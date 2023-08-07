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Вследствие ударов РФ по Покровску известно о двух погибших и четырех раненых (ОБНОВЛЕНО). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики обстреляли центр Покровска Донецкой области. Оккупанты ударили по жилому дому.

На видео очевидцев видно, что снаряд попал в жилой дом. Информация о пострадавших устанавливается.

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Под завалами находятся люди. Местные СМИ сообщают о еще одном прилете в соседний жилой дом.

Вследствие ударов РФ по Покровску известно о двух погибших и четырех раненых (ОБНОВЛЕНО) 01

Вследствие ударов РФ по Покровску известно о двух погибших и четырех раненых (ОБНОВЛЕНО) 02

Вследствие ударов РФ по Покровску известно о двух погибших и четырех раненых (ОБНОВЛЕНО) 03

Вследствие ударов РФ по Покровску известно о двух погибших и четырех раненых (ОБНОВЛЕНО) 04
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Звери
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07.08.2023 20:31 Ответить
Вы когда-нибудь видели чтоб звери творили что-то подобное? Это ублюдочные вырожденцы... просто кацапы!
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07.08.2023 20:36 Ответить
не нужно осквернять зверей, сравнивая их с кацапами ! это просто анти - люди !
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07.08.2023 20:44 Ответить
Кацапы мрази.
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07.08.2023 20:50 Ответить
Не розумію, коли кажуть "тварини". І тут на цензорі я часто таке зустрічаю! До чого тут тварини ???!!!! Поясніть !
Це просто мерзенні кац#пські покидьки. Кончена сволота. Відморозки. Як завгодно, але не тварини.
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07.08.2023 20:40 Ответить
нічому рятівники не навчились, кацапи через деякий час бьють по тому самому місці щоб постраждали рятівники, як і зараз
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07.08.2023 21:31 Ответить
россия- это страна 404.
кацапы- это ERROR.
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07.08.2023 21:35 Ответить
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07.08.2023 22:02 Ответить
 
 