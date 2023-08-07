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обстрел (20216) Донецкая область (7146) Покровск (83) баллистические ракеты (108)

Враг, вероятно, использовал "Искандеры" для удара по Покровску, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

покровськ

В Офисе Генпрокурора предполагают, что враг наносил удар по Покровску баллистическими ракетами "Искандер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ОГП.

"7 августа 2023 года около 19:15 армия РФ, вероятно с применением ракет "Искандер", обстреляла жилую застройку г. Покровска. По предварительным данным, в результате попадания в 5-этажное здание пять человек погибли..." - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК).

Информацию о том, что удар был нанесен "Искандерами", подтвердил в видеообращении и президент Владимир Зеленский.

Смотрите также: 5 погибших и 18 раненых в Покровске вследствие российских обстрелов, - МВД. ФОТО

Напомним, вследствие российского обстрела жилых домов в Покровске (Донецкая область) 5 человек погибли, 31 получили ранения. Среди погибших и раненых – спасатели и полицейские.
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Кацапи і кремлівське бидло ,
будьте ви прокляті і ваші виродки назавжди 😡
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07.08.2023 22:31 Ответить
кремлівське бидло і московитське кодло краще всього проклянуть дрони, тепловізори, прціли та багато іншого, чим ми підтримаєм наше військо. на бога сподівайтесь, а війську допомогайте чим хто може.
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07.08.2023 23:20 Ответить
треба у відповыдь запускати дрони по житлових кварталах кацапоъдів. бо досраки їм ті відосіки з пустими погрозами.
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07.08.2023 22:45 Ответить
Давайте для цивілізованого світу станемо такими ж як і кацапи - терористами, які б'ють по цивільним. Тоді і зброю отримаємо всю, яку забажаємо.
На жаль, сам "мудрий нарід" себе загнав в цю дупу, коли знищив і розпродав все, що нашару дісталося після розпаду срср - бомбардувальники, ракети, частиною з яких нас зараз і обстрілюють. Не треба було б жалітися, що не дають ракети дальністю 280 км, коли у самих було більше тисячі ракет дальністю 2,5 тисячі кілометрів, але ж ними Кучма платив за "дешевий" газ.

Ударами по цивільним ми втратимо всю підтримку і залишимось із дронами власного виробництва, якими дуже добре вибивати скло у московських вікнах, бо нічого іншого ми не виробили, власні ракети у нас лише у мріях, а бронетехніки власної вже давно нема. Ну то як, все ще хочеться бути терористами, як кацапи? Тоді нам не в ЄС місце, а ближче до тайожного союзу з москальськими дикунами.
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07.08.2023 23:45 Ответить
А сенс бити по цивільним, краще арту, броню, кораблі і логістику нищити 🤦
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08.08.2023 08:57 Ответить
коли почне прилітаіти по цивільних кацапоїдах на теріторії РФ от тоді вони запитають свого пукіна що це за СВО таке ? а то вони тільки сміються в чатах як їх ракети житлові будинки "чубатых " нищать та "хохликов" вбивають. повірьте арти та броні в них вистачить ще на 20 років війни. в нас людей немає для такої довгої віни
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08.08.2023 15:21 Ответить
Зелені гельмінти з прокуратури, які не знають нічого про ******* озброєння, щось 'припускають' про ракети. Я також можу 'припустити', які хабарі давали їхні батьки, щоб влаштувати на юридичний.
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07.08.2023 23:03 Ответить
Черговий генпридурок з його офісом напевно гадають на кавовій гущі чи на випорожненнях новоявленого наполеончика.
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07.08.2023 23:14 Ответить
Оце ! Новоявлений наполеончик ! Цікаво, а хто попередній ? " Только в глаза смотреть!"
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07.08.2023 23:48 Ответить
заглянь краще в шокулудну дупу.
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08.08.2023 00:03 Ответить
Шоколадна дупа? Це, мабуть, Ваші вподобання. Я - пас.
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08.08.2023 00:17 Ответить
 
 