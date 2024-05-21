Разоблачена сеть подпольных типографий, подделывавших документы для "легализации" за рубежом, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовали преступную организацию, которая массово подделывала и продавала документы Украины и Евросоюза.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате спецоперации в разных регионах Украины задержаны девять участников группировки. Фигуранты предлагали своим клиентам поддельные документы для "легализации" в зарубежных странах, в частности в Евросоюзе. Речь идет о фальшивых паспортах, видах на жительство в ЕС, а также водительских удостоверениях и свидетельствах о регистрации авто. Стоимость таких "услуг" составляла от 300 до 700 долларов - сумма зависела от вида и количества подделок.
Задокументировано, что за сутки злоумышленники "штамповали" до полусотни заказов.
В СБУ сообщили, что преступная организация действовала на территории Киевской, Закарпатской, Харьковской, Одесской, Сумской и Днепропетровской областей. Подпольные типографии были обустроены в арендованных квартирах и собственных квартирах фигурантов в Харькове и Мукачево. Там злоумышленники установили специальное компьютерное оборудование и принтеры для печати на пластиковых карточках с использованием голографической пленки. Готовую продукцию они предлагали в специально созданных телеграмм-каналах, а ее отправку заказчикам осуществляли через почтовые сервисы.
Так, во время обысков по местам пребывания фигурантов и в их подпольных цехах обнаружено:
- поддельные документы, оттиски печатей и штампов;
- оборудование для изготовления подделки;
- компьютерную технику, мобильные телефоны и черновые записи с доказательствами преступной деятельности;
- банковские карты, на которые поступали средства от продажи фальшивок.
Как отмечается, всем задержанным сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 199; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358. Одному из организаторов, который скрывается за границей, заочно сообщено о подозрении по таким же статьям Уголовного кодекса Украины.
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Значить, як мінімум, цим "підпільникам" допомагав у їх благородній діяльності хтось із СБУ.