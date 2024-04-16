Міноборони вже провело 4 інспекції зброї, переданої Україні від партнерів

Міністерство оборони України спільно з міжнародними партнерами провело чотири аудити отриманого для потреб ЗСУ озброєння та техніки. Ще дві інспекції відбудуться у квітні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу розповів заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

"На сьогодні проведено чотири таких спільних заходи у військових частинах ЗСУ, під час яких досліджено певні види озброєння у місцях їх зберігання перед відправленням безпосередньо у райони бойових дій. Процес триває, він увійшов у рутинну площину. Цього місяця плануємо ще дві інспекції. Їхню роботу вже перевіряє генеральний інспектор Міністерства оборони США Роберт Сторч. Тобто тут є кілька рівнів контролю, і особливо щодо номенклатури, яка підпадає під посилений моніторинг, за нею дуже стежать. Механізм працює, у нас триває нормальний робочий процес із партнерами", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку 2023 року третина гуманітарної допомоги не надійшла до військових частин, - Міноборони

За його словами, станом на сьогодні Міноборони працює тільки з американськими фахівцями, попри те, що чутливе обладнання поставляється в Україну й іншими партнерами.

"Система вибудована, перший її елемент – самозвітування. Наприкінці листопада 2023 року Міноборони України та Відділ оборонного співробітництва Посольства США в Україні підписали Концепцію самозвітування. Концепцією передбачено, що Міністерство оборони здійснюватиме нагляд за дотриманням вимог до самозвітування країни-партнера з моніторингу кінцевого використання за затвердженим порядком. Такий нагляд містить спільне з представниками США дослідження товарів оборонного призначення певної категорії за серійними номерами та стану їх належного зберігання. Певні типи озброєння, певні елементи зброї підпадають під посилений моніторинг", - додав Джигир.

Читайте також: У Міноборони провели ще дві інспекції озброєння, наданого США. ФОТО