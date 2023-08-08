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Під час рятувальної операції у Покровську загинув заступник начальника ГУ ДСНС у Донецькій області Андрій Омельченко. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час проведення рятувальної операції у Покровську загинув полковник служби цивільного захисту, заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України у Донецькій області Андрій Омельченко.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Під час рятувальної операції у Покровську загинув заступник начальника ГУ ДСНС у Донецькій області Андрій Омельченко 01

"Зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів. Ракети "Іскандер" проти звичайних житлових будинків. Усі наші служби працюють на місці.

Від повторного ракетного удару, на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС – полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС у Донецькій області", - сказав президент.

Як повідомили в МВС, полковнику Омельченку було 52 роки. Половину свого життя він віддав службі.

Також дивіться: Внаслідок ударів РФ по Покровську відомо про двох загиблих і чотирьох поранених (ОНОВЛЕНО). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадуємо, 7 серпня російськи окупанти нанесли удар 2 ракетами "Іскандер" по житловим будинкам у Покровську

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+17
R.I.P. .....
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08.08.2023 01:01
+14
гинуть кращі - зелена гидота не гине - керує...
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08.08.2023 01:09
+13
Вічна пам'ять Герою, Спочивай з миром, хлопче!
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08.08.2023 07:00
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08.08.2023 01:01 Відповісти
гинуть кращі - зелена гидота не гине - керує...
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08.08.2023 01:09 Відповісти
До зеленої гидоти теж гинули кращі. І хтось теж керував і не загинув...
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08.08.2023 01:19 Відповісти
ви вибрали найгидотніших...
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08.08.2023 01:22 Відповісти
Ви - це хто? Я особисто на вибори не ходив. Там давно вже робити нічого, хіба що перебирати сорти лайна, які насправді НІЧИМ не відрізняються.
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08.08.2023 01:28 Відповісти
та знаю це були не ви і нікого взагалі не було,
але зелений ******* є, - і хто це зробив?
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08.08.2023 01:32 Відповісти
Той, хто свої п"ять років перетворив у піар-шоу і балаган, не виконав ЖОДНОЇ передвиборчої обіцянки і повністю просрав народну довіру. ПОВНІСТЮ.
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08.08.2023 01:41 Відповісти
а ви переізберіть клована ще років на 5 - ні ваши діти, ні онукі, ні ви до вільної України не доживуть. ...
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08.08.2023 01:47 Відповісти
Чому ви, 27-відсоткові, такі тупі? Я тобі ще раз повторюю: на вибори не ходив і не збираюсь іти. І звідкіля ви взяли, що дожили б при вашому ідолу?
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08.08.2023 01:54 Відповісти
ну то і не ходи і не *****...
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08.08.2023 01:57 Відповісти
хто тобі повірить, що не ходив...так кажуть ті, хто казав смєтьом...а принесли своїм вибором оцю війну, бо та вас втомила
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08.08.2023 06:13 Відповісти
бо дебіл - сметьом казали в 19му ті які на вибори тіпа не прийшли...
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08.08.2023 07:55 Відповісти
Героизм - следствие твоих действий/бездействий.

Просто не видеть разницу, не ходить на выборы, жрать кацапскую пропоганду.
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08.08.2023 09:18 Відповісти
поверніть дітей батькам...
із-за твого тупого неголосування зараз за тиждень гине більше, ніж за всю втомливу війну попередника...
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08.08.2023 09:33 Відповісти
Какаой срач?

ты, как сторонник "хуже не будет", наслаждался сворачиванием оборонки, армии, разминированием Чонгара и т.п., чем спровоцировал атаку.
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08.08.2023 09:40 Відповісти
не спорьте з кацапським лайном. На вибори воно не ходило, бо в нього ненма українського паспорта
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08.08.2023 09:27 Відповісти
це размінка
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08.08.2023 09:39 Відповісти
нє, саме ти й не казав смєтьом в 19...і не голосував і не казав
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08.08.2023 09:31 Відповісти
Не бійся ворогів - у найгіршому випадку вони можуть тебе вбити. Не бійся друзів - у найгіршому випадку вони можуть тебе зрадити. Бійся байдужих (це про тебе) - вони не вбивають і не зраджують, але тільки з їхньої мовчазної згоди існує на землі зрада і вбивство.
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08.08.2023 09:38 Відповісти
та я і не у вас начебто.
може то ви самі і не помітили як?
привстаньте перевірте...
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08.08.2023 09:42 Відповісти
Перевіримо. Це можливо.
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08.08.2023 19:40 Відповісти
Вічна пам'ять Герою, Спочивай з миром, хлопче!
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08.08.2023 07:00 Відповісти
Ці нелюди взяли за практику повторно обстрілювати об'єкти, розраховуючи, що приїдуть рятувальники, і жертв буде ще більше. У нас, коли обстрілювали місцеву ТЕС, теж через годину -півтори після першого обстрілу повторно обстріляли, коли там днсники розгрібали завали і локалізувовували пожежі.
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08.08.2023 09:57 Відповісти
 
 