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Російського агента, який шпигував за позиціями ППО, затримано в Одесі, - СБУ. ФОТО

В Одесі затримали агента РФ, який під прикриттям керівника місцевої компанії, яка працевлаштовує моряків на риболовецькі й торговельні судна, шпигував за ППО ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, за даними Служби безпеки, найбільше рашистів цікавили геолокації зенітно-ракетних комплексів ППО та радіолокаційних станцій, які обороняють морську акваторію та узбережжя південного регіону. У зоні особливої уваги також були об’єкти телекомунікації Одещини.

СБУ затримала в Одесі російського агента

"Щоб виявити координати бойових позицій Сил оборони та обʼєктів стратегічної інфраструктури, російська спецслужба задіяла свого агента з обласного центру. Зловмисник діяв під прикриттям керівника місцевої компанії, яка працевлаштовує моряків на риболовецькі й торговельні судна.

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За вказівками агресора агент цілеспрямовано об’їжджав територію регіону і приховано фіксував місця можливої дислокації Сил оборони. Про отримані відомості він у вигляді текстових повідомлень та позначок на картах Google одразу "звітував" до фсб", - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що росіяни планували здійснити прицільні ракетно-дронові удари по підрозділах ЗСУ. Водночас співробітники Служби безпеки своєчасно викрили агента РФ.

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Зловмисника затримали "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі. Також СБУ вжила комплексних заходів для убезпечення українських військ.

Під час обшуків у фігуранта виявлено фейкові посвідчення представника "редакції газети" та місцевого "водоканалу". Також встановлено, що для конспірації злочинної діяльності агент регулярно міняв гаджети та сім-карти.

СБУ затримала в Одесі російського агента

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під варто. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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Автор: 

Одеса (5452) СБУ (12812) шпигунство (992)


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Багаторазові звернення до Зеленського щодо посилення ППО портової структури Одеси залишились без відповіді.

Станом на ранок ‎20.‎05.‎2024 виведені з ладу біля третини інфраструктури завантаження порту.

Реально питання стоїть про припинення його роботи.
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20.05.2024 13:24 Відповісти
Хіба, що асфальтом та кульками, від ригоАНАЛІВ шуфрича+льовочкина+бойка+єфремова+ Та ще з сотень їх ригоАНАЛІВ в Одесі, та їх кодлом у ВРУ, проти НАТО та військових з США, які привозили обладнання для Широколанівського полігону!!
Тоді вітренчиха з шуфричем у морпорту, ісподні рвали на собі перед ********** з клікуш проплачених!! Невже привладні забули, в морпорту це було Олеському!
А тепер он, як воно, волають де ППО??!! Наслідки дій місцевої гопоти ригоАнальної, виходять КРИВАВИМИ для ОДЕСИТІВ, за наслідками дій труханова та його гопників!!
Що посіяли ригоАНАЛИ, те і пожали Одесити!! АтінРот мішєбратія ..
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20.05.2024 13:44 Відповісти
Черговий КРИВАВИЙ приклад щодо наслідків дій БЕЗКАРНОСТІ ЖДУНІВ ригоАНАЛЬНИХ в Україні і зокрема в Одесі !!
На їх совісті та привладних, КРОВ і ЖИТТЯ Українців, які загинули від їх дій/бездіяльності! А оті, стефанчук+зеленський+шмигаль, так як і їх попередники, глибоко «МОРАЛЬНІ»… Вони ж з родинами, у безпеці …
Тому, і ЖОДНИХ змін, до ЗАКОНОДАВСТВА часів Мирної України не ма!!!
Відповідальність ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, вони швиденько злампічили, а ось щодо цивільних та привладних, рука у них не піднімається голосувати! Портнов з лукаш та сівкович з мертвечуком, видно, заборонили Оманським!!
Слава Україні !!
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20.05.2024 13:34 Відповісти
 
 