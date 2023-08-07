Враг, вероятно, использовал "Искандеры" для удара по Покровску, - Офис Генпрокурора

В Офисе Генпрокурора предполагают, что враг наносил удар по Покровску баллистическими ракетами "Искандер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ОГП.

"7 августа 2023 года около 19:15 армия РФ, вероятно с применением ракет "Искандер", обстреляла жилую застройку г. Покровска. По предварительным данным, в результате попадания в 5-этажное здание пять человек погибли..." - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК).

Информацию о том, что удар был нанесен "Искандерами", подтвердил в видеообращении и президент Владимир Зеленский.

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Напомним, вследствие российского обстрела жилых домов в Покровске (Донецкая область) 5 человек погибли, 31 получили ранения. Среди погибших и раненых – спасатели и полицейские.