Жодної контрабанди зброї за кордон не зафіксували, - МВС

Не зафіксовано жодного випадку контрабанди зброї за межі України.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, передає Цензор.НЕТ.

Вона розповіла про зустріч на Європейському поліцейському конгресі з керівним директором і командувачем цивільними операціями ЄС у Європейській службі зовнішніх справ Стефаном Томатом.

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"На сьогодні не зафіксовано жодного випадку контрабанди зброї за межі України. Разом з тим маємо враховувати такі ризики", - написала Павліченко.

Вона зазначила, що МВС планує продовжувати співпрацю й обмін інформацією щодо цього з агенціями ЄС та країнами-членами Євросоюзу.

"Наразі з партнерами напрацьовуємо спільний план дій запобігання і протидії незаконному обігу зброї, який має посилити підрозділи системи МВС реагувати на такі ризики, - додала Павліченко.

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Сторони під час зустрічі обговорили і питання адаптації українського законодавства до вимог ЄС.

"Цей напрямок є важливим як для МВС, так і для країни в цілому. Маємо позитивну динаміку в цьому процесі. Значна частина законів уже пройшла адаптацію, зокрема, за підтримки EUAM Ukraine. Попереду залишається немалий обсяг роботи і в цьому питанні розраховуємо на експерту підтримку місії", - поінформувала заступниця міністра.

Павліченко і Томат обговорили і створення та функціонування Координаційного центру інтегрованого управління кордоном в Україні.

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За її словами, такий центр передбачає залучення 12 суб’єктів управління кордонами для здійснення ефективного моніторингу ситуації на кордоні, проведення аналізу ризиків та посилення комунікаційних спроможностей.

"Впровадження інтегрованого принципу є одним зі стандартів Європейського Союзу. Разом з тим плануємо посилення Державної прикордонної служби України на прикордонних смугах і пунктах пропуску. Це допоможе зміцнити їхні спроможності захищати рубежі нашої держави, а в майбутньому - зовнішніх кордонів ЄС", - пояснила вона.