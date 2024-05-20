Российский агент, шпионивший за позициями ПВО, задержан в Одессе, - СБУ. ФОТО

В Одессе задержали агента РФ, который под прикрытием руководителя местной компании, трудоустраивающей моряков на рыболовецкие и торговые суда, шпионил за ПВО ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, по данным Службы безопасности, больше всего рашистов интересовали геолокации зенитно-ракетных комплексов ПВО и радиолокационных станций, которые обороняют морскую акваторию и побережье южного региона. В зоне особого внимания также были объекты телекоммуникации Одесской области.

"Чтобы выявить координаты боевых позиций Сил обороны и объектов стратегической инфраструктуры, российская спецслужба задействовала своего агента из областного центра. Злоумышленник действовал под прикрытием руководителя местной компании, которая трудоустраивает моряков на рыболовецкие и торговые суда.

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По указаниям агрессора агент целенаправленно объезжал территорию региона и скрыто фиксировал места возможной дислокации Сил обороны. О полученных сведениях он в виде текстовых сообщений и отметок на картах Google сразу "отчитывался" в фсб", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что россияне планировали осуществить прицельные ракетно-пушечные удары по подразделениям ВСУ. В то же время сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили агента РФ.

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Злоумышленника задержали "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи потенциальной цели. Также СБУ приняла комплексные меры для обеспечения безопасности украинских войск.

Во время обысков у фигуранта обнаружены фейковые удостоверения представителя "редакции газеты" и местного "водоканала". Также установлено, что для конспирации преступной деятельности агент регулярно менял гаджеты и сим-карты.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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