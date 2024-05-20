Российский агент, шпионивший за позициями ПВО, задержан в Одессе, - СБУ. ФОТО
В Одессе задержали агента РФ, который под прикрытием руководителя местной компании, трудоустраивающей моряков на рыболовецкие и торговые суда, шпионил за ПВО ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Так, по данным Службы безопасности, больше всего рашистов интересовали геолокации зенитно-ракетных комплексов ПВО и радиолокационных станций, которые обороняют морскую акваторию и побережье южного региона. В зоне особого внимания также были объекты телекоммуникации Одесской области.
"Чтобы выявить координаты боевых позиций Сил обороны и объектов стратегической инфраструктуры, российская спецслужба задействовала своего агента из областного центра. Злоумышленник действовал под прикрытием руководителя местной компании, которая трудоустраивает моряков на рыболовецкие и торговые суда.
По указаниям агрессора агент целенаправленно объезжал территорию региона и скрыто фиксировал места возможной дислокации Сил обороны. О полученных сведениях он в виде текстовых сообщений и отметок на картах Google сразу "отчитывался" в фсб", - говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что россияне планировали осуществить прицельные ракетно-пушечные удары по подразделениям ВСУ. В то же время сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили агента РФ.
Злоумышленника задержали "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи потенциальной цели. Также СБУ приняла комплексные меры для обеспечения безопасности украинских войск.
Во время обысков у фигуранта обнаружены фейковые удостоверения представителя "редакции газеты" и местного "водоканала". Также установлено, что для конспирации преступной деятельности агент регулярно менял гаджеты и сим-карты.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
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Станом на ранок 20.05.2024 виведені з ладу біля третини інфраструктури завантаження порту.
Реально питання стоїть про припинення його роботи.
Тоді вітренчиха з шуфричем у морпорту, ісподні рвали на собі перед ********** з клікуш проплачених!! Невже привладні забули, в морпорту це було Олеському!
А тепер он, як воно, волають де ППО??!! Наслідки дій місцевої гопоти ригоАнальної, виходять КРИВАВИМИ для ОДЕСИТІВ, за наслідками дій труханова та його гопників!!
Що посіяли ригоАНАЛИ, те і пожали Одесити!! АтінРот мішєбратія ..
На їх совісті та привладних, КРОВ і ЖИТТЯ Українців, які загинули від їх дій/бездіяльності! А оті, стефанчук+зеленський+шмигаль, так як і їх попередники, глибоко «МОРАЛЬНІ»… Вони ж з родинами, у безпеці …
Тому, і ЖОДНИХ змін, до ЗАКОНОДАВСТВА часів Мирної України не ма!!!
Відповідальність ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, вони швиденько злампічили, а ось щодо цивільних та привладних, рука у них не піднімається голосувати! Портнов з лукаш та сівкович з мертвечуком, видно, заборонили Оманським!!
Слава Україні !!