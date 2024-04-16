Россия доставила в Ливию тысячи тонн оружия, - The Times

Россия усиливает свое военное присутствие в Африке.

Об этом пишет издание The Times, передает Цензор.НЕТ.

Аналитик лондонского аналитического центра Royal United Services Institute Джжалель Харчауи заявил, что отправляет военные грузы в Ливию благодаря очень уступчивой семье восточного ливийского военачальника Хафтара. Такие поставки прошли в этом месяце.

Хафтар

По данным издания, судно в сопровождении фрегата ВМФ зашло в порт Тобрук на востоке Ливии 8 апреля после отплытия с российской военно-морской базы в Тартусе, Сирия, и выгрузило до 6 тысяч тонн оборудования.

Также движение кораблей РФ совпадает с прибытием военных инструкторов РФ в Нигер.

Количество российского персонала на базе Брак аш-Шатти увеличилось с 300 до около 400 человек, отметил Харчауи.

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Хафтар предоставил доступ в порт Тобрук после неоднократных визитов замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова.

"Амбиции России, стоящие за интенсивными попытками "заигрывания", заключаются в подписании официального оборонного меморандума, который приведет к установлению постоянного российского военно-морского присутствия в Тобруке", - пояснил Харчауи.

По его словам, Тобрук уже действует как морской канал РФ по всей Африке. А союз России с Хафтаром, когда-то являвшийся агентом ЦРУ, является ударом для США.

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