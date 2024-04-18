Жодної контрабанди зброї за кордон не зафіксували, - МВС
Не зафіксовано жодного випадку контрабанди зброї за межі України.
Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, передає Цензор.НЕТ.
Вона розповіла про зустріч на Європейському поліцейському конгресі з керівним директором і командувачем цивільними операціями ЄС у Європейській службі зовнішніх справ Стефаном Томатом.
"На сьогодні не зафіксовано жодного випадку контрабанди зброї за межі України. Разом з тим маємо враховувати такі ризики", - написала Павліченко.
Вона зазначила, що МВС планує продовжувати співпрацю й обмін інформацією щодо цього з агенціями ЄС та країнами-членами Євросоюзу.
"Наразі з партнерами напрацьовуємо спільний план дій запобігання і протидії незаконному обігу зброї, який має посилити підрозділи системи МВС реагувати на такі ризики, - додала Павліченко.
Сторони під час зустрічі обговорили і питання адаптації українського законодавства до вимог ЄС.
"Цей напрямок є важливим як для МВС, так і для країни в цілому. Маємо позитивну динаміку в цьому процесі. Значна частина законів уже пройшла адаптацію, зокрема, за підтримки EUAM Ukraine. Попереду залишається немалий обсяг роботи і в цьому питанні розраховуємо на експерту підтримку місії", - поінформувала заступниця міністра.
Павліченко і Томат обговорили і створення та функціонування Координаційного центру інтегрованого управління кордоном в Україні.
За її словами, такий центр передбачає залучення 12 суб’єктів управління кордонами для здійснення ефективного моніторингу ситуації на кордоні, проведення аналізу ризиків та посилення комунікаційних спроможностей.
"Впровадження інтегрованого принципу є одним зі стандартів Європейського Союзу. Разом з тим плануємо посилення Державної прикордонної служби України на прикордонних смугах і пунктах пропуску. Це допоможе зміцнити їхні спроможності захищати рубежі нашої держави, а в майбутньому - зовнішніх кордонів ЄС", - пояснила вона.
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Ось Вам посилання міністра МВС, чи це кацапське іпсо?)
https://vechirniy.kyiv.ua/news/97257/
Маю вдома дві сокири (незареєстровані).
Вже два роки форумні кацапи намагаються просунути тему про контрабанду зборї з України...
ви не зрозуміли.
вся ця зброя буде направлена, на отой бєзпрєдел, що утворився в україні за тридцять років.
усі ці судді, мєнти, чиновники, містечкові князькі, повинні готуватися, до справедливості.
тупорила, мєнтовка катерина, навіть не усвідомлює, що її чекає у майбутньому, як що звісно, україна переможе.