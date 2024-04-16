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Росія доставила до Лівії тисячі тонн зброї, - The Times

лівія

Росія посилює свою військову присутність в Африці.

Про це пише видання The Times, передає Цензор.НЕТ.

Аналітик лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute Джалель Харчауї заявив, що відправляє військові вантажі до Лівії завдяки дуже поступливій сім'ї східного лівійського воєначальника Хафтара. Такі поставки відбулися цього місяця.

Хафтар
Хафтар

За даними видання, судно у супроводі фрегата ВМФ зайшло в порт Тобрук на сході Лівії 8 квітня після відплиття з російської військово-морської бази в Тартусі, Сирія, і вивантажило до 6 тисяч тонн обладнання.

Також рух кораблів РФ збігається з прибуттям військових інструкторів РФ до Нігеру.

Кількість російського персоналу на базі Брак аш-Шатті збільшилася з 300 до близько 400 осіб, зазначив Харчауї.

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Хафтар надав доступ до порту Тобрук після неодноразових минулорічних візитів заступника міністра оборони Росії Юнус-Бека Євкурова.

"Амбіції Росії, що стоять за інтенсивними спробами "загравання", полягають у підписанні офіційного оборонного меморандуму, який призведе до встановлення постійної російської військово-морської присутності в Тобруку", - пояснив Харчауї.

За його словами, Тобрук вже діє як морський канал РФ до всієї Африки. А союз Росії з Хафтаром, який колись був агентом ЦРУ, є ударом для США.

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Автор: 

Лівія (117) зброя (7447) росія (65052)


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Топ коментарі
+8
США не набридло отримувати за щоку? Схоже їм подобається.
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16.04.2024 15:46
+4
Зате в них "стабільність" -- бензин не дорожчає. А це -- велике досягнення адміністраціі Дж.Байдена.
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16.04.2024 15:57
+3
США стали домом пристарілих керують пердуни та до влади рвется старий СКАЖЕНИЙ нарцис так шо штати стали Тиквою як в казці про Золушку
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16.04.2024 15:58
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США не набридло отримувати за щоку? Схоже їм подобається.
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16.04.2024 15:46 Відповісти
Їм за це добре платять
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16.04.2024 15:47 Відповісти
Зате в них "стабільність" -- бензин не дорожчає. А це -- велике досягнення адміністраціі Дж.Байдена.
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16.04.2024 15:57 Відповісти
США стали домом пристарілих керують пердуни та до влади рвется старий СКАЖЕНИЙ нарцис так шо штати стали Тиквою як в казці про Золушку
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16.04.2024 15:58 Відповісти
Хіба якось втратила порнозірка,котра брала за щоку в Трампа)
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16.04.2024 16:01 Відповісти
> союз росії з Хафтаром, який колись був агентом ЦРУ, є ударом для США.

Занепокоєння.
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16.04.2024 15:48 Відповісти
Як оком Ізраїля-
Дивитись на світ?-

Який хоче знищити...
Зтерти... Завіт...

Прибрати до рук-
Території...

То, може правильно-
Відрубувати крюк-..

На початку історії...
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16.04.2024 15:53 Відповісти
Дуже образно, аж занадто, як для мене. Нічого не зрозумів. Але ритм і рима є.
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16.04.2024 16:00 Відповісти
Намагаюсь...
До глибин докопатись...

Я так ругаюсь...
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16.04.2024 16:18 Відповісти
Натхнення Вам!
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16.04.2024 16:32 Відповісти
98 відсотків-
Що ти мене зрозумів!

Історія без колготок-
Голе тіло -
Для потіх...

Підвержене похоті...
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16.04.2024 17:11 Відповісти
Мені дуже важко... В мене в школі була класна і дуже сувора вчителька української. Було це ще за радянських часів, і мала вона за свою пед.діяльнісь орден леніна. Так от: мені дуже важко читати російські слова в українській мові. В укр.мові нема тих слів, що Ви написали в останньому рядку
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17.04.2024 10:18 Відповісти
Згадалось, хтось з великих говорив, що твори, переобтяжені багатьма сенсами, важко сприймаються.
Як бы мовити: "будьте простіше, і люди до Вас потягнуться".
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17.04.2024 10:22 Відповісти
а ми все чекаємо коли у москалів скінчаться ресурси...
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16.04.2024 15:53 Відповісти
Заказуха 100% ная.
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16.04.2024 16:17 Відповісти
на бульбофюрера ******.
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16.04.2024 15:54 Відповісти
Хафтар учился в СССР: в 1977-1978 гг. он окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB_(%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0) высшие офицерские курсы «Выстрел» , а в 1983 году был слушателем курсов в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5 Академии имени М. В. Фрунзе и, как и многие арабские высшие офицеры того времени, знает русский языкhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0%D1%80,_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0#cite_note-5 [5] .
Агент ЦРУ? Сомневаюсь, хотя 20 лет жил в штатах и имел гражданство... Скорее кацапская консерва.
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16.04.2024 16:02 Відповісти
В большенстве своем - чушь И где же происходило становление игил, интересно?
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16.04.2024 16:43 Відповісти
Члени з ООН глибоко захвильовані, рахуючи гроші…
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16.04.2024 16:21 Відповісти
 
 