Внаслідок ударів РФ по Покровську відомо про двох загиблих і чотирьох поранених (ОНОВЛЕНО). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські загарбники обстріляли центр Покровська Донецької області. Окупанти вдарили по житловому будинку.

На відео очевидців видно, що снаряд попав у житловий будинок. Інформація про постраждалих встановлюється.

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Під завалами знаходяться люди. Місцеві ЗМІ повідомляють про ще один приліт у сусідній житловий будинок.