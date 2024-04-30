Белый дом не комментирует ход доставки американского оружия в Украину по соображениям безопасности
Американская администрация не будет комментировать сроки и объемы поставок оружия в Украину из соображений безопасности.
Слова спикера Белого дома Карин Жан-Пьер передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Поддержка Украины продолжается. Они получают эту помощь в сфере безопасности", - отметила она.
Однако на вопрос, в каком статусе сейчас находится доставка вооружений в целом, представитель Белого дома отметила, что хочет быть "осторожной" в этом вопросе, поскольку это касается вопросов оперативной безопасности.
Жан-Пьер также выразила убеждение, что необходимая помощь будет быстро доставлена непосредственно украинским защитникам.
Как сообщал Цензор.НЕТ, Австралия собирается выделить Украине новый пакет помощи в 100 миллионов долларов, которые будут направлены на ПЗРК, беспилотники и другие военные нужды.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1) зросла інтенсивність роботи ЗСУ та втрати ворога
2) розігнали стадо польських шльоциків, що кордон блокували.
Псевдохвермери якось миттєво розсіялися
Може в них посівна?
Чи ЄнтадругоЄ?
зайва !!