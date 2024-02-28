У Міноборони провели ще дві інспекції озброєння, наданого США. ФОТО

Представники Міноборони, ЗСУ та американські інспектори провели ще дві спільні інспекції зброї, переданої американськими партнерами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зазначається, що безпосередньо у місцях зберігання зброї вони перевірили ключові параметри:

відповідність серійним номерам,

технічний стан,

умови належного зберігання озброєння (безпека та охорона)

"Усього з початку 2024-го року проведено три командні інспекції – за Планом спільних фізичних перевірок, узгодженим сторонами раніше. Під час моніторингу зауважень з боку американської сторони не було", - йдеться в повідомленні Міноборони.

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