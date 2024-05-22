Фиксировал координаты размещения украинских войск на севере Харьковщины: СБУ задержала информатора ГРУ РФ. ФОТО

Служба безопасности сорвала новые попытки военной разведки РФ получить стратегически важную информацию о Силах обороны на севере Харьковщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, больше всего врага интересовали геолокации тяжелой артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов, пытающихся захватить Волчанск.

Для того, чтобы получить разведданные, российская спецслужба привлекла своего информатора - местного предпринимателя.

Под видом решения коммерческих вопросов агент объезжал прифронтовую местность, где скрыто фиксировал координаты украинских войск.

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В СБУ отметили, что также фигурант "втемную" использовал своих коллег и знакомых, у которых выведывал "нужную" информацию во время бытовых разговоров.

В дальнейшем злоумышленник обобщал полученные сведения и надиктовывал их в голосовых сообщениях для российской разведки.

"Отчитываясь" оккупантам, их соратник подробно описывал расположение украинских защитников с привязкой к местным ориентирам. Полученные разведданные агрессор планировал использовать для подготовки авиационных и ракетных ударов.

Однако сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили российского информатора и задержали его.

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Также Служба безопасности провела дополнительные меры для обеспечения безопасности позиций украинских войск.

На основании полученных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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