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Новини Фото Війна
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У Міноборони провели ще дві інспекції озброєння, наданого США. ФОТО

Представники Міноборони, ЗСУ та американські інспектори провели ще дві спільні інспекції зброї, переданої американськими партнерами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зазначається, що безпосередньо у місцях зберігання зброї вони перевірили ключові параметри:

  • відповідність серійним номерам,
  • технічний стан,
  • умови належного зберігання озброєння (безпека та охорона)

"Усього з початку 2024-го року проведено три командні інспекції – за Планом спільних фізичних перевірок, узгодженим сторонами раніше. Під час моніторингу зауважень з боку американської сторони не було", - йдеться в повідомленні Міноборони.

Читайте: Україна зможе підписати угоду про гарантії безпеки від США після ухвалення рішення щодо продовження допомоги, - Кулеба

Міноборони
Міноборони
Міноборони

Автор: 

інспекція (82) Міноборони (7395) США (22979)


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Топ коментарі
+16
Так все це для зберігання чи практичного застосування на фронті?
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28.02.2024 10:36
+8
Крихти? Якби не ці "крихти", вкраїнчики вже б рік, як щі варили...
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28.02.2024 10:57
+6
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28.02.2024 11:12
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Так все це для зберігання чи практичного застосування на фронті?
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28.02.2024 10:36 Відповісти
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28.02.2024 11:12 Відповісти
Зброї не дають, та ще й перевіряють ті жалюгідні крихти, які нам кинули з барського столу.
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28.02.2024 10:42 Відповісти
Крихти? Якби не ці "крихти", вкраїнчики вже б рік, як щі варили...
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28.02.2024 10:57 Відповісти
Забув написати "маємо за них дякувати байдену". Від себе ще можу дрдати "на колінах". Ну і ше "ікону з байденом у кожну українську домівку"...
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28.02.2024 12:10 Відповісти
Теж збентежив оцей пункт.....

"умови належного зберігання озброєння (безпека та охорона) Джерело: "

Тобто уся надана допомога для цього і призначена???????
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28.02.2024 10:55 Відповісти
простите, но какого йуха это все на складах лежит???
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28.02.2024 10:57 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/28/7444087/ Відтак, росіяни в понеділок вперше виявили і знищили ракетою пускову установку NASAMS поблизу Запоріжжя. Ми не тільки зберігаємо...
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28.02.2024 10:58 Відповісти
Puskatel eto primerno 5mln evro,eto meloc po sravneniju Patriot.NASAMS oni otdelno pusketeli ot uprvalenije,radarov.Vsego byvajet riskuje poblyze frontu,no sto NASAMS sbyli ne odin samoliot i raketi toze jasno.U nix radari vydet do 120 kilometrov,a dalnost zavysimosti ot raket tipa.Vydymo lovit Su-34 i mozet bit imeno oni sbyvajet Su-34.
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28.02.2024 12:10 Відповісти
Така вона, ЛОГИСТИКА, від Зеленського призначенців! На складах краще…
Відчувається «мудрість» рішень отого СРАТЬєха, під час його сидіння…
Мабуть, КАРТИ і ПЛАНИ контрнаступу, над якими воно лоба морщило з пивним рішалою, уже передали не тільки московітам, а і МУЗЕЇ!!
Бо, як же - наполіонтій…
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28.02.2024 11:04 Відповісти
на чолі з спЄрмаком і Рєзніковим??
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28.02.2024 11:17 Відповісти
 
 