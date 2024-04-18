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Жодної контрабанди зброї за кордон не зафіксували, - МВС

зброя

Не зафіксовано жодного випадку контрабанди зброї за межі України.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, передає Цензор.НЕТ.

Вона розповіла про зустріч на Європейському поліцейському конгресі з керівним директором і командувачем цивільними операціями ЄС у Європейській службі зовнішніх справ Стефаном Томатом.

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"На сьогодні не зафіксовано жодного випадку контрабанди зброї за межі України. Разом з тим маємо враховувати такі ризики", - написала Павліченко.

Вона зазначила, що МВС планує продовжувати співпрацю й обмін інформацією щодо цього з агенціями ЄС та країнами-членами Євросоюзу.

"Наразі з партнерами напрацьовуємо спільний план дій запобігання і протидії незаконному обігу зброї, який має посилити підрозділи системи МВС реагувати на такі ризики, - додала Павліченко.

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Сторони під час зустрічі обговорили і питання адаптації українського законодавства до вимог ЄС.

"Цей напрямок є важливим як для МВС, так і для країни в цілому. Маємо позитивну динаміку в цьому процесі. Значна частина законів уже пройшла адаптацію, зокрема, за підтримки EUAM Ukraine. Попереду залишається немалий обсяг роботи і в цьому питанні розраховуємо на експерту підтримку місії", - поінформувала заступниця міністра.

Павліченко і Томат обговорили і створення та функціонування Координаційного центру інтегрованого управління кордоном в Україні.

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За її словами, такий центр передбачає залучення 12 суб’єктів управління кордонами для здійснення ефективного моніторингу ситуації на кордоні, проведення аналізу ризиків та посилення комунікаційних спроможностей.

"Впровадження інтегрованого принципу є одним зі стандартів Європейського Союзу. Разом з тим плануємо посилення Державної прикордонної служби України на прикордонних смугах і пунктах пропуску. Це допоможе зміцнити їхні спроможності захищати рубежі нашої держави, а в майбутньому - зовнішніх кордонів ЄС", - пояснила вона.

Автор: 

контрабанда (1821) МВС (3499) зброя (7433) Павліченко Катерина (20)


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Топ коментарі
+2
Брехня.
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18.04.2024 13:30
+1
Існує брехня і правда. Французька Наташа не надає жодних доказів своїй фантазії, тому це за визначенням брехня...
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18.04.2024 13:39
+1
Не зафіксували не означає-немає.
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18.04.2024 14:21
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СПРАВДІ!? А ВИ ДОБРЕ ШУКАЛИ, ЧИ ХОТІЛИ ЗНАЙТИ?! В СЕРЕДИНІ УКРАЇНИ НЕЛЕГАЛЬНОЇ ЗБРОЇ З ФРОНТУ СТІЛЬКИ, ЩО ТІ ЯКІ МАЮТЬ ЗАРЕЄСТРОВАНУ ЗБРОЮ ВИГЛЯДАЮТЬ ДИВАКАМИ ЗІ СВОЇМИ КАРАБІНАМИ ТА БЕРДАНКАМИ!! ПІД ПІДЛОГАМИ НАВІТЬ ГРАНАТОМЕТИ У ДЕКОГО Є!!! !!!!
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18.04.2024 13:26 Відповісти
Брехня.
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18.04.2024 13:30 Відповісти
Ага, існує лише дві думки: ваша і брехня. Правда Ви свою ніколи довести не можете.....
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18.04.2024 13:32 Відповісти
Існує брехня і правда. Французька Наташа не надає жодних доказів своїй фантазії, тому це за визначенням брехня...
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18.04.2024 13:39 Відповісти
Таких новин і на цензорі валом. А тепер попрошу Вас довести протилежне або по- чоловічому визнати накінець що Ви брехло
Ось Вам посилання міністра МВС, чи це кацапське іпсо?)
https://vechirniy.kyiv.ua/news/97257/
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18.04.2024 14:27 Відповісти
Слухай полудурок, подивися скільки тої нелегальної зброї було в 2021. Ці данні є. Її кількість оцінювали в 4,5 мільйона одиниць тоді, - зараз навіть менше. І завали хрипло.
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18.04.2024 15:08 Відповісти
От бидло і з тебе вилізло, брехливе тріпло..... В стійло, вчити матчастину і спілкування з людьми
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18.04.2024 15:39 Відповісти
В мене "під підлогою" сусіди живуть.
Маю вдома дві сокири (незареєстровані).
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18.04.2024 13:34 Відповісти
А ви вже знайшли? Покажіть.
Вже два роки форумні кацапи намагаються просунути тему про контрабанду зборї з України...
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18.04.2024 13:37 Відповісти
нєнє.
ви не зрозуміли.
вся ця зброя буде направлена, на отой бєзпрєдел, що утворився в україні за тридцять років.
усі ці судді, мєнти, чиновники, містечкові князькі, повинні готуватися, до справедливості.
тупорила, мєнтовка катерина, навіть не усвідомлює, що її чекає у майбутньому, як що звісно, україна переможе.
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18.04.2024 13:34 Відповісти
Зате крадені гроші за кордон в офшори рікою течуть..
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18.04.2024 13:42 Відповісти
Не зафіксували не означає-немає.
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18.04.2024 14:21 Відповісти
 
 