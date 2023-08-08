Удар по Покровску: количество раненых возросло до 67, погибли 7 человек
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По состоянию на 7:00 8 августа в Покровске погибли 7 человек, 67 - получили ранения.
Об этом сообщили в МВД Украины, информирует Цензор.НЕТ
"Погибли 7 человек. 67 ранены, из них - 29 работников полиции, 7 спасателей и 2 детей.
Возобновляем разбор завалов. Ночью были вынуждены приостановить работы из-за высокой угрозы повторных обстрелов", – говорится в сообщении.
Напомним, 7 августа 2023 года около 19:15 армия РФ, вероятно, с применением ракет "Искандер", обстреляла жилую застройку г. Покровска.
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+9 Redcar Ukraine
показать весь комментарий08.08.2023 10:16
+6 Alex Suhenko e8c4dd36
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+4 stanis nasvaiko
показать весь комментарий08.08.2023 09:33
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Якщо нам розповідають, що цього робити не можна (?) - це явна неповага до українського народу, України та нахабна маніпуляція на користь паРАші.
Нас просто за лохів тримають!
Усі цивільні кацапи повинні тремтіти від страху.
Якщо твоя безтолковка лише таке придумувати здатна, то ти нею не користуйся, краще радіо слухай.
Від того, що Україна та будь хто не зробив - кацапстан якщо захоче то нападе (створивши провокацію)👈
Ми літачком царапнули скло у москві: ООН засуджує і вимагає припинити .
росія б'є прицільно по 2-м житловим будинкам і вбиває людей: 0 реакції .
Ми ж не пусте місце, якого х*я нас вбивають, без якоїсь реакції світу, без наслідків
Тому жабу варять повільно.