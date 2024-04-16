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Новости
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Россия доставила в Ливию тысячи тонн оружия, - The Times

лівія

Россия усиливает свое военное присутствие в Африке.

Об этом пишет издание The Times, передает Цензор.НЕТ.

Аналитик лондонского аналитического центра Royal United Services Institute Джжалель Харчауи заявил, что отправляет военные грузы в Ливию благодаря очень уступчивой семье восточного ливийского военачальника Хафтара. Такие поставки прошли в этом месяце.

Хафтар
Хафтар

По данным издания, судно в сопровождении фрегата ВМФ зашло в порт Тобрук на востоке Ливии 8 апреля после отплытия с российской военно-морской базы в Тартусе, Сирия, и выгрузило до 6 тысяч тонн оборудования.

Также движение кораблей РФ совпадает с прибытием военных инструкторов РФ в Нигер.

Количество российского персонала на базе Брак аш-Шатти увеличилось с 300 до около 400 человек, отметил Харчауи.

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Хафтар предоставил доступ в порт Тобрук после неоднократных визитов замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова.

"Амбиции России, стоящие за интенсивными попытками "заигрывания", заключаются в подписании официального оборонного меморандума, который приведет к установлению постоянного российского военно-морского присутствия в Тобруке", - пояснил Харчауи.

По его словам, Тобрук уже действует как морской канал РФ по всей Африке. А союз России с Хафтаром, когда-то являвшийся агентом ЦРУ, является ударом для США.

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Автор: 

Ливия (680) оружие (10198) россия (95339)


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Топ комментарии
+8
США не набридло отримувати за щоку? Схоже їм подобається.
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16.04.2024 15:46
+4
Зате в них "стабільність" -- бензин не дорожчає. А це -- велике досягнення адміністраціі Дж.Байдена.
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16.04.2024 15:57
+3
США стали домом пристарілих керують пердуни та до влади рвется старий СКАЖЕНИЙ нарцис так шо штати стали Тиквою як в казці про Золушку
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16.04.2024 15:58
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Правила форума Совет форумчан
США не набридло отримувати за щоку? Схоже їм подобається.
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16.04.2024 15:46 Ответить
Їм за це добре платять
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16.04.2024 15:47 Ответить
Зате в них "стабільність" -- бензин не дорожчає. А це -- велике досягнення адміністраціі Дж.Байдена.
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16.04.2024 15:57 Ответить
США стали домом пристарілих керують пердуни та до влади рвется старий СКАЖЕНИЙ нарцис так шо штати стали Тиквою як в казці про Золушку
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16.04.2024 15:58 Ответить
Хіба якось втратила порнозірка,котра брала за щоку в Трампа)
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16.04.2024 16:01 Ответить
> союз росії з Хафтаром, який колись був агентом ЦРУ, є ударом для США.

Занепокоєння.
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16.04.2024 15:48 Ответить
Як оком Ізраїля-
Дивитись на світ?-

Який хоче знищити...
Зтерти... Завіт...

Прибрати до рук-
Території...

То, може правильно-
Відрубувати крюк-..

На початку історії...
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16.04.2024 15:53 Ответить
Дуже образно, аж занадто, як для мене. Нічого не зрозумів. Але ритм і рима є.
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16.04.2024 16:00 Ответить
Намагаюсь...
До глибин докопатись...

Я так ругаюсь...
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16.04.2024 16:18 Ответить
Натхнення Вам!
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16.04.2024 16:32 Ответить
98 відсотків-
Що ти мене зрозумів!

Історія без колготок-
Голе тіло -
Для потіх...

Підвержене похоті...
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16.04.2024 17:11 Ответить
Мені дуже важко... В мене в школі була класна і дуже сувора вчителька української. Було це ще за радянських часів, і мала вона за свою пед.діяльнісь орден леніна. Так от: мені дуже важко читати російські слова в українській мові. В укр.мові нема тих слів, що Ви написали в останньому рядку
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17.04.2024 10:18 Ответить
Згадалось, хтось з великих говорив, що твори, переобтяжені багатьма сенсами, важко сприймаються.
Як бы мовити: "будьте простіше, і люди до Вас потягнуться".
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17.04.2024 10:22 Ответить
а ми все чекаємо коли у москалів скінчаться ресурси...
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16.04.2024 15:53 Ответить
Заказуха 100% ная.
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16.04.2024 16:17 Ответить
на бульбофюрера ******.
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16.04.2024 15:54 Ответить
Хафтар учился в СССР: в 1977-1978 гг. он окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB_(%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0) высшие офицерские курсы «Выстрел» , а в 1983 году был слушателем курсов в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5 Академии имени М. В. Фрунзе и, как и многие арабские высшие офицеры того времени, знает русский языкhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0%D1%80,_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0#cite_note-5 [5] .
Агент ЦРУ? Сомневаюсь, хотя 20 лет жил в штатах и имел гражданство... Скорее кацапская консерва.
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16.04.2024 16:02 Ответить
В большенстве своем - чушь И где же происходило становление игил, интересно?
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16.04.2024 16:43 Ответить
Члени з ООН глибоко захвильовані, рахуючи гроші…
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16.04.2024 16:21 Ответить
 
 