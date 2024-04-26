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Задержаны "черные оружейники", пытавшиеся продать криминалитету трофейные гранатометы и взрывчатку, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности, совместно с Национальной полицией, предотвратила продажи оружия представителям криминальных кругов в Полтавской, Одесской и Житомирской областях.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате комплексных мероприятий задержаны торговцы трофейным вооружением, которое нелегально вывозили из мест бывших боевых действий вблизи линии фронта. Среди изъятого у фигурантов - российские противотанковые гранатометы, автоматы Калашникова и взрывчатка.

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Затримано торговців трофейною зброєю

Так, на Полтавщине нейтрализована преступная группировка, пытавшаяся продать арсенал боевых гранат и автоматическое оружие. Чтобы найти покупателей, фигуранты использовали личные связи среди криминалитета. Сотрудники СБУ задержали организатора и двух участников банды на попытке сбыта боевых средств поражения.

Затримано торговців трофейною зброєю

В Одесской области сообщено о подозрении местному жителю, который хотел продать более полукилограмма пластида и устройства для минно-взрывчатых веществ. Кроме того, он пытался реализовать две боевые гранаты и почти 5 метров шнура для детонирования взрывчатки.

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Затримано торговців трофейною зброєю

На Житомирщине разоблачены еще трое торговцев оружием. Злоумышленники предлагали своим клиентам целый арсенал трофейных средств поражения. Во время обысков у фигурантов изъяли автомат Калашникова и реактивный пехотный огнемет "Шмель" российского производства. Также обнаружено более 20 боевых гранат и большое количество патронов к стрелковому вооружению.

В СБУ сообщили, что по всем раскрывшимся фактам продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности.

Затримано торговців трофейною зброєю

Как отмечается, изъятые средства поражения планируется передать на нужды ВСУ.

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Затримано торговців трофейною зброєю
Затримано торговців трофейною зброєю
Затримано торговців трофейною зброєю
Затримано торговців трофейною зброєю

Автор: 

оружие (10215) Нацполиция (16458) СБУ (19890)


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Топ комментарии
+2
взагалі-то такий арсенал мав би бути у кожній хаті адекватного, притомного Громадянина України (а не тільки у блатальона Монако і криміналітету, що часто одне й те саме), враховуючи, що тупа, антиукраїнська, імпотентно-зрадницька влада Зеленськага абсолютно про.бала захист як пересічного українця так і Держави у цілому...
подяка Залужному, військовому керівництву, Воїнам, волонтерам і простим Українцям, що спинили і тримають північно-східних людожерів на лінії зіткнення і по за нею...
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26.04.2024 13:58
+1
затримали тих хто продавав..
а тих хто купував ні..
тобто продавці спробквали грати на полі ментов..
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26.04.2024 13:30
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Правила форума Совет форумчан
затримали тих хто продавав..
а тих хто купував ні..
тобто продавці спробквали грати на полі ментов..
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26.04.2024 13:30 Ответить
На полі білих білих зброярів.
Якийсь расизм
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26.04.2024 13:32 Ответить
А зелений пістоль то хіба не глок?
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26.04.2024 13:47 Ответить
Посадить і відразу амністувати на запоріжський напрямок...
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26.04.2024 13:53 Ответить
взагалі-то такий арсенал мав би бути у кожній хаті адекватного, притомного Громадянина України (а не тільки у блатальона Монако і криміналітету, що часто одне й те саме), враховуючи, що тупа, антиукраїнська, імпотентно-зрадницька влада Зеленськага абсолютно про.бала захист як пересічного українця так і Держави у цілому...
подяка Залужному, військовому керівництву, Воїнам, волонтерам і простим Українцям, що спинили і тримають північно-східних людожерів на лінії зіткнення і по за нею...
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26.04.2024 13:58 Ответить
Трофеи с Америки ?
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26.04.2024 14:26 Ответить
Панду геть !!!
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26.04.2024 14:29 Ответить
ну дай те ж накінець адреси???
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26.04.2024 15:03 Ответить
может тебе еще ключ дать от квартиры где деньги лежат ?
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26.04.2024 15:08 Ответить
зброї повно..
а ухилянти лопатами збираються воювати...
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26.04.2024 15:18 Ответить
Роззброювати населення під час війни, можуть лише зрадники, виключення лише боротьба з ДРГ москалів.
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26.04.2024 16:59 Ответить
 
 