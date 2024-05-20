Російського агента, який шпигував за позиціями ППО, затримано в Одесі, - СБУ. ФОТО

В Одесі затримали агента РФ, який під прикриттям керівника місцевої компанії, яка працевлаштовує моряків на риболовецькі й торговельні судна, шпигував за ППО ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, за даними Служби безпеки, найбільше рашистів цікавили геолокації зенітно-ракетних комплексів ППО та радіолокаційних станцій, які обороняють морську акваторію та узбережжя південного регіону. У зоні особливої уваги також були об’єкти телекомунікації Одещини.

"Щоб виявити координати бойових позицій Сил оборони та обʼєктів стратегічної інфраструктури, російська спецслужба задіяла свого агента з обласного центру. Зловмисник діяв під прикриттям керівника місцевої компанії, яка працевлаштовує моряків на риболовецькі й торговельні судна.

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За вказівками агресора агент цілеспрямовано об’їжджав територію регіону і приховано фіксував місця можливої дислокації Сил оборони. Про отримані відомості він у вигляді текстових повідомлень та позначок на картах Google одразу "звітував" до фсб", - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що росіяни планували здійснити прицільні ракетно-дронові удари по підрозділах ЗСУ. Водночас співробітники Служби безпеки своєчасно викрили агента РФ.

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Зловмисника затримали "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі. Також СБУ вжила комплексних заходів для убезпечення українських військ.

Під час обшуків у фігуранта виявлено фейкові посвідчення представника "редакції газети" та місцевого "водоканалу". Також встановлено, що для конспірації злочинної діяльності агент регулярно міняв гаджети та сім-карти.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під варто. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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