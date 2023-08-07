5 загиблих та 31 поранений у Покровську внаслідок російського обстрілу, - МВС (оновлено). ФОТО

Внаслідок російського обстрілу житлових будинків у Покровську (Донецька область) 5 людей загинуло, 31 дістали поранення. Серед загиблих та поранених - рятувальники і поліцейські.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 21:20 внаслідок першого прильоту загинуло 4 та потерпіли 3 цивільних осіб.

Під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області. Ще 4 рятувальників, 8 поліцейських та 3 цивільних травмовані. Наші герої першими прибули на місце обстрілу допомагати людям", - повідомили в МВС.

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Пошуково-рятувальні роботи тривають.





Як повідомили в МВС, станом на 21:50 кількість травмованих зросла до 31. З них - 19 працівників поліції, 5 рятувальників ДСНС та 1 дитина.