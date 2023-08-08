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Во время спасательной операции в Покровске погиб заместитель начальника ГУ ГСЧС в Донецкой области Андрей Омельченко. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Во время проведения спасательной операции в Покровске погиб полковник службы гражданской защиты, заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Андрей Омельченко.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Во время спасательной операции в Покровске погиб заместитель начальника ГУ ГСЧС в Донецкой области Андрей Омельченко 01

"Сейчас идет спасательная операция в Покровске Донецкой области. После российских ракетных ударов. Ракеты "Искандер" против обычных жилых домов. Все наши службы работают на месте.

От повторного ракетного удара, к сожалению, есть погибший среди сотрудников ГСЧС - полковник Андрей Омельченко, заместитель начальника ГУ ГСЧС в Донецкой области", - сказал президент.

Как сообщили в МВД, полковнику Омельченко было 52 года. Половину своей жизни он отдал службе.

Также читайте: Число погибших в Покровске возросло до 7, раненых и травмированных - 57 (оновлено)

Напомним, 7 августа российские оккупанты нанесли удар 2 ракетами "Искандер" по жилым домам в Покровске
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Топ комментарии
+17
R.I.P. .....
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08.08.2023 01:01
+14
гинуть кращі - зелена гидота не гине - керує...
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08.08.2023 01:09
+13
Вічна пам'ять Герою, Спочивай з миром, хлопче!
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08.08.2023 07:00
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R.I.P. .....
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08.08.2023 01:01 Ответить
гинуть кращі - зелена гидота не гине - керує...
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08.08.2023 01:09 Ответить
До зеленої гидоти теж гинули кращі. І хтось теж керував і не загинув...
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08.08.2023 01:19 Ответить
ви вибрали найгидотніших...
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08.08.2023 01:22 Ответить
Ви - це хто? Я особисто на вибори не ходив. Там давно вже робити нічого, хіба що перебирати сорти лайна, які насправді НІЧИМ не відрізняються.
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08.08.2023 01:28 Ответить
та знаю це були не ви і нікого взагалі не було,
але зелений ******* є, - і хто це зробив?
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08.08.2023 01:32 Ответить
Той, хто свої п"ять років перетворив у піар-шоу і балаган, не виконав ЖОДНОЇ передвиборчої обіцянки і повністю просрав народну довіру. ПОВНІСТЮ.
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08.08.2023 01:41 Ответить
а ви переізберіть клована ще років на 5 - ні ваши діти, ні онукі, ні ви до вільної України не доживуть. ...
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08.08.2023 01:47 Ответить
Чому ви, 27-відсоткові, такі тупі? Я тобі ще раз повторюю: на вибори не ходив і не збираюсь іти. І звідкіля ви взяли, що дожили б при вашому ідолу?
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08.08.2023 01:54 Ответить
ну то і не ходи і не *****...
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08.08.2023 01:57 Ответить
хто тобі повірить, що не ходив...так кажуть ті, хто казав смєтьом...а принесли своїм вибором оцю війну, бо та вас втомила
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08.08.2023 06:13 Ответить
бо дебіл - сметьом казали в 19му ті які на вибори тіпа не прийшли...
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08.08.2023 07:55 Ответить
Героизм - следствие твоих действий/бездействий.

Просто не видеть разницу, не ходить на выборы, жрать кацапскую пропоганду.
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08.08.2023 09:18 Ответить
поверніть дітей батькам...
із-за твого тупого неголосування зараз за тиждень гине більше, ніж за всю втомливу війну попередника...
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08.08.2023 09:33 Ответить
Какаой срач?

ты, как сторонник "хуже не будет", наслаждался сворачиванием оборонки, армии, разминированием Чонгара и т.п., чем спровоцировал атаку.
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08.08.2023 09:40 Ответить
не спорьте з кацапським лайном. На вибори воно не ходило, бо в нього ненма українського паспорта
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08.08.2023 09:27 Ответить
це размінка
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08.08.2023 09:39 Ответить
нє, саме ти й не казав смєтьом в 19...і не голосував і не казав
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08.08.2023 09:31 Ответить
Не бійся ворогів - у найгіршому випадку вони можуть тебе вбити. Не бійся друзів - у найгіршому випадку вони можуть тебе зрадити. Бійся байдужих (це про тебе) - вони не вбивають і не зраджують, але тільки з їхньої мовчазної згоди існує на землі зрада і вбивство.
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08.08.2023 09:38 Ответить
та я і не у вас начебто.
може то ви самі і не помітили як?
привстаньте перевірте...
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08.08.2023 09:42 Ответить
Перевіримо. Це можливо.
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08.08.2023 19:40 Ответить
Вічна пам'ять Герою, Спочивай з миром, хлопче!
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08.08.2023 07:00 Ответить
Ці нелюди взяли за практику повторно обстрілювати об'єкти, розраховуючи, що приїдуть рятувальники, і жертв буде ще більше. У нас, коли обстрілювали місцеву ТЕС, теж через годину -півтори після першого обстрілу повторно обстріляли, коли там днсники розгрібали завали і локалізувовували пожежі.
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08.08.2023 09:57 Ответить
 
 