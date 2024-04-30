РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10875 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
1 754 14

Белый дом не комментирует ход доставки американского оружия в Украину по соображениям безопасности

дім,білий

Американская администрация не будет комментировать сроки и объемы поставок оружия в Украину из соображений безопасности.

Слова спикера Белого дома Карин Жан-Пьер передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Поддержка Украины продолжается. Они получают эту помощь в сфере безопасности", - отметила она.

Однако на вопрос, в каком статусе сейчас находится доставка вооружений в целом, представитель Белого дома отметила, что хочет быть "осторожной" в этом вопросе, поскольку это касается вопросов оперативной безопасности.

Жан-Пьер также выразила убеждение, что необходимая помощь будет быстро доставлена непосредственно украинским защитникам.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Австралия собирается выделить Украине новый пакет помощи в 100 миллионов долларов, которые будут направлены на ПЗРК, беспилотники и другие военные нужды.

Также читайте: Союзники по НАТО не выполнили того, что обещали Украине в последние месяцы, - Столтенберг

Автор: 

оружие (10198) США (26401)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
Не хвилюйтесь, десятки зелених будуть коментувати кожен крок, про який дізнаються.
показать весь комментарий
30.04.2024 02:07
+8
Залужний теж тримав у секреті таємниці партнерів - тому його МАРОДЕРНЯ зрадників й здихалася руками вови.
показать весь комментарий
30.04.2024 01:52
+7
тут у нас своїх коментаторів вистачає.
показать весь комментарий
30.04.2024 02:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Залужний теж тримав у секреті таємниці партнерів - тому його МАРОДЕРНЯ зрадників й здихалася руками вови.
показать весь комментарий
30.04.2024 01:52 Ответить
В идеале было бы сотня-другая топоров. И без комментариев
показать весь комментарий
30.04.2024 01:57 Ответить
Не хвилюйтесь, десятки зелених будуть коментувати кожен крок, про який дізнаються.
показать весь комментарий
30.04.2024 02:07 Ответить
на додачу з відосіками
показать весь комментарий
30.04.2024 05:20 Ответить
А ось питання тепер до ти хто захищає пресловуту Телегу.Не ютуб,не інста з вайбером такего не пропускають.
показать весь комментарий
30.04.2024 05:31 Ответить
А сірьожа говорить, що без без цього ла...на геть чисто "всьо пропало"
показать весь комментарий
30.04.2024 05:43 Ответить
тут у нас своїх коментаторів вистачає.
показать весь комментарий
30.04.2024 02:07 Ответить
ПАНИ ТА ПАНОВЕ, у меня складывается впечатление, шо теле марафон был внедрен, как радиствка Кэт и Штирлиц... В онлайн телемарафонщики, разные там мосейчучки допрашивают военных с передовой... И продажные газетчики добились отставки Гуменюк, бо не давала им лишнего ляпать... Помните , как какой-то журнашлюха заселфился на позициях, по которым тут же прилетело.
показать весь комментарий
30.04.2024 05:50 Ответить
Є вже й наочні результати:
1) зросла інтенсивність роботи ЗСУ та втрати ворога
2) розігнали стадо польських шльоциків, що кордон блокували.
Псевдохвермери якось миттєво розсіялися
Може в них посівна?
Чи ЄнтадругоЄ?
показать весь комментарий
30.04.2024 05:55 Ответить
Посевная должна уже закончиться. а буряки у них мож не вызревают?
показать весь комментарий
30.04.2024 06:11 Ответить
Вірне рішення розумних людей , бо інформація для москальні сьогодні
зайва !!
показать весь комментарий
30.04.2024 05:56 Ответить
Хоч хтось думає....
показать весь комментарий
30.04.2024 07:16 Ответить
головне щоб зараз з кожного чайника не лунало...контрнаступ-контрнаступ...
показать весь комментарий
30.04.2024 08:54 Ответить
Наконец-то на третий год большой войны вспомнили за военную тайну...
показать весь комментарий
30.04.2024 09:40 Ответить
 
 