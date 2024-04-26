Затримано "чорних зброярів", які намагалися продати криміналітету трофейні гранатомети та вибухівку, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки спільно з Національною поліцією запобігла продажу зброї представникам кримінальних кіл у Полтавській, Одеській та Житомирській областях.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.



Як зазначається, у результаті комплексних заходів затримано торгівців трофейним озброєнням, яке нелегально вивозили з місць колишніх боїв поблизу лінії фронту. Серед вилученого у фігурантів – російські протитанкові гранатомети, автомати Калашникова та вибухівка.

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Так, на Полтавщині: нейтралізовано злочинне угруповання, яке намагалося продати арсенал бойових гранат і автоматичну зброю. Щоб знайти покупців, фігуранти використовували особисті зв’язки серед криміналітету. Співробітники СБУ затримали організатора і двох учасників банди на спробі збуту бойових засобів ураження.

В Одеській області: повідомлено про підозру місцевому жителю, який хотів продати понад пів кілограма пластиду та пристрої для мінно-вибухових речовин. Крім того, він намагався реалізувати дві бойові гранати і майже 5 метрів шнура для детонування вибухівки.

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На Житомирщині: викрито ще трьох торгівців зброєю. Зловмисники пропонували своїм клієнтам цілий арсенал трофейних засобів ураження. Під час обшуків у фігурантів вилучили автомат Калашникова та реактивний піхотний вогнемет "Джміль" російського виробництва. Також виявлено понад 20 бойових гранат та велику кількість набоїв до стрілецького озброєння.



У СБУ повідомили, що за всіма викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності.

Як зазначається, вилучені засоби ураження планується передати на потреби ЗСУ.

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