Задержана банда "черных оружейников", продававших криминалитету трофейные пулеметы и снайперские винтовки, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности, совместно с Национальной полицией, нейтрализовала преступную группировку, подпольно торговавшую оружием в разных регионах Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Задержание организаторов
Как отмечается, в результате спецоперации в Киеве и Львове "на горячем" задержаны два организатора банды. Злоумышленники пытались продать криминалитету партию снайперских винтовок российского производства.
Еще пятеро фигурантов задержаны в Сумской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях.
Среди изъятого у злоумышленников - 59 боевых гранат, более десятка автоматов Калашникова, противопехотные мины и пулеметы.
Схема "черных оружейников"
По данным следствия, фигуранты подыскивали потенциальных клиентов через свои связи в криминальной среде.
Также они регулярно "мониторили" специализированные интернет-платформы по продаже различных вооружений, где, в частности, выкладывали свои "предложения".
После получения "заказа" злоумышленники упаковывали его в коробки из-под бытовой техники и отправляли их по почте к "адресату". Таким образом они пытались замаскировать свой "товар". Но им это не удалось, поскольку Служба безопасности уже документировала каждый шаг преступной деятельности группировки.
По имеющимся данным, фигуранты получали оружие и боеприпасы для продажи, прежде всего, из мест бывших боестолкновений вблизи линии фронта.
Затем полученные средства поражения хранили в специально оборудованных тайниках на территории своих домовладений и местных гаражных кооперативов.
Изъятие оружия
Во время обыска из тайников дополнительно изъято:
- 28 боевых пистолетов, в том числе - системы Макарова и ТТ;
- более 10 снайперских винтовок Драгунова;
- 3 пистолета-пулемета;
- почти 3,5 тыс. патронов различного калибра.
Что грозит злоумышленникам
На данный момент двум организаторам группировки сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Сейчас они - под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников банды. Им грозит до 7 лет тюрьмы.
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тож "банда" перейшла дорогу ментам
тому і затримали
Суки-негри...
)))
Якщо держава не хоче лігалізувати зброю для громадян, то це зроблять інші…
В 1939 году себестоимость производства одного пистолета «Люгер» фирмой Mauser-Werke A. G. составляла 11,5 рейхсмарки, а магазина к нему - 3,15 рейхсмарки. Себестоимость комплектного пистолета «Люгер» с двумя магазинами равнялась 17,8 рейхсмарки, вермахту Mauser продавал дороже - за 32 рейхсмарки, в то время когда винтовка Mauser 98k стоила 70 рейхсмарок, a пулемёт MG-34 стоил Вермахту 300 рейхсмарок.
Это точно какие то тыловые профессиональные военные, начальники складов.