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Российский агент, шпионивший за позициями ПВО, задержан в Одессе, - СБУ. ФОТО

В Одессе задержали агента РФ, который под прикрытием руководителя местной компании, трудоустраивающей моряков на рыболовецкие и торговые суда, шпионил за ПВО ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, по данным Службы безопасности, больше всего рашистов интересовали геолокации зенитно-ракетных комплексов ПВО и радиолокационных станций, которые обороняют морскую акваторию и побережье южного региона. В зоне особого внимания также были объекты телекоммуникации Одесской области.

СБУ затримала в Одесі російського агента

"Чтобы выявить координаты боевых позиций Сил обороны и объектов стратегической инфраструктуры, российская спецслужба задействовала своего агента из областного центра. Злоумышленник действовал под прикрытием руководителя местной компании, которая трудоустраивает моряков на рыболовецкие и торговые суда.

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По указаниям агрессора агент целенаправленно объезжал территорию региона и скрыто фиксировал места возможной дислокации Сил обороны. О полученных сведениях он в виде текстовых сообщений и отметок на картах Google сразу "отчитывался" в фсб", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что россияне планировали осуществить прицельные ракетно-пушечные удары по подразделениям ВСУ. В то же время сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили агента РФ.

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Злоумышленника задержали "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи потенциальной цели. Также СБУ приняла комплексные меры для обеспечения безопасности украинских войск.

Во время обысков у фигуранта обнаружены фейковые удостоверения представителя "редакции газеты" и местного "водоканала". Также установлено, что для конспирации преступной деятельности агент регулярно менял гаджеты и сим-карты.

СБУ затримала в Одесі російського агента

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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Автор: 

Одесса (7880) СБУ (19898) шпионаж (1387)


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Багаторазові звернення до Зеленського щодо посилення ППО портової структури Одеси залишились без відповіді.

Станом на ранок ‎20.‎05.‎2024 виведені з ладу біля третини інфраструктури завантаження порту.

Реально питання стоїть про припинення його роботи.
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20.05.2024 13:24 Ответить
Хіба, що асфальтом та кульками, від ригоАНАЛІВ шуфрича+льовочкина+бойка+єфремова+ Та ще з сотень їх ригоАНАЛІВ в Одесі, та їх кодлом у ВРУ, проти НАТО та військових з США, які привозили обладнання для Широколанівського полігону!!
Тоді вітренчиха з шуфричем у морпорту, ісподні рвали на собі перед ********** з клікуш проплачених!! Невже привладні забули, в морпорту це було Олеському!
А тепер он, як воно, волають де ППО??!! Наслідки дій місцевої гопоти ригоАнальної, виходять КРИВАВИМИ для ОДЕСИТІВ, за наслідками дій труханова та його гопників!!
Що посіяли ригоАНАЛИ, те і пожали Одесити!! АтінРот мішєбратія ..
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20.05.2024 13:44 Ответить
Черговий КРИВАВИЙ приклад щодо наслідків дій БЕЗКАРНОСТІ ЖДУНІВ ригоАНАЛЬНИХ в Україні і зокрема в Одесі !!
На їх совісті та привладних, КРОВ і ЖИТТЯ Українців, які загинули від їх дій/бездіяльності! А оті, стефанчук+зеленський+шмигаль, так як і їх попередники, глибоко «МОРАЛЬНІ»… Вони ж з родинами, у безпеці …
Тому, і ЖОДНИХ змін, до ЗАКОНОДАВСТВА часів Мирної України не ма!!!
Відповідальність ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, вони швиденько злампічили, а ось щодо цивільних та привладних, рука у них не піднімається голосувати! Портнов з лукаш та сівкович з мертвечуком, видно, заборонили Оманським!!
Слава Україні !!
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20.05.2024 13:34 Ответить
 
 