Вследствие ударов РФ по Покровску известно о двух погибших и четырех раненых (ОБНОВЛЕНО). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские захватчики обстреляли центр Покровска Донецкой области. Оккупанты ударили по жилому дому.
На видео очевидцев видно, что снаряд попал в жилой дом. Информация о пострадавших устанавливается.
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Под завалами находятся люди. Местные СМИ сообщают о еще одном прилете в соседний жилой дом.
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Це просто мерзенні кац#пські покидьки. Кончена сволота. Відморозки. Як завгодно, але не тварини.
кацапы- это ERROR.