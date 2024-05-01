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Задержана банда "черных оружейников", продававших криминалитету трофейные пулеметы и снайперские винтовки, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности, совместно с Национальной полицией, нейтрализовала преступную группировку, подпольно торговавшую оружием в разных регионах Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Задержание организаторов

Как отмечается, в результате спецоперации в Киеве и Львове "на горячем" задержаны два организатора банды. Злоумышленники пытались продать криминалитету партию снайперских винтовок российского производства.

Еще пятеро фигурантов задержаны в Сумской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях.

Среди изъятого у злоумышленников - 59 боевых гранат, более десятка автоматов Калашникова, противопехотные мины и пулеметы.

СБУ затримала "чорних зброярів", які продавали зброю криміналітету
СБУ затримала "чорних зброярів", які продавали зброю криміналітету

Смотрите также: Задержаны "черные оружейники", пытавшиеся продать криминалитету трофейные гранатометы и взрывчатку, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Схема "черных оружейников"

По данным следствия, фигуранты подыскивали потенциальных клиентов через свои связи в криминальной среде.

Также они регулярно "мониторили" специализированные интернет-платформы по продаже различных вооружений, где, в частности, выкладывали свои "предложения".

СБУ затримала "чорних зброярів", які продавали зброю криміналітету
СБУ затримала "чорних зброярів", які продавали зброю криміналітету

После получения "заказа" злоумышленники упаковывали его в коробки из-под бытовой техники и отправляли их по почте к "адресату". Таким образом они пытались замаскировать свой "товар". Но им это не удалось, поскольку Служба безопасности уже документировала каждый шаг преступной деятельности группировки.

Читайте также: Подозреваемые в убийстве полицейского планировали сбежать из Украины. Говорят, что перевозили боевые гранаты, - спикер Нацполиции Бережная

По имеющимся данным, фигуранты получали оружие и боеприпасы для продажи, прежде всего, из мест бывших боестолкновений вблизи линии фронта.

Затем полученные средства поражения хранили в специально оборудованных тайниках на территории своих домовладений и местных гаражных кооперативов.

Изъятие оружия

Во время обыска из тайников дополнительно изъято:

  • 28 боевых пистолетов, в том числе - системы Макарова и ТТ;
  • более 10 снайперских винтовок Драгунова;
  • 3 пистолета-пулемета;
  • почти 3,5 тыс. патронов различного калибра.

СБУ затримала "чорних зброярів", які продавали зброю криміналітету
СБУ затримала "чорних зброярів", які продавали зброю криміналітету

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убийство полицейского в Винницкой области: нападавшие перевозили 100 гранат и 25 тысяч патронов

Что грозит злоумышленникам

На данный момент двум организаторам группировки сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас они - под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников банды. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

Автор: 

оружие (10215) Нацполиция (16459) СБУ (19893)


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Топ комментарии
+7
Затримано банду "чорних зброярів

Суки-негри...
)))
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01.05.2024 16:29
+6
нікого з кріменалітету не затримали??
тож "банда" перейшла дорогу ментам
тому і затримали
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01.05.2024 16:28
+5
Йде війна а народ не озброенний.

Якщо держава не хоче лігалізувати зброю для громадян, то це зроблять інші…
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01.05.2024 16:43
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Правила форума Совет форумчан
нікого з кріменалітету не затримали??
тож "банда" перейшла дорогу ментам
тому і затримали
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01.05.2024 16:28 Ответить
Затримано банду "чорних зброярів

Суки-негри...
)))
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01.05.2024 16:29 Ответить
Йде війна а народ не озброенний.

Якщо держава не хоче лігалізувати зброю для громадян, то це зроблять інші…
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01.05.2024 16:43 Ответить
Доречі, це не ******* зброя, а старий мотлох.
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01.05.2024 16:44 Ответить
Дискримінація за расовою ознакою
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01.05.2024 16:54 Ответить
На четвертій фото інвалідна паличка - це теж зброя? Бюджетний варіант?
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01.05.2024 16:29 Ответить
Це для бабці тростиночка
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01.05.2024 16:45 Ответить
Там ще картоплю розсипали
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01.05.2024 16:51 Ответить
Раз вона там є , значить стріляє .
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01.05.2024 17:42 Ответить
Трофейні парабелуми та нагани?
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01.05.2024 16:30 Ответить
Пистолет Люгера Парабеллум Luger P08 модель 1902 года
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01.05.2024 16:40 Ответить
На изготовление одного «Люгера» фирма Mauser-Werke A. G. в период наибольшей интенсивности выпуска затрачивала 12,5 человеко-часа; его производство являлось достаточно трудоёмким. При массе самого пистолета 0,87 кг для производства его требовалось 6,1 кг металла. При изготовлении выполнялось 778 отдельных операций: 642 операции на станочном оборудовании и 136 вручную.

В 1939 году себестоимость производства одного пистолета «Люгер» фирмой Mauser-Werke A. G. составляла 11,5 рейхсмарки, а магазина к нему - 3,15 рейхсмарки. Себестоимость комплектного пистолета «Люгер» с двумя магазинами равнялась 17,8 рейхсмарки, вермахту Mauser продавал дороже - за 32 рейхсмарки, в то время когда винтовка Mauser 98k стоила 70 рейхсмарок, a пулемёт MG-34 стоил Вермахту 300 рейхсмарок.
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01.05.2024 17:04 Ответить
Це ти до чого розповідаєш? Чи в тебе рейхсмарки залишились??? То це тобі потрібно до плешивого гітлера….
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02.05.2024 14:11 Ответить
Немецкие гранаты М24.
Это точно какие то тыловые профессиональные военные, начальники складов.
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01.05.2024 16:31 Ответить
ІМІТАЦІЯ БУРНАЙ ДЄТЯЛЬНОСТІ на вимоги партнерів до **************! Але це тільки початок - я впевненна у СБУ та інших структурах почнеться злив кремлівських , Малюк буде думати наскільки далі служити ЄРМАКУ ? Якщо не Малюк то інші нормальні специ.
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01.05.2024 16:34 Ответить
Ясна річ, що із складів п......на. ППС, парабелум,нагани,тетешки ну і один ******** кацапський ПМ З АКМом. Вони бубуть твердити що викопали раритети часів Вов.
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01.05.2024 16:40 Ответить
Музей пістолетів мвд пограбували
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01.05.2024 16:56 Ответить
ні , взяли як реквізит для зйомок своєї бурхливої діяльності ... Памятаємо як они під нажимом Пріцкер-інспекціїЛІЄВА брали? а потім Портновські суди відпускали...
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01.05.2024 17:00 Ответить
Навіщо цей архаїзм? Досить маленького FPV дрона і ніяких проблем...
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01.05.2024 17:45 Ответить
 
 