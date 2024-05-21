РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6836 посетителей онлайн
Новости Фото
3 858 8

Разоблачена сеть подпольных типографий, подделывавших документы для "легализации" за рубежом, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовали преступную организацию, которая массово подделывала и продавала документы Украины и Евросоюза.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате спецоперации в разных регионах Украины задержаны девять участников группировки. Фигуранты предлагали своим клиентам поддельные документы для "легализации" в зарубежных странах, в частности в Евросоюзе. Речь идет о фальшивых паспортах, видах на жительство в ЕС, а также водительских удостоверениях и свидетельствах о регистрации авто. Стоимость таких "услуг" составляла от 300 до 700 долларов - сумма зависела от вида и количества подделок.

Підробка документів
Підробка документів

Задокументировано, что за сутки злоумышленники "штамповали" до полусотни заказов.

Смотрите: На Киевщине разоблачены дельцы, которые за $10 тыс. продавали уклонистам "консульские" удостоверения для побега за границу, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В СБУ сообщили, что преступная организация действовала на территории Киевской, Закарпатской, Харьковской, Одесской, Сумской и Днепропетровской областей. Подпольные типографии были обустроены в арендованных квартирах и собственных квартирах фигурантов в Харькове и Мукачево. Там злоумышленники установили специальное компьютерное оборудование и принтеры для печати на пластиковых карточках с использованием голографической пленки. Готовую продукцию они предлагали в специально созданных телеграмм-каналах, а ее отправку заказчикам осуществляли через почтовые сервисы.

Підробка документів
Підробка документів

Так, во время обысков по местам пребывания фигурантов и в их подпольных цехах обнаружено:

  • поддельные документы, оттиски печатей и штампов;
  • оборудование для изготовления подделки;
  • компьютерную технику, мобильные телефоны и черновые записи с доказательствами преступной деятельности;
  • банковские карты, на которые поступали средства от продажи фальшивок.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Ликвидирован межрегиональный канал подделки официальных документов с ежемесячной прибылью почти в 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Підробка документів
Підробка документів

Также смотрите: Члены преступной организации изготовили более 3800 поддельных официальных документов на 6,5 млн грн, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Підробка документів
Підробка документів
Підробка документів

Как отмечается, всем задержанным сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 199; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358. Одному из организаторов, который скрывается за границей, заочно сообщено о подозрении по таким же статьям Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

подделка (437) СБУ (19898)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трошки незаконно, але ж гарно працювали...
показать весь комментарий
21.05.2024 13:41 Ответить
А який сенс купувати ці фальшиві довідки, якщо зараз все в комп'ютерах? Марна витрата грошей і стовідсоткова гарантія, що підробку виявлять на кордоні. Як вирішили ризикнути, то краще ці гроші тримати в готівці і спробувати домовлятися на місці - так хоч якийсь шанс буде.
показать весь комментарий
21.05.2024 13:44 Ответить
На фото співробітники внутрішньої безпеки СБУ, які займаються власне викриттям безпосередньо в самій СБУ, але чомусь ні слова про те що в справі замішані браві тилові "воїни" СБУ. Всі корупціонери виїхали і ми не знаємо що вони мають на увазі коли кажуть, що в Україні корупція ...
показать весь комментарий
21.05.2024 14:05 Ответить
Так. Внутрішня безпека СБУ займається тільки тими справами, у яких замішані співробітники самої СБУ. Але тут про це мовчок. )))
Значить, як мінімум, цим "підпільникам" допомагав у їх благородній діяльності хтось із СБУ.
показать весь комментарий
21.05.2024 14:51 Ответить
Такі справи без СБУ, або ментів не робляться. Але у статті про це ні слова. То що, знову замість когось наказати, перевели на іншу посаду?
показать весь комментарий
21.05.2024 15:22 Ответить
ДРУКАРЕНЬ мережу вони викрили а не типографій!. Типографія то походу фотка якогось типА.
показать весь комментарий
21.05.2024 14:11 Ответить
..и кто был куратором подпольных типографий ???
показать весь комментарий
21.05.2024 15:17 Ответить
Перестали ділитися...
показать весь комментарий
21.05.2024 17:56 Ответить
 
 