги у 100 мільйонів доларів, які буде спрямовано на ПЗРК, безпілотники та інші військові потреби.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1) зросла інтенсивність роботи ЗСУ та втрати ворога
2) розігнали стадо польських шльоциків, що кордон блокували.
Псевдохвермери якось миттєво розсіялися
Може в них посівна?
Чи ЄнтадругоЄ?
зайва !!