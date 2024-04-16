Росія доставила до Лівії тисячі тонн зброї, - The Times
Росія посилює свою військову присутність в Африці.
Про це пише видання The Times, передає Цензор.НЕТ.
Аналітик лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute Джалель Харчауї заявив, що відправляє військові вантажі до Лівії завдяки дуже поступливій сім'ї східного лівійського воєначальника Хафтара. Такі поставки відбулися цього місяця.
За даними видання, судно у супроводі фрегата ВМФ зайшло в порт Тобрук на сході Лівії 8 квітня після відплиття з російської військово-морської бази в Тартусі, Сирія, і вивантажило до 6 тисяч тонн обладнання.
Також рух кораблів РФ збігається з прибуттям військових інструкторів РФ до Нігеру.
Кількість російського персоналу на базі Брак аш-Шатті збільшилася з 300 до близько 400 осіб, зазначив Харчауї.
Хафтар надав доступ до порту Тобрук після неодноразових минулорічних візитів заступника міністра оборони Росії Юнус-Бека Євкурова.
"Амбіції Росії, що стоять за інтенсивними спробами "загравання", полягають у підписанні офіційного оборонного меморандуму, який призведе до встановлення постійної російської військово-морської присутності в Тобруку", - пояснив Харчауї.
За його словами, Тобрук вже діє як морський канал РФ до всієї Африки. А союз Росії з Хафтаром, який колись був агентом ЦРУ, є ударом для США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Занепокоєння.
Дивитись на світ?-
Який хоче знищити...
Зтерти... Завіт...
Прибрати до рук-
Території...
То, може правильно-
Відрубувати крюк-..
На початку історії...
До глибин докопатись...
Я так ругаюсь...
Що ти мене зрозумів!
Історія без колготок-
Голе тіло -
Для потіх...
Підвержене похоті...
Як бы мовити: "будьте простіше, і люди до Вас потягнуться".
Агент ЦРУ? Сомневаюсь, хотя 20 лет жил в штатах и имел гражданство... Скорее кацапская консерва.