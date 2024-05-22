РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4201 посетитель онлайн
Новости Фото Война
2 401 15

Фиксировал координаты размещения украинских войск на севере Харьковщины: СБУ задержала информатора ГРУ РФ. ФОТО

Служба безопасности сорвала новые попытки военной разведки РФ получить стратегически важную информацию о Силах обороны на севере Харьковщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, больше всего врага интересовали геолокации тяжелой артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов, пытающихся захватить Волчанск.

Для того, чтобы получить разведданные, российская спецслужба привлекла своего информатора - местного предпринимателя.

Под видом решения коммерческих вопросов агент объезжал прифронтовую местность, где скрыто фиксировал координаты украинских войск.

Затримано російського інформатора на Харківщині

Также смотрите: Разоблачена сеть подпольных типографий, подделывавших документы для "легализации" за рубежом, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В СБУ отметили, что также фигурант "втемную" использовал своих коллег и знакомых, у которых выведывал "нужную" информацию во время бытовых разговоров.

В дальнейшем злоумышленник обобщал полученные сведения и надиктовывал их в голосовых сообщениях для российской разведки.

"Отчитываясь" оккупантам, их соратник подробно описывал расположение украинских защитников с привязкой к местным ориентирам. Полученные разведданные агрессор планировал использовать для подготовки авиационных и ракетных ударов.

Затримано російського інформатора на Харківщині

Однако сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили российского информатора и задержали его.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Запорожье задержана информатор ФСБ, которая хотела сорвать поставки тяжелой техники ВСУ на южный фронт, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Также Служба безопасности провела дополнительные меры для обеспечения безопасности позиций украинских войск.

На основании полученных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Смотрите: Готовили удары РФ по базам спецназовцев ГУР МО на Харьковщине: двух предателей приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ. ФОТО

Автор: 

СБУ (19898) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Які нах... 8 років? На шибеницю гниду!
показать весь комментарий
22.05.2024 10:36
+3
Я хижо вибачаюсь, але що це? Праворуч його жінка, отруєная ботоксом невідомими важкими металами? А ліворуч що?
показать весь комментарий
22.05.2024 10:32
+3
Ну слева может быть "спецагентка", которой грамоту вручили...
показать весь комментарий
22.05.2024 10:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну, це і зрозуміло. Судячи по фото, він не в змозі переплисти Тису.
показать весь комментарий
22.05.2024 10:20 Ответить
Допитайте гарно. Слід обов'язково приведе у ОПіс. Там йому прапорці коригувальника видавали.
показать весь комментарий
22.05.2024 10:21 Ответить
Чергова савкова смердюча відрижка...
показать весь комментарий
22.05.2024 10:21 Ответить
показать весь комментарий
22.05.2024 10:23 Ответить
Та ну нах.....
показать весь комментарий
22.05.2024 10:25 Ответить
Типо, вспомнилась зимняя рыбалка на мормышку(на карася)...
показать весь комментарий
22.05.2024 10:29 Ответить
Я хижо вибачаюсь, але що це? Праворуч його жінка, отруєная ботоксом невідомими важкими металами? А ліворуч що?
показать весь комментарий
22.05.2024 10:32 Ответить
Ну слева может быть "спецагентка", которой грамоту вручили...
показать весь комментарий
22.05.2024 10:35 Ответить
Грамоту за ботокс???
Мля, фройд торжествує..
показать весь комментарий
22.05.2024 10:39 Ответить
Ліворуч Чіхуа-Хуа є!
показать весь комментарий
22.05.2024 10:47 Ответить
в крематорий свинособаку................................
показать весь комментарий
22.05.2024 10:33 Ответить
Які нах... 8 років? На шибеницю гниду!
показать весь комментарий
22.05.2024 10:36 Ответить
Да хотя бы с конфискацией.
показать весь комментарий
22.05.2024 11:12 Ответить
Судді Майдану, уже його якось, вчергове, «прилампічать», за ********* там , чи ще, якусь там ГАЛІМАТНЮ, років на 5-8 …. А потім він почне гадити під себе, і його відпустять, адвокатські, як не дивно, цілий СХЕМАТОЗ відпрацювали на таких, ще на БЕРКУТНІ!!
За 11 років війни, проти України московитами, привладні УСІЛЯКО «забували внести ЗМІНИ» до ККУ, до посилення КАРИ для таких ОСІБ та категорій таких ЗЛОЧИНІВ в Особливий Період!

А на сьогодні, «ЧОМУСЬ», винуваті, ВИКЛЮЧНО військовослужбовці під час дії Особливого періоду, а про покарання КЕРІВНИКІВ ЦОВВ та ЖДУНІВ-коригувальників, чомусь «забули» в ОПУ, КМУ, ВРУ !!
Співпадіння чи навмисно…
показать весь комментарий
22.05.2024 10:51 Ответить
Їх таких дуже багато, тільки повернення смертної кари може їх трохи налякати. А як зараз (5-8 років) то їм пох7й , ловити не переловити.
показать весь комментарий
22.05.2024 11:32 Ответить
 
 