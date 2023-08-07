Вследствие ударов РФ по Покровску известно о двух погибших и четырех раненых (ОБНОВЛЕНО). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские захватчики обстреляли центр Покровска Донецкой области. Оккупанты ударили по жилому дому.

На видео очевидцев видно, что снаряд попал в жилой дом. Информация о пострадавших устанавливается.

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Под завалами находятся люди. Местные СМИ сообщают о еще одном прилете в соседний жилой дом.