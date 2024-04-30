Білий дім не коментує хід доставки американської зброї в Україну - з міркувань безпеки

Американська адміністрація не коментуватиме термінів та обсягів поставок зброї в Україну з міркувань безпеки.

Передає слова речниці Білого дому Карін Жан-П’єр Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Підтримка України триває. Вони отримують цю допомогу у сфері безпеки", - зазначила вона.

Однак на запитання, у якому статусі зараз перебуває доставка озброєнь у цілому, представниця Білого дому зазначила, що хоче бути "обережною" в цьому питанні, оскільки це стосується питань оперативної безпеки.

Жан-П’єр також висловила переконання, що необхідна допомога буде швидко доставлена безпосередньо українським оборонцям.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Австралія збирається виділити Україні новий пакет допомоги у 100 мільйонів доларів, які буде спрямовано на ПЗРК, безпілотники та інші військові потреби.

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