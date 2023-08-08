Під час рятувальної операції у Покровську загинув заступник начальника ГУ ДСНС у Донецькій області Андрій Омельченко. ФОТО
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Під час проведення рятувальної операції у Покровську загинув полковник служби цивільного захисту, заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України у Донецькій області Андрій Омельченко.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів. Ракети "Іскандер" проти звичайних житлових будинків. Усі наші служби працюють на місці.
Від повторного ракетного удару, на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС – полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС у Донецькій області", - сказав президент.
Як повідомили в МВС, полковнику Омельченку було 52 роки. Половину свого життя він віддав службі.
Нагадуємо, 7 серпня російськи окупанти нанесли удар 2 ракетами "Іскандер" по житловим будинкам у Покровську.
Будь ласка, зачекайте...
але зелений ******* є, - і хто це зробив?
Просто не видеть разницу, не ходить на выборы, жрать кацапскую пропоганду.
із-за твого тупого неголосування зараз за тиждень гине більше, ніж за всю втомливу війну попередника...
ты, как сторонник "хуже не будет", наслаждался сворачиванием оборонки, армии, разминированием Чонгара и т.п., чем спровоцировал атаку.
може то ви самі і не помітили як?
привстаньте перевірте...