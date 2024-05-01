Задержана банда "черных оружейников", продававших криминалитету трофейные пулеметы и снайперские винтовки, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности, совместно с Национальной полицией, нейтрализовала преступную группировку, подпольно торговавшую оружием в разных регионах Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Задержание организаторов

Как отмечается, в результате спецоперации в Киеве и Львове "на горячем" задержаны два организатора банды. Злоумышленники пытались продать криминалитету партию снайперских винтовок российского производства.

Еще пятеро фигурантов задержаны в Сумской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях.

Среди изъятого у злоумышленников - 59 боевых гранат, более десятка автоматов Калашникова, противопехотные мины и пулеметы.





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Схема "черных оружейников"

По данным следствия, фигуранты подыскивали потенциальных клиентов через свои связи в криминальной среде.

Также они регулярно "мониторили" специализированные интернет-платформы по продаже различных вооружений, где, в частности, выкладывали свои "предложения".





После получения "заказа" злоумышленники упаковывали его в коробки из-под бытовой техники и отправляли их по почте к "адресату". Таким образом они пытались замаскировать свой "товар". Но им это не удалось, поскольку Служба безопасности уже документировала каждый шаг преступной деятельности группировки.

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По имеющимся данным, фигуранты получали оружие и боеприпасы для продажи, прежде всего, из мест бывших боестолкновений вблизи линии фронта.

Затем полученные средства поражения хранили в специально оборудованных тайниках на территории своих домовладений и местных гаражных кооперативов.

Изъятие оружия

Во время обыска из тайников дополнительно изъято:

28 боевых пистолетов, в том числе - системы Макарова и ТТ;

более 10 снайперских винтовок Драгунова;

3 пистолета-пулемета;

почти 3,5 тыс. патронов различного калибра.





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Что грозит злоумышленникам

На данный момент двум организаторам группировки сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас они - под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников банды. Им грозит до 7 лет тюрьмы.