Російського агента, який шпигував за позиціями ППО, затримано в Одесі, - СБУ. ФОТО
В Одесі затримали агента РФ, який під прикриттям керівника місцевої компанії, яка працевлаштовує моряків на риболовецькі й торговельні судна, шпигував за ППО ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Так, за даними Служби безпеки, найбільше рашистів цікавили геолокації зенітно-ракетних комплексів ППО та радіолокаційних станцій, які обороняють морську акваторію та узбережжя південного регіону. У зоні особливої уваги також були об’єкти телекомунікації Одещини.
"Щоб виявити координати бойових позицій Сил оборони та обʼєктів стратегічної інфраструктури, російська спецслужба задіяла свого агента з обласного центру. Зловмисник діяв під прикриттям керівника місцевої компанії, яка працевлаштовує моряків на риболовецькі й торговельні судна.
За вказівками агресора агент цілеспрямовано об’їжджав територію регіону і приховано фіксував місця можливої дислокації Сил оборони. Про отримані відомості він у вигляді текстових повідомлень та позначок на картах Google одразу "звітував" до фсб", - йдеться в повідомленні.
В СБУ зазначили, що росіяни планували здійснити прицільні ракетно-дронові удари по підрозділах ЗСУ. Водночас співробітники Служби безпеки своєчасно викрили агента РФ.
Зловмисника затримали "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі. Також СБУ вжила комплексних заходів для убезпечення українських військ.
Під час обшуків у фігуранта виявлено фейкові посвідчення представника "редакції газети" та місцевого "водоканалу". Також встановлено, що для конспірації злочинної діяльності агент регулярно міняв гаджети та сім-карти.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під варто. Йому загрожує довічне ув’язнення.
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Станом на ранок 20.05.2024 виведені з ладу біля третини інфраструктури завантаження порту.
Реально питання стоїть про припинення його роботи.
Тоді вітренчиха з шуфричем у морпорту, ісподні рвали на собі перед ********** з клікуш проплачених!! Невже привладні забули, в морпорту це було Олеському!
А тепер он, як воно, волають де ППО??!! Наслідки дій місцевої гопоти ригоАнальної, виходять КРИВАВИМИ для ОДЕСИТІВ, за наслідками дій труханова та його гопників!!
Що посіяли ригоАНАЛИ, те і пожали Одесити!! АтінРот мішєбратія ..
На їх совісті та привладних, КРОВ і ЖИТТЯ Українців, які загинули від їх дій/бездіяльності! А оті, стефанчук+зеленський+шмигаль, так як і їх попередники, глибоко «МОРАЛЬНІ»… Вони ж з родинами, у безпеці …
Тому, і ЖОДНИХ змін, до ЗАКОНОДАВСТВА часів Мирної України не ма!!!
Відповідальність ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, вони швиденько злампічили, а ось щодо цивільних та привладних, рука у них не піднімається голосувати! Портнов з лукаш та сівкович з мертвечуком, видно, заборонили Оманським!!
Слава Україні !!