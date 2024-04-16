Россия доставила в Ливию тысячи тонн оружия, - The Times
Россия усиливает свое военное присутствие в Африке.
Об этом пишет издание The Times, передает Цензор.НЕТ.
Аналитик лондонского аналитического центра Royal United Services Institute Джжалель Харчауи заявил, что отправляет военные грузы в Ливию благодаря очень уступчивой семье восточного ливийского военачальника Хафтара. Такие поставки прошли в этом месяце.
По данным издания, судно в сопровождении фрегата ВМФ зашло в порт Тобрук на востоке Ливии 8 апреля после отплытия с российской военно-морской базы в Тартусе, Сирия, и выгрузило до 6 тысяч тонн оборудования.
Также движение кораблей РФ совпадает с прибытием военных инструкторов РФ в Нигер.
Количество российского персонала на базе Брак аш-Шатти увеличилось с 300 до около 400 человек, отметил Харчауи.
Хафтар предоставил доступ в порт Тобрук после неоднократных визитов замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова.
"Амбиции России, стоящие за интенсивными попытками "заигрывания", заключаются в подписании официального оборонного меморандума, который приведет к установлению постоянного российского военно-морского присутствия в Тобруке", - пояснил Харчауи.
По его словам, Тобрук уже действует как морской канал РФ по всей Африке. А союз России с Хафтаром, когда-то являвшийся агентом ЦРУ, является ударом для США.
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Як бы мовити: "будьте простіше, і люди до Вас потягнуться".
Агент ЦРУ? Сомневаюсь, хотя 20 лет жил в штатах и имел гражданство... Скорее кацапская консерва.