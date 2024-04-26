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Затримано "чорних зброярів", які намагалися продати криміналітету трофейні гранатомети та вибухівку, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки спільно з Національною поліцією запобігла продажу зброї представникам кримінальних кіл у Полтавській, Одеській та Житомирській областях.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у результаті комплексних заходів затримано торгівців трофейним озброєнням, яке нелегально вивозили з місць колишніх боїв поблизу лінії фронту. Серед вилученого у фігурантів – російські протитанкові гранатомети, автомати Калашникова та вибухівка.

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Затримано торговців трофейною зброєю

Так, на Полтавщині: нейтралізовано злочинне угруповання, яке намагалося продати арсенал бойових гранат і автоматичну зброю. Щоб знайти покупців, фігуранти використовували особисті зв’язки серед криміналітету. Співробітники СБУ затримали організатора і двох учасників банди на спробі збуту бойових засобів ураження.

Затримано торговців трофейною зброєю

В Одеській області: повідомлено про підозру місцевому жителю, який хотів продати понад пів кілограма пластиду та пристрої для мінно-вибухових речовин. Крім того, він намагався реалізувати дві бойові гранати і майже 5 метрів шнура для детонування вибухівки.

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Затримано торговців трофейною зброєю

На Житомирщині: викрито ще трьох торгівців зброєю. Зловмисники пропонували своїм клієнтам цілий арсенал трофейних засобів ураження. Під час обшуків у фігурантів вилучили автомат Калашникова та реактивний піхотний вогнемет "Джміль" російського виробництва. Також виявлено понад 20 бойових гранат та велику кількість набоїв до стрілецького озброєння.

У СБУ повідомили, що за всіма викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності.

Затримано торговців трофейною зброєю

Як зазначається, вилучені засоби ураження планується передати на потреби ЗСУ.

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Затримано торговців трофейною зброєю
Затримано торговців трофейною зброєю
Затримано торговців трофейною зброєю
Затримано торговців трофейною зброєю

Автор: 

зброя (7461) Нацполіція (15163) СБУ (12809)


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Топ коментарі
+2
взагалі-то такий арсенал мав би бути у кожній хаті адекватного, притомного Громадянина України (а не тільки у блатальона Монако і криміналітету, що часто одне й те саме), враховуючи, що тупа, антиукраїнська, імпотентно-зрадницька влада Зеленськага абсолютно про.бала захист як пересічного українця так і Держави у цілому...
подяка Залужному, військовому керівництву, Воїнам, волонтерам і простим Українцям, що спинили і тримають північно-східних людожерів на лінії зіткнення і по за нею...
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26.04.2024 13:58
+1
затримали тих хто продавав..
а тих хто купував ні..
тобто продавці спробквали грати на полі ментов..
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26.04.2024 13:30
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затримали тих хто продавав..
а тих хто купував ні..
тобто продавці спробквали грати на полі ментов..
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26.04.2024 13:30 Відповісти
На полі білих білих зброярів.
Якийсь расизм
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26.04.2024 13:32 Відповісти
А зелений пістоль то хіба не глок?
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26.04.2024 13:47 Відповісти
Посадить і відразу амністувати на запоріжський напрямок...
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26.04.2024 13:53 Відповісти
взагалі-то такий арсенал мав би бути у кожній хаті адекватного, притомного Громадянина України (а не тільки у блатальона Монако і криміналітету, що часто одне й те саме), враховуючи, що тупа, антиукраїнська, імпотентно-зрадницька влада Зеленськага абсолютно про.бала захист як пересічного українця так і Держави у цілому...
подяка Залужному, військовому керівництву, Воїнам, волонтерам і простим Українцям, що спинили і тримають північно-східних людожерів на лінії зіткнення і по за нею...
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26.04.2024 13:58 Відповісти
Трофеи с Америки ?
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26.04.2024 14:26 Відповісти
Панду геть !!!
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26.04.2024 14:29 Відповісти
ну дай те ж накінець адреси???
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26.04.2024 15:03 Відповісти
может тебе еще ключ дать от квартиры где деньги лежат ?
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26.04.2024 15:08 Відповісти
зброї повно..
а ухилянти лопатами збираються воювати...
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26.04.2024 15:18 Відповісти
Роззброювати населення під час війни, можуть лише зрадники, виключення лише боротьба з ДРГ москалів.
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26.04.2024 16:59 Відповісти
 
 