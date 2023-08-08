Во время спасательной операции в Покровске погиб заместитель начальника ГУ ГСЧС в Донецкой области Андрей Омельченко. ФОТО

Во время проведения спасательной операции в Покровске погиб полковник службы гражданской защиты, заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Андрей Омельченко.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас идет спасательная операция в Покровске Донецкой области. После российских ракетных ударов. Ракеты "Искандер" против обычных жилых домов. Все наши службы работают на месте.

От повторного ракетного удара, к сожалению, есть погибший среди сотрудников ГСЧС - полковник Андрей Омельченко, заместитель начальника ГУ ГСЧС в Донецкой области", - сказал президент.

Как сообщили в МВД, полковнику Омельченко было 52 года. Половину своей жизни он отдал службе.

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Напомним, 7 августа российские оккупанты нанесли удар 2 ракетами "Искандер" по жилым домам в Покровске.