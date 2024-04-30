Белый дом не комментирует ход доставки американского оружия в Украину по соображениям безопасности

Американская администрация не будет комментировать сроки и объемы поставок оружия в Украину из соображений безопасности.

Слова спикера Белого дома Карин Жан-Пьер передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Поддержка Украины продолжается. Они получают эту помощь в сфере безопасности", - отметила она.

Однако на вопрос, в каком статусе сейчас находится доставка вооружений в целом, представитель Белого дома отметила, что хочет быть "осторожной" в этом вопросе, поскольку это касается вопросов оперативной безопасности.

Жан-Пьер также выразила убеждение, что необходимая помощь будет быстро доставлена непосредственно украинским защитникам.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Австралия собирается выделить Украине новый пакет помощи в 100 миллионов долларов, которые будут направлены на ПЗРК, беспилотники и другие военные нужды.

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