Удар по Покровску: количество раненых возросло до 67, погибли 7 человек

По состоянию на 7:00 8 августа в Покровске погибли 7 человек, 67 - получили ранения.

Об этом сообщили в МВД Украины, информирует Цензор.НЕТ

"Погибли 7 человек. 67 ранены, из них - 29 работников полиции, 7 спасателей и 2 детей.

Возобновляем разбор завалов. Ночью были вынуждены приостановить работы из-за высокой угрозы повторных обстрелов", – говорится в сообщении.

Напомним, 7 августа 2023 года около 19:15 армия РФ, вероятно, с применением ракет "Искандер", обстреляла жилую застройку г. Покровска.

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