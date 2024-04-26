Задержаны "черные оружейники", пытавшиеся продать криминалитету трофейные гранатометы и взрывчатку, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности, совместно с Национальной полицией, предотвратила продажи оружия представителям криминальных кругов в Полтавской, Одесской и Житомирской областях.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате комплексных мероприятий задержаны торговцы трофейным вооружением, которое нелегально вывозили из мест бывших боевых действий вблизи линии фронта. Среди изъятого у фигурантов - российские противотанковые гранатометы, автоматы Калашникова и взрывчатка.

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Так, на Полтавщине нейтрализована преступная группировка, пытавшаяся продать арсенал боевых гранат и автоматическое оружие. Чтобы найти покупателей, фигуранты использовали личные связи среди криминалитета. Сотрудники СБУ задержали организатора и двух участников банды на попытке сбыта боевых средств поражения.

В Одесской области сообщено о подозрении местному жителю, который хотел продать более полукилограмма пластида и устройства для минно-взрывчатых веществ. Кроме того, он пытался реализовать две боевые гранаты и почти 5 метров шнура для детонирования взрывчатки.

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На Житомирщине разоблачены еще трое торговцев оружием. Злоумышленники предлагали своим клиентам целый арсенал трофейных средств поражения. Во время обысков у фигурантов изъяли автомат Калашникова и реактивный пехотный огнемет "Шмель" российского производства. Также обнаружено более 20 боевых гранат и большое количество патронов к стрелковому вооружению.



В СБУ сообщили, что по всем раскрывшимся фактам продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности.

Как отмечается, изъятые средства поражения планируется передать на нужды ВСУ.

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