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Внаслідок ударів РФ по Покровську відомо про двох загиблих і чотирьох поранених (ОНОВЛЕНО). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники обстріляли центр Покровська Донецької області. Окупанти вдарили по житловому будинку.
На відео очевидців видно, що снаряд попав у житловий будинок. Інформація про постраждалих встановлюється.
Під завалами знаходяться люди. Місцеві ЗМІ повідомляють про ще один приліт у сусідній житловий будинок.
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Це просто мерзенні кац#пські покидьки. Кончена сволота. Відморозки. Як завгодно, але не тварини.
кацапы- это ERROR.