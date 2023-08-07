Враг, вероятно, использовал "Искандеры" для удара по Покровску, - Офис Генпрокурора
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Офисе Генпрокурора предполагают, что враг наносил удар по Покровску баллистическими ракетами "Искандер".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ОГП.
"7 августа 2023 года около 19:15 армия РФ, вероятно с применением ракет "Искандер", обстреляла жилую застройку г. Покровска. По предварительным данным, в результате попадания в 5-этажное здание пять человек погибли..." - говорится в сообщении.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК).
Информацию о том, что удар был нанесен "Искандерами", подтвердил в видеообращении и президент Владимир Зеленский.
Напомним, вследствие российского обстрела жилых домов в Покровске (Донецкая область) 5 человек погибли, 31 получили ранения. Среди погибших и раненых – спасатели и полицейские.
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будьте ви прокляті і ваші виродки назавжди 😡
На жаль, сам "мудрий нарід" себе загнав в цю дупу, коли знищив і розпродав все, що нашару дісталося після розпаду срср - бомбардувальники, ракети, частиною з яких нас зараз і обстрілюють. Не треба було б жалітися, що не дають ракети дальністю 280 км, коли у самих було більше тисячі ракет дальністю 2,5 тисячі кілометрів, але ж ними Кучма платив за "дешевий" газ.
Ударами по цивільним ми втратимо всю підтримку і залишимось із дронами власного виробництва, якими дуже добре вибивати скло у московських вікнах, бо нічого іншого ми не виробили, власні ракети у нас лише у мріях, а бронетехніки власної вже давно нема. Ну то як, все ще хочеться бути терористами, як кацапи? Тоді нам не в ЄС місце, а ближче до тайожного союзу з москальськими дикунами.