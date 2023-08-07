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війна (56544) Донецька область (5705) Покровськ (94) руйнування (186)

Внаслідок ударів РФ по Покровську відомо про двох загиблих і чотирьох поранених (ОНОВЛЕНО). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники обстріляли центр Покровська Донецької області. Окупанти вдарили по житловому будинку.

На відео очевидців видно, що снаряд попав у житловий будинок. Інформація про постраждалих встановлюється.

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Під завалами знаходяться люди. Місцеві ЗМІ повідомляють про ще один приліт у сусідній житловий будинок.

Внаслідок ударів РФ по Покровську відомо про двох загиблих і чотирьох поранених (ОНОВЛЕНО) 01

Внаслідок ударів РФ по Покровську відомо про двох загиблих і чотирьох поранених (ОНОВЛЕНО) 02

Внаслідок ударів РФ по Покровську відомо про двох загиблих і чотирьох поранених (ОНОВЛЕНО) 03

Внаслідок ударів РФ по Покровську відомо про двох загиблих і чотирьох поранених (ОНОВЛЕНО) 04

Автор: Ангеліна Шорохова
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Звери
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07.08.2023 20:31 Відповісти
Вы когда-нибудь видели чтоб звери творили что-то подобное? Это ублюдочные вырожденцы... просто кацапы!
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07.08.2023 20:36 Відповісти
не нужно осквернять зверей, сравнивая их с кацапами ! это просто анти - люди !
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07.08.2023 20:44 Відповісти
Кацапы мрази.
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07.08.2023 20:50 Відповісти
Не розумію, коли кажуть "тварини". І тут на цензорі я часто таке зустрічаю! До чого тут тварини ???!!!! Поясніть !
Це просто мерзенні кац#пські покидьки. Кончена сволота. Відморозки. Як завгодно, але не тварини.
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07.08.2023 20:40 Відповісти
нічому рятівники не навчились, кацапи через деякий час бьють по тому самому місці щоб постраждали рятівники, як і зараз
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07.08.2023 21:31 Відповісти
россия- это страна 404.
кацапы- это ERROR.
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07.08.2023 21:35 Відповісти
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07.08.2023 22:02 Відповісти
 
 